Sedapal anuncia corte de agua en Lima de 12 horas este 25 y 26 de mayo: ¿en qué distritos y horarios?

Sedapal informó la programación de interrupciones temporales en el servicio de agua potable en diversos distritos de Lima para los días lunes 25 y martes 26 de mayo, debido a trabajos de limpieza de reservorios, empalme y mantenimiento de tuberías.
La empresa recomendó a la población tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y tener a mano su número de suministro para consultas ante cualquier duda.
A continuación, se detallan los distritos, las zonas afectadas, los motivos y los horarios de inicio y restablecimiento del servicio según la información oficial difundida por Sedapal.
Lunes 25 de mayo
Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Sector: 390
Áreas afectadas:
- Asociación de Vivienda Sagrado Corazón de Jesús
- Asociación de Vivienda Santa Patricia
- A.H. Virgen del Pilar
- A.H. Vista Alegre de Zapallal
- C.P. Los Girasoles de Zapallal
- A.H. Bellavista de Zapallal
- A.H. Chavinillo
- A.H. Villa Escudero
- A.H. Zapallal Oeste
- Comunidad Residencial San Agustín de Canin
- Asociación Corsac
- Asociación de Vivienda Lecona
- C. San Miguelito
Horario:
Inicio: lunes 25 de mayo, 12:00 m.
Restablecimiento: lunes 25 de mayo, 8:00 p.m.
Martes 26 de mayo
Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Sector: 135
Áreas afectadas:
- Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines
- Asoc. Residencial Cajamarquilla
- Asoc. Millenium
- Asoc. Los Claveles
- Asoc. Los Alisos
- Urb. Progresiva Los Aviadores I y II
- Asoc. Virgen del Buen Paso
- Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
- Urb. Villa del Mantaro
- A.H. Las Pampas
- Asoc. Los Olivares de Villa Leticia
- Asoc. Señor de Muruhuay
- Fundo Nievería
- A.H. Las Praderas de Huachipa
- Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier
Horario:
Inicio: martes 26 de mayo, 7:00 a.m.
Restablecimiento: martes 26 de mayo, 7:00 p.m.
San Antonio de Huarochirí
Motivo: Limpieza de reservorio
Sector: 133
Áreas afectadas:
- A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla – ECNC
- A.H. Paraíso de Cajamarquilla – ECNC
- Agrup. Señor de Huanca – ECNC
- Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla
- Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla – ECNC
- Asoc. El Mirador de Cajamarquilla – ECNC
- Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres
- Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla – ECNC
Horario:
Inicio: martes 26 de mayo, 1:00 p.m.
Restablecimiento: martes 26 de mayo, 11:50 p.m.
Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Sector: 393
Áreas afectadas (según dos comunicados para el mismo sector):
- A.H. Jesús Oropeza Chonta
- A.H. Las Begonias
- Asoc. Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso
- Asoc. Las Magnolias del Arenal
- P.J. Jerusalén
- A.H. Belén
- Asoc. Pequeños y Pecuarios Industriales Las Magnolias del Arenal
- A.H. Proyecto Integral El Arenal sector Rosa de América
- A.H. Unificado Los Libertadores
- A.H. Nueva Jerusalén
- Asoc. Los Jardines de Zapallal
- A.H. Nueva Israel
- Asoc. Las Magnolias del Arenal
- A.H. Los Lirios
- A.H. Señor de Muruhuay 1ra etapa
- Asoc. sector Las Arenitas Mi Casa Pequeña
En otro aviso para el mismo sector:
- A.H. Jesús Oropeza Chonta
- A.H. Las Begonias
- A.H. Hijos de Jerusalén
- A.H. Nueva Jerusalén
- A.H. Señor de Muruhuay 1ra y 2da etapa
Horario:
Inicio: martes 26 de mayo, 12:00 m.
Restablecimiento: martes 26 de mayo, 8:00 p.m.
Lince
Motivo: Ejecución de empalme / Empalme de tubería
Sector: 27
Áreas afectadas:
- Cercado
- Cuadrante: Av. Arequipa, Calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jirón Risso
Horarios:
Por empalme de tubería:
- Inicio: martes 26 de mayo, 12:00 m.
Chorrillos
Sector: 90
Áreas afectadas:
- Urb. La Campiña 4ta zona
- Urb. La Campiña
- Cuadrante: Av. El Sol, Av. Guardia Civil, Av. Guardia Peruana
Horarios:
Por ejecución de empalme:
- Inicio: martes 26 de mayo, 12:00 m.
La empresa reiteró que estos cortes son necesarios para ejecutar obras de mantenimiento, limpieza y empalme de tuberías, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio en los diferentes sectores afectados de Lima Metropolitana.