Perú

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

El alcalde streamer se distanció del Ejecutivo interino, reprochó la ausencia de proyectos y apoyo estatal para su distrito y lamentó haber respaldado inicialmente a Jerí tras la salida de Dina Boluarte

Guardar
Fuente: Kick

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, criticó este lunes al presidente interino, José Jerí, y a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica —una de las más allegadas al mandatario—, por la falta de presupuesto destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

El burgomaestre apareció en una transmisión por Kick acompañado de un adulto mayor y un exinterno, ambos en situación de calle, para romper con el Ejecutivo transitorio, al que le había dado su apoyo tras la salida de Dina Boluarte de la presidencia.

“Estas personas cuánto quisieran estar en una casa con techo, con agua. No pasando frío, no pasando hambre. No es trabajo de la municipalidad, es trabajo del Gobierno. Ustedes tienen ahí los recursos y tienen los programas. ¿Qué está pasando? En vez de estar bailando, en vez de estar viajando sin sentido, tienen que estar aquí“, dijo.

“José Jerí, este mensaje es para ti. Deja de estar bailando, deja de estar viajando sin sentido. Aquí en Lima, en Perú, esta es la triste realidad”, añadió, en alusión al jugueteo que el mandatario realiza con el perreo ‘La Máquina’ durante apariciones oficiales.

Fuente: Kick

Vidal también expresó su malestar por la ausencia de proyectos para el distrito desde el Ejecutivo. “Ya me cansé de esperarte y me arrepiento, de verdad, me arrepiento de haber dicho que este Gobierno puede hacer un cambio. Ya no quiero ni una sola obra. Acá en Ate ya no esperamos nada de ti”, afirmó.

“¿Cuándo vas a hacer trabajar a tus ministros que están hueve**do? Esas son las personas que tienen que ayudar, personas en situación de calle, personas que no tienen un techo”, continuó.

El alcalde sostuvo que todas las obras de su gestión se financiaron con impuestos pagados por los vecinos y, en algunos casos, con apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Ni en el Gobierno de Dina Boluarte ni en el Gobierno de José Jerí se pudo hacer una sola obra”, señaló.

Asimismo, denunció que solicitó sin éxito múltiples audiencias para exponer sus propuestas. “Usted ha pasado de ser congresista a ser presidente de la noche a la mañana. Pero usted no tiene recorrido, como yo lo tengo, de conocer la realidad de la gente del pueblo y la gente de la calle”, declaró.

Vidal denunció la falta de
Vidal denunció la falta de diálogo con el Ejecutivo, lamentó el desinterés de los ministros y extendió su crítica a los legisladores que buscan la reelección para el Congreso bicameral en 2026

La crítica también apuntó a los legisladores que buscan la reelección en las elecciones generales de 2026 donde, además de elegir al próximo gobernante, la ciudadanía votará por un Congreso bicameral, fórmula eliminada con la Constitución de 1993.

Respaldo previo

Vidal, quien renunció a Avanza País y reveló que cuatro partidos le propusieron postular a la MML, ya había generado repercusión durante la primera reunión de Jerí con los alcaldes de Lima Metropolitana, realizada pocos días después de que asumiera la jefatura del Estado, en octubre del año pasado.

“La gente busca un cambio, señor presidente, y usted tiene en sus manos el día de hoy el poder para poder hacer un cambio. Recuerde que los locos vamos a cambiar el mundo, y atrévase usted a generar un poquito de esa locura con su juventud para cambios positivos”, le dijo, mientras el mandatario lo miraba embobado.

Temas Relacionados

Franco VidalAteperu-politicaJosé JeríElecciones 2026

Más Noticias

Pagos digitales y consumo de experiencias marcarán las preferencias de los peruanos en el 2026

Un estudio de Paysafe muestra un mayor optimismo financiero en el país y una creciente adopción de billeteras digitales, factores que influyen en cómo los peruanos proyectan su gasto en turismo, gastronomía y entretenimiento

Pagos digitales y consumo de

Día Mundial del Sello Postal: historia, origen, evolución y el legado de la filatelia que une al mundo

Cada 7 de enero el mundo marca el Día Mundial del Sello Postal, una conmemoración que reconoce la importancia histórica y cultural de las estampillas y rinde homenaje al impulso global del sistema postal moderno

Día Mundial del Sello Postal:

Restricciones en la Carretera Central hasta 2027: estos son los vehículos especiales y de carga que no podrán transitar

Un informe técnico advierte que la Carretera Central soporta más de 7.200 vehículos diarios, casi el doble de lo previsto en su diseño original

Restricciones en la Carretera Central

Adolescente desaparece y lo encuentran en casa de profesora en El Agustino: Mujer de 50 años quedó detenida acusada de captación de menores

La madre del menor contó que, tras su desaparición el 31 de diciembre, solo recibió mensajes extraños y respuestas incoherentes desde el celular de su hijo, lo que la hizo sospechar que otra persona respondía por él

Adolescente desaparece y lo encuentran

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League Word Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

La selección peruana sumó su segunda derrota en el torneo de stream y quedó al borde de la eliminación. El sábado enfrentan a Brasil

Perú cayó ante España 5-8
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman que Rafael López Aliaga

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Ética evaluará investigar nueva agresión de Kira Alcarraz: Elvis Vergara presentará denuncia de oficio

Tomás Gálvez desactiva equipos especiales: ¿Cómo afecta esta decisión a las investigaciones de estos grupos de trabajo?

José Jerí descarta cambios en el gabinete mientras los crímenes aumentan bajo su estado de emergencia

ENTRETENIMIENTO

Eddie Fleischman lanza fuerte crítica

Eddie Fleischman lanza fuerte crítica hacia actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

Así fue la reacción de Nicola Porcella tras la pedida de mano de Angie Arizaga en Roma: “esto ya empezó”

Magaly Medina le responde a Paco Bazán: la verdadera razón por la que no criticó a María Pía Copello y Paolo Guerrero

DEPORTES

Perú cayó ante España 5-8

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League Word Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

“No era el momento de volver”: Pedro Gallese desestimó a clubes de la Liga 1 para conservar “roce internacional” en la selección peruana

Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich en la intertemporada: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González