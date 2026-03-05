¿Cómo saber cuántos vehículos figuran a tu nombre? Sunarp lanza plataforma para consultar gratis y en línea

El servicio 'Vehículos a mi nombre' de Sunarp permite a los ciudadanos conocer, de manera gratuita, la cantidad de vehículos con inscripción vigente a su nombre. (Composición: Infobae Perú)

Conocer exactamente cuántos vehículos figuran a tu nombre puede marcar la diferencia entre una gestión patrimonial segura y enfrentar complicaciones legales inesperadas. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha puesto a disposición de la ciudadanía el servicio digital gratuito ‘Vehículos a mi nombre’, que permite consultar en tiempo real todos los autos registrados bajo tu titularidad en el Registro de Propiedad Vehicular.

Revisar estos datos periódicamente es fundamental para evitar problemas derivados de transferencias no formalizadas, uso indebido por terceros o situaciones de suplantación de identidad. Según la Sunarp, acceder a esta información ayuda a prevenir responsabilidades civiles, multas y posibles investigaciones penales relacionadas con vehículos que ya no están bajo tu control, pero siguen registrados legalmente.

El nuevo servicio digital elimina la dependencia de notificaciones externas o trámites presenciales, otorgando al usuario acceso directo y seguro a sus registros vehiculares. Así, cada persona puede tomar decisiones informadas, corregir inconsistencias y gestionar de manera proactiva la baja o transferencia de vehículos, incluso en casos de herencia o robo no resuelto.

SUNARP - registros publicos

Sunarp lanza ‘Vehículos a mi nombre’

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos presentó oficialmente ‘Vehículos a mi nombre’, una plataforma digital que permite a cualquier ciudadano consultar de manera gratuita y en línea la cantidad y detalles de los vehículos inscritos bajo su nombre. Esta herramienta busca fortalecer la transparencia y el autocontrol patrimonial, alineándose con el principio de servicio al ciudadano establecido en la normativa vigente.

El desarrollo de este servicio responde a la necesidad de ofrecer mecanismos eficaces para que los propietarios mantengan su información registral actualizada, especialmente en contextos donde las transferencias vehiculares suelen demorarse o quedar incompletas. La plataforma reduce el riesgo de que un ciudadano sea involucrado involuntariamente en hechos ilícitos o en situaciones administrativas adversas debido a registros desactualizados.

La Sunarp resalta que esta iniciativa incrementa la confianza de los usuarios en el sistema registral, al ofrecer un método ágil y confiable de verificación patrimonial, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Por qué es importante consultar el registro de vehículos?

Entre los principales beneficios de ‘Vehículos a mi nombre’ se destaca la prevención de contingencias legales, económicas y administrativas. Consultar estos datos permite identificar transferencias no formalizadas, detectar registros fraudulentos o iniciar el trámite de baja de vehículos que ya no circulan, deslindando responsabilidades futuras.

Ranking de marca de autos más confiables del 2025, según Consumer Reports. (Foto: Agencia Andina)

El acceso actualizado a esta información es especialmente relevante en casos de sucesión intestada o testamentaria, donde el heredero puede tomar conocimiento de la titularidad sobre un bien únicamente tras la inscripción respectiva. Asimismo, quienes han sido víctimas de robo vehicular pueden asegurarse de que el automóvil ya no figure a su nombre, evitando consecuencias legales si el bien no es recuperado en el plazo que establece la ley.

La plataforma fomenta una cultura de autocontrol registral, permitiendo actuar de forma preventiva ante cualquier inconsistencia. Esto disminuye la exposición a demandas, sanciones, multas y otros riesgos vinculados a la titularidad vehicular que no ha sido gestionada correctamente.

Aspectos clave de ‘Vehículos a mi nombre’

El servicio ‘Vehículos a mi nombre’ ofrece acceso gratuito, disponibilidad permanente (24x7) y un sistema de uso sencillo. La plataforma facilita información en tiempo real, garantizando la confidencialidad de los datos personales gracias a un proceso de validación seguro.

Una mujer sonriente muestra las llaves de un auto, simbolizando el nuevo servicio digital "Vehículos a mi nombre" de Sunarp para verificar la propiedad vehicular. (Foto: Sunarp)

Cada consulta tiene una duración máxima de 30 minutos, tiempo suficiente para revisar los vehículos inscritos, la placa de rodaje y otros detalles registrales. El acceso se realiza a través de la sede digital de la Sunarp, utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) con su respectivo código de verificación y un sistema captcha.

Esta herramienta se integra a otros servicios digitales existentes de la Sunarp, como la Consulta de Propiedad, y responde a la demanda ciudadana de contar con mecanismos modernos para la gestión eficiente de la información patrimonial.

Cómo acceder y utilizar la plataforma digital de la Sunarp

Utilizar el servicio ‘Vehículos a mi nombre’ no requiere conocimientos técnicos avanzados. El usuario debe ingresar a la plataforma digital de la Sunarp, seleccionar el tipo de documento de identidad, digitar el número de DNI o CE y registrar un correo electrónico para recibir la información.

Ciudadanos acceden al nuevo servicio digital 'Vehículos a mi nombre' de Sunarp, que permite consultar gratuitamente el registro de vehículos a su nombre, mejorando la transparencia y el acceso a la información. (Foto: Sunarp)

Luego de completar estos pasos, el sistema envía un código de validación al correo electrónico. Tras ingresar dicho código, el usuario accede a la consulta y puede visualizar todos los datos de los vehículos inscritos a su nombre. La información permanecerá disponible durante 30 minutos por sesión, permitiendo revisar y descargar los datos necesarios.

Según la Sunarp, este servicio, aprobado mediante la Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N.º 00026-2026-SUNARP/SN, busca empoderar a los ciudadanos en la gestión de su patrimonio vehicular y reforzar la seguridad jurídica en las operaciones automotrices.

Para acceder directamente al servicio, los interesados pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://vehiculosaminombre.sunarp.gob.pe/