Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Fuente: Kick

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, criticó este lunes al presidente interino, José Jerí, y a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica —una de las más allegadas al mandatario—, por la falta de presupuesto destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

El burgomaestre apareció en una transmisión por Kick acompañado de un adulto mayor y un exinterno, ambos en situación de calle, para romper con el Ejecutivo transitorio, al que le había dado su apoyo tras la salida de Dina Boluarte de la presidencia.

“Estas personas cuánto quisieran estar en una casa con techo, con agua. No pasando frío, no pasando hambre. No es trabajo de la municipalidad, es trabajo del Gobierno. Ustedes tienen ahí los recursos y tienen los programas. ¿Qué está pasando? En vez de estar bailando, en vez de estar viajando sin sentido, tienen que estar aquí“, dijo.

“José Jerí, este mensaje es para ti. Deja de estar bailando, deja de estar viajando sin sentido. Aquí en Lima, en Perú, esta es la triste realidad”, añadió, en alusión al jugueteo que el mandatario realiza con el perreo ‘La Máquina’ durante apariciones oficiales.

Fuente: Kick

Vidal también expresó su malestar por la ausencia de proyectos para el distrito desde el Ejecutivo. “Ya me cansé de esperarte y me arrepiento, de verdad, me arrepiento de haber dicho que este Gobierno puede hacer un cambio. Ya no quiero ni una sola obra. Acá en Ate ya no esperamos nada de ti”, afirmó.

“¿Cuándo vas a hacer trabajar a tus ministros que están hueve**do? Esas son las personas que tienen que ayudar, personas en situación de calle, personas que no tienen un techo”, continuó.

El alcalde sostuvo que todas las obras de su gestión se financiaron con impuestos pagados por los vecinos y, en algunos casos, con apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Ni en el Gobierno de Dina Boluarte ni en el Gobierno de José Jerí se pudo hacer una sola obra”, señaló.

Asimismo, denunció que solicitó sin éxito múltiples audiencias para exponer sus propuestas. “Usted ha pasado de ser congresista a ser presidente de la noche a la mañana. Pero usted no tiene recorrido, como yo lo tengo, de conocer la realidad de la gente del pueblo y la gente de la calle”, declaró.

Vidal denunció la falta de diálogo con el Ejecutivo, lamentó el desinterés de los ministros y extendió su crítica a los legisladores que buscan la reelección para el Congreso bicameral en 2026

La crítica también apuntó a los legisladores que buscan la reelección en las elecciones generales de 2026 donde, además de elegir al próximo gobernante, la ciudadanía votará por un Congreso bicameral, fórmula eliminada con la Constitución de 1993.

Respaldo previo

Vidal, quien renunció a Avanza País y reveló que cuatro partidos le propusieron postular a la MML, ya había generado repercusión durante la primera reunión de Jerí con los alcaldes de Lima Metropolitana, realizada pocos días después de que asumiera la jefatura del Estado, en octubre del año pasado.

“La gente busca un cambio, señor presidente, y usted tiene en sus manos el día de hoy el poder para poder hacer un cambio. Recuerde que los locos vamos a cambiar el mundo, y atrévase usted a generar un poquito de esa locura con su juventud para cambios positivos”, le dijo, mientras el mandatario lo miraba embobado.