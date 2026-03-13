Caen 10 miembros de facción del Tren de Aragua que extorsionaba a transportistas: incautan explosivos, armas y evidencias clave

Diez miembros de Los Gallegos del Norte, vinculados al Tren de Aragua, fueron capturados por la PNP en Lima Este tras extorsiones a transportistas en Santa Anita. (Composición: Infobae Perú / El Peruano)

Diez miembros de la facción criminal conocida como Los Gallegos del Norte, vinculada a la megabanda criminal internacional Tren de Aragua, fueron capturados en un operativo coordinado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima Este, tras una ola de extorsiones contra transportistas en Santa Anita.

Como resultado del operativo, fue detenido el presunto cabecilla Kleiver Colina, alias “Kleiver”, de 25 años y nacionalidad extranjera, junto a otros nueve integrantes. En la intervención, se incautaron cuatro artefactos explosivos, once municiones, catorce celulares, diversas tarjetas bancarias, un cuaderno con anotaciones de víctimas, vouchers de depósitos y dinero en efectivo. Según la PNP, la evidencia encontrada apunta a un vínculo de la banda no solo con la extorsión, sino también con delitos de sicariato y trata de personas en el ámbito nacional.

El resultado directo de la intervención fue la disminución del riesgo de delitos violentos y extorsivos que afectaban a transportistas de Santa Anita y áreas cercanas de Lima Este. Los detenidos afrontan acusaciones por los delitos de extorsión, homicidio y pertenencia a organización criminal.

Diez detenidos y arsenal incautado durante la operación

La captura de los diez presuntos miembros de Los Gallegos del Norte se logró a través de un despliegue conjunto encabezado por la Dirincri y apoyado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP.

El general Víctor Revoredo enfatizó que la operación fue realizada en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y pudo concretarse con el apoyo de agencias estadounidenses especializadas en crimen transnacional. El intercambio de información de inteligencia y el trabajo coordinado facilitaron tanto la detención de los sospechosos como la identificación de los circuitos financieros de la facción.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron artefactos explosivos y documentación relevante que permitirá reconstruir el esquema de intimidación y cobro de extorsiones. El operativo respondió además a la modificación reciente del modus operandi de la banda, que pasó de extorsiones vía transferencias bancarias a métodos de cobro presencial.

Miembros de Los Gallegos del Norte, facción del Tren de Aragua, fueron detenidos por la PNP en Lima Este tras extorsiones a transportistas en Santa Anita. (Foto: El Peruano)

Entre los detenidos figura Kleiver Colina (25), supuesto líder del grupo, así como Efraín Portillo (44), Enderson Blanco (33), Yaderkis Machaco (32), Silverio Rodríguez (54), ángel Duarte (47), José Ochoa (40), Emilio Ribeiro (29), ángel Rojas (31) y ángel Narza (29). Todos fueron identificados a través de registros policiales y bases de datos de inteligencia.

El arsenal y el material confiscado incluyen cuatro artefactos explosivos artesanales, once municiones de calibre no especificado, catorce celulares, tarjetas bancarias presuntamente utilizadas para transferencias ilícitas, así como vouchers y cuadernos que pasarán a integrar el acervo probatorio a disposición del sistema judicial.

“Los Gallegos del Norte”: estructura, métodos y crímenes asociados

La organización Los Gallegos del Norte opera como una de las ramas más activas de la Tren de Aragua en Perú. La facción desarrollaba su actividad delictiva en Lima Este ejerciendo amenazas y violencia directa, además de la reciente transición al cobro de extorsiones en persona. Su principal blanco eran empresas de transporte urbano, cuyos conductores recibían intimidaciones para exigirles pagos periódicos bajo amenaza.

Tres de los diez miembros de Los Gallegos del Norte, facción vinculada al Tren de Aragua, capturados por la PNP en Lima Este por extorsiones a transportistas en Santa Anita. (Foto: El Peruano)

Las labores de inteligencia permitieron identificar que desde mediados de 2025, la banda pasó de utilizar canales virtuales a tácticas de cobro directo, lo que generó una sensación de inseguridad entre los transportistas de Santa Anita. Además, existen indicios de su relación con homicidios recientes y participación en trata de personas, lo que incrementa su perfil delictivo ante las autoridades.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, uno de los incidentes atribuidos a Los Gallegos del Norte fue el asesinato de un conductor vinculado a una de las empresas de transporte que se habría resistido a pagar la extorsión, reforzando la conexión de la banda con actos de sicariato.

Cooperación Estados Unidos-Perú en la lucha contra el crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó en declaraciones a Latina Noticias el respaldo tanto operativo como político que la administración estadounidense otorga al Estado peruano en la lucha contra organizaciones criminales como la Tren de Aragua. Navarro sostuvo que la política de seguridad de Estados Unidos reconoce a Perú como socio estratégico en la región para la estabilidad y la democracia, lo que justifica la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, mafias y crimen transnacional.

Bernée Navarro, representante de EE.UU. en Perú, resalta los resultados de la cooperación bilateral al confirmar la reciente captura de 10 miembros de la banda criminal "Tren de Aragua", un golpe importante a la delincuencia transnacional. Fuente: Latina Noticias

Navarro declaró: "América Primero no es América sola, somos todos juntos“, haciendo referencia al último operativo al señalar: ”Vimos ayer que capturaron diez miembros del Tren de Aragua“.

El embajador garantizó la continuidad y ampliación del apoyo estadounidense, sin importar el resultado de las próximas elecciones en Perú. También hizo hincapié en que el trabajo conjunto incluye desde inteligencia hasta inversión estratégica en infraestructuras claves como los puertos del Callao y Corío, fundamentales para la seguridad y la actividad comercial bilateral.

De esta manera, el operativo contra Los Gallegos del Norte forma parte de una alianza más amplia que integra inteligencia, esfuerzos judiciales y económicos entre Perú y Estados Unidos para resguardar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho frente al crimen organizado transnacional.