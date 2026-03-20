José Balcázar, el presidente más longevo del Perú, evita responder sobre su salud y espera “pasar los 100 años”

Balcázar, de 83 años, afirmó sentirse lúcido y negó haber recibido atenciones médicas recientes, pese a que en el pasado fue hospitalizado por neumonía

El presidente interino José María Balcázar señaló este viernes que se encuentra bien de salud y que mantiene plena lucidez, y atribuyó a sus adversarios las versiones que lo presentan como vulnerable y con problemas físicos.

“Mis enemigos siempre hablan de que estoy mal, pero ya lo dije, yo cada día me encuentro más lúcido. Soy un tipo de familia longeva. Espero pasar los 100 años”, dijo al diario El Comercio cuando fue consultado sobre el tema.

Balcázar, la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en toda la historia de Perú, afirmó también no haber recibido atenciones médicas en las últimas semanas y mencionó que, de ser así, “estaría registrado”.

“De lo que usted está conversando conmigo, ya se puede dar cuenta: mi cociente intelectual no ha bajado”, replicó al periodista.

El secretario de Perú Libre confirmó que el mandatario superó un cuadro de neumonía aguda hace más de seis meses

El secretario de Perú Libre, Richard Rojas, confirmó semanas atrás en la televisora Willax que el mandatario de 83 años, el octavo que ha tenido el país en la última década, sufrió un cuadro de neumonía aguda, aunque aseguró que a la fecha ya se encuentra recuperado.

“Llegó a tener neumonía hace más de seis meses, incluso estaba hospitalizado, pero ya salió de ese cuadro. Hoy en día se encuentra bien (...) El único problema que sí había tenido es a raíz del aire acondicionado que le habían puesto, que era demasiado fuerte y que a la fecha lo ha mandado a retirar”, señaló.

El diario Expreso informó, citando fuentes de Palacio de Gobierno, que Balcázar habría tenido una recaída de neumonía que lo llevó a la UCI en su momento, mientras que el legislador y ex titular del Congreso, Eduardo Salhuana, pidió a la Presidencia un comunicado oficial sobre el estado del mandatario.

Agregó que durante su gestión (2024-2025) tuvo que otorgarle una licencia de varios meses al entonces legislador, ya que tenía problemas de salud relacionados con una afección pulmonar y también cardíaca.

Balcázar dio la sorpresa política al derrotar en una segunda vuelta a la legisladora María del Carmen Alva, quien partía como favorita para suceder al destituido expresidente José Jerí.

Balcázar se convirtió en presidente tras vencer a María del Carmen Alva en una sorpresiva segunda vuelta

Candidatura y ascenso

Su candidatura la presentó el partido que ganó la Presidencia de Perú en 2021 con Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras el fallido intento de golpe de Estado de 2022, por el que cumple una condena de 15 años de cárcel.

La trayectoria profesional y política del actual presidente de transición, nacido el 17 de enero de 1943 en el departamento andino de Cajamarca, ha estado marcada por controversias y denuncias que han incluido la presunta comisión de delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho.

Entre los casos más conocidos, registra investigaciones por presunto tráfico de influencias y fue expulsado de manera definitiva del Colegio de Abogados de la región de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando ejercía como decano.

Como juez de la Corte Suprema, fue retirado por irregularidades, entre ellas la anulación de sentencias firmes.

Además, en abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó como presunto responsable de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en una denuncia constitucional presentada contra la exfiscal general Patricia Benavides por un supuesto caso de corrupción.