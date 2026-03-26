Perú

¿Sin testamento? No pelee por los terrenos de la abuela, esta es el único camino legal para heredar los bienes, según Sunarp

La sucesión intestada permite formalizar la herencia en Perú cuando no existe testamento. ¿Hermanos, sobrinos o nietos pueden participar?

Guardar
sucesion intestada
Sin la inscripción de la herencia ante Sunarp, los beneficiarios enfrentan limitaciones legales para vender, transferir o gestionar activos.

El fallecimiento de un familiar sin haber dejado testamento suele generar incertidumbre y, en muchos casos, disputas por la herencia. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) advierte que, ante la ausencia de un testamento, la sucesión intestada es el único procedimiento legal que permite a los herederos tomar posesión de los bienes y formalizar su titularidad.

Si este trámite no se realiza, la familia puede enfrentar obstáculos legales para vender propiedades, transferir vehículos o gestionar cuentas bancarias asociadas al fallecido. Registrar la sucesión ante la Sunarp no solo garantiza la legalidad de la transferencia patrimonial, sino que también protege el patrimonio familiar de conflictos y de la informalidad.

El organismo subraya que la inscripción es indispensable para obtener seguridad jurídica sobre los derechos hereditarios. El trámite puede iniciarse por la vía notarial o judicial, según corresponda, y debe concluir con la inscripción en el registro de sucesiones. Veamos a continuación.

Los pasos iniciales para tramitar la herencia

El proceso de sucesión intestada comienza con la obtención de dos certificados expedidos por la Sunarp: el certificado negativo de testamento y el certificado negativo de sucesión intestada.

Estos documentos son requeridos tanto para el proceso notarial como para el judicial. Una vez obtenidos, el acta notarial o la sentencia judicial que declara herederos debe ser presentada en Sunarp para su inscripción formal.

De manera paralela, es posible gestionar el traslado de la inscripción a los registros de los bienes involucrados. Tras la inscripción de la sucesión intestada, el ciudadano puede solicitar que se actualice la titularidad en los registros de inmuebles, vehículos u otros bienes, de acuerdo con lo que determine el proceso sucesorio.

sucesion intestada
Sunarp exige obtener el certificado negativo de testamento y de sucesión intestada como primeros pasos del proceso sucesorio.

La inscripción impide la informalidad y protege el patrimonio

La Sunarp enfatiza que formalizar la sucesión intestada es la única vía para asegurar que los bienes del causante no queden expuestos a la informalidad.

Sin esta inscripción, los herederos se ven impedidos de ejercer actos de disposición sobre los bienes heredados y pueden quedar en una situación de “limbo” legal. La inscripción protege a la familia y facilita la gestión patrimonial, además de prevenir conflictos entre los posibles herederos.

Registrar los bienes heredados es una medida preventiva que garantiza el cumplimiento de la voluntad sucesoria en ausencia de testamento y evita que terceros reclamen derechos sobre el patrimonio familiar. La Sunarp recuerda que este procedimiento es fundamental para salvaguardar el legado de una vida.

El SID-Sunarp, una herramienta digital para agilizar el trámite

La introducción del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp) ha transformado el proceso de inscripción de la sucesión intestada. A través de esta plataforma, los notarios pueden realizar el trámite de manera completamente digital, eliminando el uso de papel y la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la Sunarp.

El titular de la entidad, Manuel Montes Boza, destacó que “el SID Sunarp elimina el uso del papel y la necesidad de acudir físicamente a nuestras oficinas, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y blindando el proceso contra falsificaciones”.

El uso de esta plataforma digital busca acelerar los procedimientos y brindar mayor seguridad a los usuarios, quienes pueden realizar el seguimiento de sus trámites en línea y acceder a servicios sin desplazamientos innecesarios.

sucesion intestada
El acta notarial o sentencia judicial de herederos debe inscribirse en Sunarp para actualizar legalmente la titularidad de los bienes.

¿Quiénes pueden heredar en una sucesión intestada?

El Código Civil peruano clasifica a los herederos legales en dos categorías: herederos forzosos y no forzosos. Los herederos forzosos incluyen a los hijos, padres y cónyuges del fallecido, quienes tienen derecho a participar en la herencia y no pueden ser excluidos por decisión de terceros.

Los demás familiares, como hermanos, sobrinos o nietos, solo pueden heredar si no existen herederos forzosos, de acuerdo con la superintendencia.

La cultura de la seguridad jurídica comienza por la información y la formalización. Registrar la sucesión intestada es un paso esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio familiar ante cualquier eventualidad.

Temas Relacionados

sucesión intestadaSunarpregistro publicostestamentoperu-economia

Más Noticias

Miguel Vergara es el segundo eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera y Mark Vito se salvaron

El actor pidió su salida y se convirtió en el segundo eliminado, mientras que Gabriela y Mark fueron salvados por el público y elogiados por sus compañeros.

Miguel Vergara es el segundo eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera y Mark Vito se salvaron

Policía interviene camioneta que trasladaba más de 3.000 cartuchos de dinamita en La Libertad, usados por bandas de extorsión y sicariato

Agentes de la Unidad de Carreteras lograron detener a dos presuntos miembros de la red criminal Los Topos de Quiruvilca, vinculados al transporte ilegal de dinamita en Huamachuco

Policía interviene camioneta que trasladaba más de 3.000 cartuchos de dinamita en La Libertad, usados por bandas de extorsión y sicariato

Otoño desafía los registros: calor extremo y temperaturas de “de moderada intensidad” golpean la costa peruana

El Senamhi activa alerta amarilla por máximas inusuales en el litoral, mientras el fenómeno ‘Niño Godzilla’ y el calentamiento del mar anticipan semanas de radiación UV y ráfagas de viento en varias regiones

Otoño desafía los registros: calor extremo y temperaturas de “de moderada intensidad” golpean la costa peruana

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Alianza Lima se impuso por 3-1 a Géminis en la ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley y quedó a un triunfo de clasificar a la final. El equipo blanquiazul mostró solidez en los momentos clave, mientras que Géminis, dirigido por Natalia Málaga, buscará revertir la serie en el próximo partido

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

En el Gran Teatro Nacional se realizó el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares decidieron llevar los restos del cómico a Huaral para luego retornarlo a Lima

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

PJ amplía por 20 meses la investigación contra Pedro Castillo por liderar presunta organización criminal

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

No habrá presentación de avance de resultados en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Vladimir Cerrón reconoce tener una “gran amistad” con José María Balcázar y responde si impuso ministros

ENTRETENIMIENTO

Miguel Vergara es el segundo eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera y Mark Vito se salvaron

Miguel Vergara es el segundo eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera y Mark Vito se salvaron

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, relata los angustiantes momentos finales del comediante: “No pude hacer nada más”

‘La Chola Chabuca’ y Fernando Armas en medio de lágrimas protagonizan un sketch en memoria de Manolo Rojas: “Dime que va venir”

El triste adiós a Manolo Rojas: ¿Dónde y cuándo será el sepelio del querido humorista?

DEPORTES

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs LDU 2-1: resumen y goles del triunfo ‘crema’ en amistoso 2026

Sekou Gassama anotó su primer gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito

Diego Rebagliati reveló por qué Joao Grimaldo no fue titular en Perú vs Senegal, y dejó duro mensaje sobre los delanteros