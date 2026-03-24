Presidente José María Balcázar entrenó boxeo con alcalde Franco Vidal en transmisión por Kick: “Los codos pegados a las costillas”

Balcázar practica boxeo con Franco Vidal en medio de transmisión en redes. Video X Jóvenes Unidos Perú

Mientras la atención estaba en la primera fecha del debate presidencial, el presidente interino, José María Balcázar, recibía en su despacho al alcalde de Ate, Franco Vidal. En el registro de visitas, el encuentro figuraba como una “reunión de trabajo” que inició a las 7 de la noche.

En sus redes personales, el burgomaestre promocionaba la conversación que tendría con Balcázar y que sería transmitida por su cuenta en Kick, la plataforma de streaming que utiliza habitualmente para difundir sus actividades oficiales y diarias.

El encuentro se prolongó por más de una hora y, aunque Vidal publicó algunos fragmentos de la conversación con Balcázar en su cuenta de Facebook, un clip que no tardó en viralizarse fue en el que se le ve enseñándole boxeo.

Franco Vidal enseña boxeo a Balcázar y lo transmite en vivo por Kick

En la grabación se ve al mandatario con guantes de boxeo y los brazos levantados, cubriéndose el rostro. El alcalde le da algunas indicaciones para mejorar su postura y poder protegerse: “Los codos pegados a las costillas, porque cuando ingrese (...)”, se le oye decir.

Después, motiva al mandatario a simular un golpe y le pide que “estire bien” el brazo. Cuando Balcázar sigue sus indicaciones, mira a la cámara, como saludando a sus seguidores.

El video viral se da en un contexto complicado para el presidente. En medio de rumores que señalan un débil estado de salud y una crisis en su gabinete de ministros, que hasta el momento no tiene fecha para pedir el voto de confianza ante el Congreso.

Reunión entre Balcázar y Franco Vidal termina en sesión de boxeo en vivo

Los otros videos de Vidal

Algunos fragmentos de la conversación que sostuvo Vidal con Balcázar fueron subidos a su página de Facebook. Por ejemplo, cuando lo cuestiona por la falta de financiamiento al programa Beca 18. El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para 2025 resultó insuficiente frente a la cantidad de becas que promocionó el programa, lo que afectó a cientos de jóvenes, principalmente de bajos recursos, quienes no pudieron postular.

Al respecto, Balcázar aseguró que incrementar el número de becas “era su objetivo fundamental” y que lo está conversando con su ministra de Educación.

Asimismo, el alcalde le recordó el estado del proyecto que uniría la Ramiro Prialé con la Javier Prado, y el mandatario también se comprometió a acompañarlo para verificar en qué situación se encuentra.

Balcázar practica boxeo con Franco Vidal en reunión transmitida por Kick

Franco Vidal, el alcalde ‘streamer’

El alcalde de Ate, Franco Vidal, ha construido un perfil político poco convencional al combinar su gestión municipal con transmisiones en vivo en plataformas digitales. Conocido como el “alcalde streamer”, utiliza estos espacios para informar sobre su trabajo, interactuar con vecinos y fijar posición sobre temas políticos en tiempo real.

Su estilo volvió a llamar la atención tras anunciar en una transmisión su renuncia a Avanza País, decisión que lo dejó, según sus propias palabras, como un “político libre”. Desde entonces, ha revelado que evalúa propuestas de al menos cuatro agrupaciones políticas interesadas en postularlo a la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones de 2026.

En una transmisión en vivo, el alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció su renuncia al partido político Avanza País por motivos personales. Además, reveló que cuatro partidos ya le han ofrecido postular a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2026.

Vidal, quien fue elegido en 2022 como uno de los alcaldes más jóvenes de Lima, ha apostado por el streaming como herramienta central de comunicación política, una práctica aún poco común en autoridades locales. Sin embargo, su gestión digital también ha generado cuestionamientos. Un informe del Instituto Prensa y Sociedad advierte que su comunidad en redes no solo sigue sus contenidos, sino que también participa en acciones de hostigamiento contra periodistas críticos.