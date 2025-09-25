Perú

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

El burgomaestre y su padre rechazaron en un video en vivo las acusaciones de negocios ilícitos y proxenetismo, al calificarlas de “leyendas urbanas” creadas por la “vieja política”

Por Luis Paucar

Franco Vidal, alcalde de Ate
Franco Vidal, alcalde de Ate y conocido por sus transmisiones en Kick, apareció en un video en vivo junto a su padre para rechazar acusaciones sobre supuestos negocios ilícitos

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, transmitió este miércoles un video en vivo junto a su padre, Manuel Vidal Camargo, para rechazar las acusaciones sobre presuntos negocios ilícitos que envuelven a su familia.

En la plataforma Kick, el burgomaestre señaló que “la vieja política inventó eso en la campaña y lo hizo vox populi” hasta convertirlo en “una leyenda urbana”. Es la primera vez que la autoridad aborda en detalle estos señalamientos por proxenetismo.

“Yo me río porque nada de eso es verdad”, añadió. La conversación se dio mientras ambos asistían a un campeonato de fútbol en el que participaba su progenitor. “Hay gente que piensa que la plata nos cae o estamos metidos en cosas turbias, hasta han dicho que he vendido droga, marihuana, cocaína, son obviamente cosas que inventa la vieja política que muchos pueden creer”, afirmó.

Explicó que toda la información patrimonial es accesible al público e insistió en la importancia de la transparencia: “Cuestionarle a él que tenga un sol es absurdo”, remarcó.

Franco Vidal fue elegido en
Franco Vidal fue elegido en 2022 como el alcalde más joven de Lima y ha utilizado plataformas digitales para comunicar su gestión

Vidal Camargo, por su parte, citó una frase usada por el expresidente Alan García para rechazar acusaciones de corrupción: “La gente puede hablar mil cosas. Como dijo Alan García, pruébenlo, pues, imbéciles. (…) Estoy acá todos los días. Quisiera que me den un reportaje para limpiar mi nombre“, expresó.

También explicó que trabaja en la compra y venta de autos y terrenos, actividades lícitas, y negó cualquier vínculo con prostíbulos: “Todos los que dicen que tengo prostíbulos es falso, lo dicen de envidia porque esa vieja política les he tenido, prácticamente nunca los he conocido, pero no sé por qué pueden hablar más de mí, creo que por lo que tú estás creciendo, ellos no saben cómo atacarte”, dijo.

Explicó que informa a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ingresos mensuales de 4,800 soles, aunque sus ganancias totales fluctúan entre 70,000 y 100,000 soles. Relató que trabaja desde los 13 años y que su primer empleo fue en el mercado de La Parada.

El padre del alcalde figuró en un informe transmitido por América TV en 2013 tras el hallazgo del cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, enterrado en una de sus propiedades. Según la misma televisora, ante la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de Ate – Vitarte, declaró que contrató a la víctima para trabajar en su bar por cinco días.

Vidal atribuyó las denuncias a
Vidal atribuyó las denuncias a rumores y ataques de adversarios políticos surgidos durante la campaña electoral

El reportaje señaló que Vidal Camargo estuvo preso por proxenetismo en dos ocasiones, primero en 1997 en el penal de San Jorge y luego en 2006 en Lurigancho, y que además seis denuncias relacionadas con ese mismo delito.

Si bien reconoció sus antecedentes penales, afirmó que nunca fue procesado por trata de personas. Vecinos del inmueble en Ate, consultados ese año, relataron que en ese local se ejercía el trabajo sexual.

Perfil

En las elecciones municipales de 2022, Vidal devino en el alcalde más joven en ese distrito y en Lima. Desde agosto de 2024, transmite en vivo por Kick, donde muestra su gestión y dialoga con ciudadanos; sin embargo, su administración ha sido polémica por amenazas a periodistas que lo criticaron, René Gastelumendi y Alexandra Hörler, atribuidas a seguidores en redes sociales.

