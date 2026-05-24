Sedapal anuncia corte de agua en Lima de 12 horas este 25 y 26 de mayo: ¿en qué distritos y horarios?

Las intervenciones para mejorar la infraestructura de distribución afectarán el servicio de agua potables en las jurisdicciones de Puente Piedra, Lurigancho, Huarochirí, Lince y Chorrillos

Sedapal anuncia cortes de agua en Lima por trabajos de limpieza y mantenimiento de redes durante el 25 y 26 de mayo. (Andina)

Sedapal informó la programación de interrupciones temporales en el servicio de agua potable en diversos distritos de Lima para los días lunes 25 y martes 26 de mayo, debido a trabajos de limpieza de reservorios, empalme y mantenimiento de tuberías.

La empresa recomendó a la población tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y tener a mano su número de suministro para consultas ante cualquier duda.

A continuación, se detallan los distritos, las zonas afectadas, los motivos y los horarios de inicio y restablecimiento del servicio según la información oficial difundida por Sedapal.

Lunes 25 de mayo

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Sector: 390

Áreas afectadas:

  • Asociación de Vivienda Sagrado Corazón de Jesús
  • Asociación de Vivienda Santa Patricia
  • A.H. Virgen del Pilar
  • A.H. Vista Alegre de Zapallal
  • C.P. Los Girasoles de Zapallal
  • A.H. Bellavista de Zapallal
  • A.H. Chavinillo
  • A.H. Villa Escudero
  • A.H. Zapallal Oeste
  • Comunidad Residencial San Agustín de Canin
  • Asociación Corsac
  • Asociación de Vivienda Lecona
  • C. San Miguelito

Horario:

Inicio: lunes 25 de mayo, 12:00 m.

Restablecimiento: lunes 25 de mayo, 8:00 p.m.

Martes 26 de mayo

Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Sector: 135

Áreas afectadas:

  • Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines
  • Asoc. Residencial Cajamarquilla
  • Asoc. Millenium
  • Asoc. Los Claveles
  • Asoc. Los Alisos
  • Urb. Progresiva Los Aviadores I y II
  • Asoc. Virgen del Buen Paso
  • Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
  • Urb. Villa del Mantaro
  • A.H. Las Pampas
  • Asoc. Los Olivares de Villa Leticia
  • Asoc. Señor de Muruhuay
  • Fundo Nievería
  • A.H. Las Praderas de Huachipa
  • Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier

Horario:

Inicio: martes 26 de mayo, 7:00 a.m.

Restablecimiento: martes 26 de mayo, 7:00 p.m.

Más de diez asociaciones y asentamientos humanos de Lurigancho y San Antonio de Huarochirí quedarán sin agua el martes 26 por limpieza de reservorios. (Andina)

San Antonio de Huarochirí

Motivo: Limpieza de reservorio

Sector: 133

Áreas afectadas:

  • A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla – ECNC
  • A.H. Paraíso de Cajamarquilla – ECNC
  • Agrup. Señor de Huanca – ECNC
  • Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla
  • Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla – ECNC
  • Asoc. El Mirador de Cajamarquilla – ECNC
  • Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
  • Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla – ECNC

Horario:

Inicio: martes 26 de mayo, 1:00 p.m.

Restablecimiento: martes 26 de mayo, 11:50 p.m.

Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Sector: 393

Áreas afectadas (según dos comunicados para el mismo sector):

  • A.H. Jesús Oropeza Chonta
  • A.H. Las Begonias
  • Asoc. Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso
  • Asoc. Las Magnolias del Arenal
  • P.J. Jerusalén
  • A.H. Belén
  • Asoc. Pequeños y Pecuarios Industriales Las Magnolias del Arenal
  • A.H. Proyecto Integral El Arenal sector Rosa de América
  • A.H. Unificado Los Libertadores
  • A.H. Nueva Jerusalén
  • Asoc. Los Jardines de Zapallal
  • A.H. Nueva Israel
  • Asoc. Las Magnolias del Arenal
  • A.H. Los Lirios
  • A.H. Señor de Muruhuay 1ra etapa
  • Asoc. sector Las Arenitas Mi Casa Pequeña
En otro aviso para el mismo sector:

  • A.H. Jesús Oropeza Chonta
  • A.H. Las Begonias
  • A.H. Hijos de Jerusalén
  • A.H. Nueva Jerusalén
  • A.H. Señor de Muruhuay 1ra y 2da etapa

Horario:

Inicio: martes 26 de mayo, 12:00 m.

Restablecimiento: martes 26 de mayo, 8:00 p.m.

Lince

Motivo: Ejecución de empalme / Empalme de tubería

Sector: 27

Áreas afectadas:

  • Cercado
  • Cuadrante: Av. Arequipa, Calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jirón Risso

Horarios:

Por empalme de tubería:

  • Inicio: martes 26 de mayo, 12:00 m.

Chorrillos

Sector: 90

Áreas afectadas:

  • Urb. La Campiña 4ta zona
  • Urb. La Campiña
  • Cuadrante: Av. El Sol, Av. Guardia Civil, Av. Guardia Peruana

Horarios:

Por ejecución de empalme:

  • Inicio: martes 26 de mayo, 12:00 m.

La empresa reiteró que estos cortes son necesarios para ejecutar obras de mantenimiento, limpieza y empalme de tuberías, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio en los diferentes sectores afectados de Lima Metropolitana.

