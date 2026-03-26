Perú y Argentina son de las economías que más crecieron en Latinoamérica: superaron a México y Chile

En 2025, la economía argentina se expandió 4,4% en comparación con el año anterior, resultado del desempeño favorable de la mayoría de sus actividades productivas. Foto: Dreamstime

Argentina, Panamá y Perú destacaron en 2025 como las economías con mayor expansión en América Latina, de acuerdo con reportes oficiales disponibles hasta el momento. A la espera de que otros países publiquen sus balances anuales completos, estos tres lideran un desempeño regional marcado por recuperaciones desiguales y distintos motores de crecimiento.

Si bien otras naciones como Paraguay, Costa Rica y Guatemala figuraban entre las que podrían encabezar el ranking, la falta de datos consolidados impide incluirlas en la comparación definitiva. En paralelo, el caso de Venezuela —con un crecimiento reportado de 8,66%— genera dudas entre analistas debido a la limitada transparencia de sus estadísticas oficiales.

Argentina y Panamá lideran con el mismo ritmo de expansión

Argentina registró un crecimiento económico de 4,4% en 2025 frente al año previo, impulsado por el dinamismo de la mayoría de sus sectores productivos. De los 16 rubros que componen su economía, 12 mostraron avances, destacando especialmente la intermediación financiera, que se expandió 24,7%. También sobresalieron la actividad minera (8,0%) y el sector de hoteles y restaurantes (7,4%).

Otros segmentos relevantes, como la agricultura (6,2%) y la construcción (4,3%), contribuyeron al resultado general. Sin embargo, no todos los sectores acompañaron esta tendencia: la pesca registró una caída de 15,2%, mientras que los servicios sociales y la administración pública también mostraron retrocesos. A pesar del resultado positivo, el crecimiento quedó ligeramente por debajo de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del propio Gobierno argentino.

En tanto, Panamá registró un crecimiento de 4,4%, explicado en gran medida por el notable desempeño del sector transporte, que avanzó 14,5%. Foto: BBC

Panamá, por su parte, alcanzó el mismo nivel de expansión (4,4%), con un fuerte impulso del sector transporte, que creció 14,5%. Este desempeño estuvo estrechamente ligado al aumento de los ingresos del Canal de Panamá, cuyos peajes se incrementaron 22% durante el año.

Además, el comercio (3,6%), la construcción (2,7%) y los servicios financieros (5,2%) contribuyeron al avance del producto interno bruto panameño, consolidando una recuperación sostenida tras años recientes de volatilidad.

Perú mantiene crecimiento pese a incertidumbre política

La economía peruana cerró 2025 con un crecimiento de 3,4%, evidenciando capacidad de recuperación en un contexto político complejo. Los sectores de construcción y transporte fueron claves en este resultado, que se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas oficiales.

Para 2026, las proyecciones del Gobierno apuntan a una expansión de 3,2%. Sin embargo, diversos analistas advierten que el proceso electoral podría introducir factores de riesgo para la actividad económica. Las elecciones generales previstas para el 12 de abril se desarrollan en un escenario fragmentado, donde los principales candidatos no superan el 12% de intención de voto.

El Perú culminó 2025 con una expansión de 3,4%, mostrando resiliencia pese a un escenario político marcado por la inestabilidad. Foto: TheXperience

Colombia y Chile muestran avances moderados

Colombia registró un crecimiento de 2,6% en 2025, impulsado principalmente por actividades vinculadas al comercio, el transporte y el alojamiento. Estos sectores crecieron en conjunto 4,6% y aportaron una parte significativa al resultado total.

No obstante, el desempeño quedó por debajo de las expectativas del mercado y de las estimaciones del banco central colombiano. “La economía colombiana cerró 2025 con un crecimiento moderado (...) en un contexto de recuperación gradual de la actividad productiva”, señalaron desde el Ministerio de Hacienda.

En el caso de Chile, la economía avanzó 2,5% durante el último año de gobierno de Gabriel Boric. El crecimiento respondió principalmente al fortalecimiento de la demanda interna, impulsada tanto por el consumo como por la inversión.

Diversos sectores mostraron resultados positivos, entre ellos el comercio, los servicios personales y la industria manufacturera. Sin embargo, la minería y los servicios básicos como electricidad y agua registraron caídas, lo que limitó un mayor dinamismo.

Brasil crece de forma sostenida y México se rezaga

Brasil cerró 2025 con un crecimiento de 2,3%, acumulando cinco años consecutivos de expansión económica. El principal motor fue el sector agropecuario, que tuvo un peso determinante en el producto interno bruto.

El aumento en la producción de maíz (23,6%) y soja (14,6%) explicó buena parte del resultado. Asimismo, las industrias extractivas (8,6%) y los servicios (6,5%) contribuyeron al crecimiento del país.

En contraste, México reportó una expansión de apenas 0,8%, el nivel más bajo desde la pandemia. El resultado reflejó un debilitamiento en las actividades secundarias, como la manufactura, la construcción y la minería, que registraron contracciones.

Aunque el sector servicios mostró un comportamiento positivo, no fue suficiente para compensar la caída de los otros segmentos. Con ello, la economía mexicana se mantuvo por debajo de su potencial estimado de crecimiento, cercano al 2%.