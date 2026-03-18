Perú

Aprueban aumentar escalas de sueldos de trabajadores del régimen 728 de cuatro entidades

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso aprobó con unanimidad destrabar el aumento de escalas para trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 728

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Cuatro entidades recibirían mayores sueldos,
Cuatro entidades recibirían mayores sueldos, según la actualización de escalas que está aprobando el Congreso. - Crédito Andina

Este 2026, más trabajadores estatales están más cerca de percibir mayores sueldos. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General ha aprobado con unanimidad (27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) una medida que permitirá actualizar las escalas para cuatro entidades públicas.

Se trata de una medida que aplicará para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 728, Ley de productividad y competitividad laboral. Las siguiente entidades ya tenían leyes para actualizar sus escalas: sin embargo, estaban estancadas por un límite del presupuesto público. Ahora estas estarán exceptuadas de eso:

  • Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
  • Poder Judicial
  • Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
  • Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
Los trabajadores de Sunafil serán
Los trabajadores de Sunafil serán uno de los grupos beneficiadios. - Crédito Gálvez Monteagudo Abogados

Dictamen acumuló varios proyectos

En el Congreso se presentaron varios proyectos para viabilizar el aumento a escalas remunerativas de trabajadores del sector público, especialmente para los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 728.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General los juntó en un dictamen, la Ley que modifica las Leyes 32486, Ley 32509, Ley 32521 y Ley 32522, a fin de viabilizar la implementación de nuevas escalas remunerativas de diversas entidades públicas para el año fiscal 2026.

Así, en un artículo se propone incluir una disposición en estas leyes aprobadas para aumentar escalas de sueldos. Esta se trata de un añadido que exceptuará a estas leyes de los límites planteados en el Presupuesto Público aprobado para este 2026.

Trabajadores percibirán mayor sueldo en
Trabajadores percibirán mayor sueldo en Cofopri. - Crédito Andina

“Excepción para la implementación de la nueva escala remunerativa: Se exceptúa (...) de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar la implementación de la nueva escala remunerativa”, detalla cambiar para cada Ley.

Cada ley tendrá excepción

Son cuatro leyes que se aprobaron para dar aumentos en escalas remunerativas, cuya aplicación se quedó estancada dado que el Presupuesto Público para 2026 prohibe aumentar sueldos y cualquier otra medida monetaria para no afectar el presupuesto de las entidades.

Pero ahora cada Ley estará expuestas de esa prohibición. Estas son las Leyes que cambiarían:

  • Ley 32486, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo
  • Ley 32509, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo
  • Ley 32521, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo
  • Ley 32522, Ley que autoriza la actualización de la escala remunerativa para los funcionarios y servidores públicos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Así, el del Cofopri además tendrá una medida añadida. Se autorizará "al pliego 211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático durante el año fiscal 2026″.

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