Perú

Guerra en Medio Oriente impacta en Perú: precio de fertilizantes sube un 28% y amenaza costos de producción agrícola

Especialistas del sector advierten que los fertilizantes pueden representar entre el 15% y el 20% de los costos de producción en diversos cultivos de la agricultura familiar

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Crisis en Medio Oriente eleva
Crisis en Medio Oriente eleva precio de fertilizantes y genera alerta en el agro peruano, según Convención Nacional del Agro Peruano. (Foto composición: Infobae Perú/AFP/Fadel Itani)

La creciente crisis en Medio Oriente comienza a reflejarse en el mercado agrícola internacional y genera preocupación en el sector agropecuario peruano. Según información difundida por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), el precio de los fertilizantes ha registrado incrementos que pueden alcanzar hasta el 28%, lo que podría afectar los costos de producción agrícola en el país.

El gremio señaló que la incertidumbre en la región, considerada clave para el comercio energético y logístico global, está presionando al alza los precios de insumos fundamentales para la producción de alimentos. Los fertilizantes, especialmente la urea, son esenciales para mantener los niveles de productividad en diversos cultivos.

En ese contexto, especialistas advierten que, si el conflicto en Medio Oriente se intensifica o se prolonga, el impacto podría trasladarse progresivamente al sector agrícola peruano, tanto en el costo de los insumos como en el precio final de los alimentos.

Dependencia del Perú de fertilizantes importados

De acuerdo con datos citados por Convención Nacional del Agro Peruano, el Perú importa aproximadamente 900 mil toneladas anuales de fertilizantes, lo que evidencia la alta dependencia del país de estos insumos provenientes del exterior.

El abastecimiento además se concentra en pocos países. Más del 40% de los fertilizantes utilizados en el mercado peruano proviene de Rusia, mientras que más del 20% llega desde China y cerca del 15% desde Estados Unidos.

Dentro de este conjunto de insumos, la urea representa cerca del 43% de los fertilizantes empleados en el país, por lo que cualquier variación en su precio tiene un efecto directo en la estructura de costos del sector agrícola.

Riesgo de incremento en costos de producción y alimentos

El impacto del encarecimiento de los fertilizantes podría sentirse con mayor fuerza en la agricultura familiar. Según explicó Luis Cruz Cuadros, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano, estos insumos representan entre el 15% y el 20% de la estructura de costos en muchos cultivos.

“Al subir los fertilizantes inevitablemente se incrementarán los precios de los alimentos agropecuarios que consumimos”, advirtió el representante del gremio.

El especialista recordó además la crisis registrada en 2022, cuando el precio de la urea experimentó un fuerte incremento en el mercado internacional.

Llamado a medidas preventivas del Estado

Durante ese periodo, el valor de una bolsa de urea de 50 kilos pasó de alrededor de S/70 a S/360, lo que obligó al Gobierno a implementar medidas de apoyo para los productores.

Ante el nuevo escenario internacional, Convención Nacional del Agro Peruano exhortó a las autoridades a adoptar acciones preventivas que permitan mitigar los efectos de una eventual escalada de precios en los fertilizantes.

El gremio señaló que es necesario implementar medidas de corto y mediano plazo para reducir la vulnerabilidad del sector agrícola frente a las fluctuaciones del mercado internacional y evitar que un incremento en los insumos termine trasladándose al precio de los alimentos.

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