Perú

Vecinos y dos presuntos policías de civil agredieron a fiscalizadores de Ate que retiraban panel publicitario

En las imágenes también se observa a otros individuos increpando al personal municipal y a uno de ellos intentando desenfundar un objeto similar a un arma de fuego

Supuesto policía golpeó en la cara a fiscalizador cuando retiraban panel publicitario en Ate. (Crédito: TikTok/@dibuclips)

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Ate, en Lima, durante un operativo municipal realizado en horas de la mañana del 28 de enero, cuando un grupo de fiscalizadores fue agredido física y verbalmente por un conjunto de vecinos que intentaba impedir el retiro de un panel publicitario instalado sin autorización en el cruce de la calle Argel (cuadra 1) con la avenida Javier Prado (cuadra 87), en la urbanización Javier Prado.

El hecho fue grabado en video y difundido en redes sociales, donde se viralizó rápidamente. Las imágenes generaron reacciones de rechazo debido a la actitud agresiva de uno de los sujetos, quien se habría identificado como efectivo de la Policía Nacional del Perú y fue captado golpeando con su credencial el rostro de un trabajador municipal, además de proferir insultos, mientras era respaldado por un grupo de personas que increpaban al personal de fiscalización.

En el material audiovisual también se observa a una mujer que se identifica como policía, quien increpa a los fiscalizadores por la falta de marbete, mientras la turba continuaba amedrentando al personal municipal, que no respondió a las agresiones. Asimismo, se aprecia a otro sujeto que intentó desenfundar un objeto similar a un arma de fuego para intimidar a los trabajadores, acción que fue evitada por una mujer que intervino y lo obligó a retroceder.

Supuesto policía agrede a fiscalizador
Supuesto policía agrede a fiscalizador durante operativo municipal en Ate. (Foto composición: Infobae Perú/Video captura: Difusión)

Franco Vidal condena agresión

El alcalde de Ate, Franco Vidal, expresó su indignación y rechazo frente a la agresión registrada contra personal municipal durante un operativo de fiscalización en la vía pública. Precisó que la intervención se realizaba para retirar un panel publicitario que no contaba con autorización municipal y que, además, obstruía una cámara de videovigilancia en las calles de Ate Vitarte. En ese contexto, cuestionó que un sujeto, que afirmó ser policía, interfiriera violentamente en una labor que correspondía exclusivamente a los fiscalizadores.

“Yo quiero primero condenar la actitud matonesca de este aparente policía. Vamos, está Fiscalización en un operativo retirando obstáculos de la vía pública, llámense rejas, llámense paneles, sin autorización. Este panel no tenía permiso y, aparte, tapaba una cámara de videovigilancia. El fiscalizador ni siquiera se defiende, y aun así este señor se entromete y pretende humillarlo mostrando una supuesta placa”, declaró en sus redes sociales.

Municipalidad de Ate denunciará al supuesto policía

Tras lo ocurrido, el alcalde anunció que la Municipalidad de Ate adoptará medidas legales contra el sujeto que protagonizó la agresión y que afirmó pertenecer a la Policía Nacional del Perú. Vidal indicó que, de confirmarse la condición policial del implicado, corresponderá a la Inspectoría iniciar un procedimiento de oficio, mientras que, de no serlo, se configuraría un delito por suplantación y obstrucción de la función pública.

“Vamos a tomar acciones desde la municipalidad de Ate y vamos a proceder legalmente contra este señor que dice ser policía para que reciba una pena ejemplar. Si es policía, pediría a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú que de oficio aperturen una investigación y un procedimiento sancionador y que lo destituyan. Y si no es policía, ahí hay un delito. Desde la municipalidad lo vamos a denunciar porque no puede ser posible que esté entorpeciendo el trabajo municipal”, afirmó el alcalde.

Municipalidad de Ate se pronuncia

Tras los hechos ocurridos el 28 de enero de 2026 durante un operativo de fiscalización en el cruce de la calle Argel con la avenida Javier Prado, la Municipalidad Distrital de Ate informó, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que personal de la Subgerencia de Fiscalización y Ejecución Coactiva, con apoyo del serenazgo, acudió al lugar para retirar un panel publicitario que no contaba con autorización municipal. De acuerdo con la versión oficial, la intervención fue impedida por un grupo de vecinos, entre ellos un supuesto policía de civil, quienes agredieron al personal municipal y evitaron el desarrollo del operativo.

En el comunicado, la municipalidad señaló que en los registros audiovisuales difundidos se observa al supuesto policía de civil agredir físicamente a un fiscalizador, así como la participación de otros sujetos que habrían intentado amedrentar al personal durante la diligencia. Frente a estos hechos, la comuna indicó que mantendrá los operativos de recuperación de espacios públicos y anunció el inicio de acciones legales, a través de la Procuraduría Municipal, contra el presunto efectivo policial y las demás personas involucradas en la agresión y obstrucción del procedimiento.

Municipalidad de Ate denuncia que
Municipalidad de Ate denuncia que vecinos, incluido un supuesto policía de civil, impidieron retiro de panel sin permiso. (Foto: FB/@Municipalidad de Ate)

