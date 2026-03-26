¿Sin testamento? No pelee por los terrenos de la abuela, esta es el único camino legal para heredar los bienes, según Sunarp

Sin la inscripción de la herencia ante Sunarp, los beneficiarios enfrentan limitaciones legales para vender, transferir o gestionar activos.

El fallecimiento de un familiar sin haber dejado testamento suele generar incertidumbre y, en muchos casos, disputas por la herencia. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) advierte que, ante la ausencia de un testamento, la sucesión intestada es el único procedimiento legal que permite a los herederos tomar posesión de los bienes y formalizar su titularidad.

Si este trámite no se realiza, la familia puede enfrentar obstáculos legales para vender propiedades, transferir vehículos o gestionar cuentas bancarias asociadas al fallecido. Registrar la sucesión ante la Sunarp no solo garantiza la legalidad de la transferencia patrimonial, sino que también protege el patrimonio familiar de conflictos y de la informalidad.

El organismo subraya que la inscripción es indispensable para obtener seguridad jurídica sobre los derechos hereditarios. El trámite puede iniciarse por la vía notarial o judicial, según corresponda, y debe concluir con la inscripción en el registro de sucesiones. Veamos a continuación.

Los pasos iniciales para tramitar la herencia

El proceso de sucesión intestada comienza con la obtención de dos certificados expedidos por la Sunarp: el certificado negativo de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada.

Estos documentos son requeridos tanto para el proceso notarial como para el judicial. Una vez obtenidos, el acta notarial o la sentencia judicial que declara herederos debe ser presentada en Sunarp para su inscripción formal.

De manera paralela, es posible gestionar el traslado de la inscripción a los registros de los bienes involucrados. Tras la inscripción de la sucesión intestada, el ciudadano puede solicitar que se actualice la titularidad en los registros de inmuebles, vehículos u otros bienes, de acuerdo con lo que determine el proceso sucesorio.

Sunarp exige obtener el certificado negativo de testamento y de sucesión intestada como primeros pasos del proceso sucesorio.

La inscripción impide la informalidad y protege el patrimonio

La Sunarp enfatiza que formalizar la sucesión intestada es la única vía para asegurar que los bienes del causante no queden expuestos a la informalidad.

Sin esta inscripción, los herederos se ven impedidos de ejercer actos de disposición sobre los bienes heredados y pueden quedar en una situación de “limbo” legal. La inscripción protege a la familia y facilita la gestión patrimonial, además de prevenir conflictos entre los posibles herederos.

Registrar los bienes heredados es una medida preventiva que garantiza el cumplimiento de la voluntad sucesoria en ausencia de testamento y evita que terceros reclamen derechos sobre el patrimonio familiar. La Sunarp recuerda que este procedimiento es fundamental para salvaguardar el legado de una vida.

El SID-Sunarp, una herramienta digital para agilizar el trámite

La introducción del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp) ha transformado el proceso de inscripción de la sucesión intestada. A través de esta plataforma, los notarios pueden realizar el trámite de manera completamente digital, eliminando el uso de papel y la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la Sunarp.

El titular de la entidad, Manuel Montes Boza, destacó que “el SID Sunarp elimina el uso del papel y la necesidad de acudir físicamente a nuestras oficinas, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y blindando el proceso contra falsificaciones”.

El uso de esta plataforma digital busca acelerar los procedimientos y brindar mayor seguridad a los usuarios, quienes pueden realizar el seguimiento de sus trámites en línea y acceder a servicios sin desplazamientos innecesarios.

El acta notarial o sentencia judicial de herederos debe inscribirse en Sunarp para actualizar legalmente la titularidad de los bienes.

¿Quiénes pueden heredar en una sucesión intestada?

El Código Civil peruano clasifica a los herederos legales en dos categorías: herederos forzosos y no forzosos. Los herederos forzosos incluyen a los hijos, padres y cónyuges del fallecido, quienes tienen derecho a participar en la herencia y no pueden ser excluidos por decisión de terceros.

Los demás familiares, como hermanos, sobrinos o nietos, solo pueden heredar si no existen herederos forzosos, de acuerdo con la superintendencia.

La cultura de la seguridad jurídica comienza por la información y la formalización. Registrar la sucesión intestada es un paso esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio familiar ante cualquier eventualidad.