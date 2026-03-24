No solo Estrella, la osa de anteojos: la cocodrila sería el siguiente animal en despedirse del Parque de las Leyendas

Naylamp, la cocodrilo de Tumbes de 86 años, y otros longevos residentes como la cacatúa Loreno y las maquisapas Celia y Janet reflejan los logros del parque en longevidad y bienestar animal.

Este mes se conoció la muerte de Estrella, una de las osas de anteojos más emblemáticas y queridas del Parque de las Leyendas, en Lima. Su partida, confirmada el 10 de marzo de 2026, marcó el final de una historia que simboliza la lucha por la protección de la fauna nativa y deja una huella profunda tanto entre los visitantes como en el equipo del zoológico de San Miguel.

La pérdida de uno de los animales más reconocidos y longevos del recinto subraya la importancia de los programas de rescate y bienestar animal, en un contexto donde otros ejemplares también podrían enfrentar situaciones similares en los próximos años.

El adiós a Estrella y el futuro de los osos de anteojos en el Parque de las Leyendas

Estrella fue rescatada en 1999 de un circo cuando apenas tenía cuatro meses, víctima del tráfico ilegal, y desde entonces se convirtió en un símbolo de la protección de especies nativas.

Con sus 27 años de vida, superó ampliamente la esperanza de vida de los osos de anteojos en estado silvestre, que ronda los 20 años, y se acercó al límite máximo reportado en cautiverio, que puede alcanzar los 30 años.

La historia de Estrella también permite comprender el ciclo vital de especies amenazadas y la responsabilidad que asumen los equipos técnicos y veterinarios para asegurar su calidad de vida.

Según explicó Bryzza Espinoza, responsable del área de entrenamiento animal del Parque de las Leyendas, la eutanasia fue una decisión médica y ética consensuada tras detectar un cuadro avanzado de osteoartritis.

“Se determinó, junto con el equipo veterinario, que lo más humanitario era la eutanasia, porque ya no podía pararse ni llevar una vida de calidad”, dijo para Infobae Perú.

Actualmente, el parque mantiene a cuatro ejemplares jóvenes de oso de anteojos: las hembras Maini y Connie, y los machos Ukuko y Ukumari, todos con una edad promedio de 5 años.

El Parque de las Leyendas alberga a cuatro osos de anteojos jóvenes, ejemplificando la estrategia de recambio generacional y la importancia de la conservación ex situ en zoológicos peruanos.

Estos animales reciben controles periódicos y cuidados especializados para asegurar su bienestar. El equipo de especialistas evalúa regularmente su estado, aplicando protocolos internacionales de bienestar animal.

Según Espinoza, la presencia de estos ejemplares jóvenes permite proyectar la continuidad de la especie en el parque y contribuye a la educación sobre la importancia de combatir el tráfico de fauna silvestre. “El tráfico ilegal sigue siendo la principal vía de ingreso de animales silvestres a los zoológicos peruanos”, explicó.

Longevidad y especies emblemáticas: los otros veteranos del zoológico

El Parque de las Leyendas alberga varios animales longevos que se han convertido en referentes históricos para los visitantes. Uno de los casos más notorios es el de Naylamp, una hembra de cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) que suma 86 años.

Llegó al parque en 1964, proveniente del antiguo Zoológico de Barranco, y hoy convive con otro ejemplar, Nando. Su esperanza de vida en cautiverio suele ser de 80 a 85 años. Según Espinoza, “Naylamp sigue comiendo bien y se moviliza con normalidad, aunque tiene un estricto control médico”.

El parque opera bajo rigurosos protocolos de cuarentena y adaptación, con más de 70 especialistas que supervisan la llegada y manejo de especies como el zorrito andino o la vicuña.

Destaca también “Loreno”, una cacatúa moluca (Cacatua moluccensis) de 42 años, donada en 1998 y que muestra problemas articulares acordes a su edad.

En la isla de primates, dos monos maquisapas negros (Ateles chamek), Celia y Janet, alcanzaron los 30 años, duplicando la esperanza de vida en estado silvestre gracias a los cuidados recibidos en el parque.

El zoológico limeño también alberga a Loreno, una cacatúa de 42 años que prefiere la compañía femenina, y a Estrella, una osa de anteojos de 26 años en tratamiento para su vejez. - Andina

Además de los controles rutinarios, el personal del Parque de las Leyendas emplea técnicas de entrenamiento animal para facilitar exámenes médicos sin estrés, como en el caso de la joven Valentina, una rinoceronte “entrenada para abrir la boca a comando”.

“El seguimiento a los animales geriátricos es más frecuente y exhaustivo”, dice Espinoza. El objetivo es identificar signos de deterioro y decidir, en caso necesario, medidas médicas o de bienestar que eviten sufrimientos prolongados.

Pero la vida continúa: ¿Cómo llegan los animales al Parque de las Leyendas?

El ingreso de animales jóvenes a la colección zoológica responde, principalmente, a incautaciones por tráfico ilegal o nacimientos dentro del parque.

Entre los ejemplares más recientes se encuentra un zorrito andino (Lycalopex culpaeus), actualmente bajo cuidado del área de crianza. También se reportó el nacimiento de una vicuña (Vicugna vicugna) y varias crías de ñandú (Rhea americana).

Parque de las Leyendas exhibe lobos marinos, pingüinos y otras especies de fauna marina. (Foto: Agencia Andina)

Cerca del 90% de los animales que llegan al parque provienen de decomisos realizados por SERFOR. El destino de cada ejemplar depende de su capacidad para reintegrarse al medio natural; quienes no pueden hacerlo, permanecen en el parque bajo programas de manejo y conservación.

“La mayoría de los animales que recibimos son producto del tráfico ilegal, y solo una pequeña parte llega a través de convenios internacionales de conservación”, detalló Espinoza a Infobae Perú.

parque de las leyendas

El parque aplica protocolos de cuarentena, control sanitario y seguimiento constante a los animales jóvenes y adultos, con énfasis en el bienestar y la adaptación exitosa a su entorno.

El área de crianza se encarga de ejemplares que no pueden ser criados por sus madres, garantizando su desarrollo inicial.

Los primeros rinocerontes nacidos en Perú están por llegar

El Parque de las Leyendas participa en programas internacionales de conservación, como el caso de la rinoceronte india “Valentina”, traída desde Bélgica como parte de una estrategia para la reproducción en cautiverio.

Valentina llegó acompañada de su cuidadora y personal especializado, tras un viaje de varios días por vía aérea. El objetivo es que, cuando alcance la edad reproductiva, pueda emparejarse con un macho y contribuir al plan global de preservación de la especie.

La llegada de la rinoceronte india Valentina impulsa los planes de reproducción asistida y colaboración internacional para fortalecer la diversidad genética y conservación ex situ.

“Valentina vino con la idea de reproducirse aquí y que su cría pueda ser enviada a otros zoológicos, reforzando la conservación ex situ”, explicó Espinoza.

Este tipo de iniciativas reflejan el enfoque actual de los zoológicos, que priorizan la gestión coordinada de poblaciones animales a nivel internacional, con el fin de proteger especies vulnerables y mantener la diversidad genética.

¿Y los elefantes, para cuándo?

La historia de los elefantes en el Parque de las Leyendas incluye figuras como Mery (o Mary), una elefanta asiática llegada en 1957 con un circo, que falleció en 1987, y Dumbo, último elefante asiático del parque, fallecido en 1998 a los 50 años.

Actualmente, no hay planes concretos para la llegada de nuevos elefantes, aunque el parque evalúa las condiciones y requisitos necesarios para una eventual incorporación a futuro.

El eventual retorno de elefantes asiáticos depende del cumplimiento de nuevos requisitos sanitarios y de evaluaciones técnicas multidisciplinarias establecidas a partir de enero de 2026.

Vale precisar que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú aprobó en enero pasado la Resolución Directoral N.° 002-2026-MIDAGRI-SENASA-DSA, que establece los requisitos sanitarios para la importación de elefantes desde México con destino a zoológicos peruanos.

No obstante, las autoridades del Parque de las Leyendas subrayan que el proceso de traer elefantes implica una serie de evaluaciones técnicas, desde la habilitación del espacio hasta la capacitación del personal, por lo que cualquier novedad será comunicada oficialmente.

De esta manera, la historia de Estrella y de los demás animales longevos del Parque de las Leyendas debe convertirse en un llamado a la reflexión acerca de los retos y logros de la conservación en entornos urbanos.

El trabajo diario de los equipos técnicos y veterinarios permite que cientos de especies tengan una segunda oportunidad, al tiempo que sensibiliza al público sobre la urgencia de proteger la fauna silvestre.

El Parque de las Leyendas en cifras

El Parque de las Leyendas es administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tiene dos sedes: San Miguel y Huachipa.

Colección zoológica: cerca de 3.500 animales de casi 300 especies.

Personal total: alrededor de 600 trabajadores en ambas sedes.

Área de zoología: equipo de aproximadamente 70 personas, entre biólogos, veterinarios, zootecnistas y técnicos.

Origen de los animales: 90% provienen de tráfico ilegal o incautaciones; el resto llega por convenios y programas de conservación.

Las labores cotidianas se enfocan en el bienestar y la conservación de la fauna, con un equipo multidisciplinario

El parque mantiene gestiones para el ingreso de nuevas especies amenazadas, que serán comunicadas cuando se concreten.