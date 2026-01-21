Este zoológico de la selva peruana quintuplicó sus visitantes extranjeros en 2025

El zoológico de Pucallpa destaca por su cercanía con los animales y espacios para tomarse fotos 'icónicas'. - Crédito Promperu/Musuk Nolte

Si bien aún las cifras finales de visitas a atractivos peruanos durante el 2025 aún no son públicas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sí ha actualizado estas cifras hasta noviembre del 2025 —a diferencia de las cifras totales de visitas de turistas, que muestra que durante el 2025 las llegadas internacionales están más cerca de lograr la meta que el gobierno de había puesto hace dos años—.

Así, el principal lugar destino para los turistas en generla sigue siendo el Circuito Mágico de las Aguas, en Lima; aunque este es visitado primordialmente por los nacionales, mientras que los extranjeros siguen prefiriendo más Machu Picchu y el Cusco.

Pero en las cifras hay un lugar que destaca por ser el único que en 2025 ha más que duplicado sus visitantes con respecto al año 2024, pasando de 96 mil 466 en 2024 a 249 mil 128. Se trata del Zoológico Parque Natural de Pucallpa en Ucayali, el cual ahora es visitado por el doble de peruanos y cuatro veces más la cantidad de extranjeros.

En el Parque natural de Pucallpa los visitantes pueden interactuar más de cerca con algunos animales. - Crédito Difusión

Zoológico Parque Natural de Pucallpa duplica visitas

Entre enero y noviembre de 2025, el Zoológico Parque Natural de Pucallpa ha recibido 249 mil 128 visitantes, entre turistas nacionales e internacionales. Esto significa que ahora que este atractivo peruano está recibiendo más del doble de visitantes que en el 2024, e inclusive más que antes de la pandemia.

Si bien el Circuito Mágico del Agua y Machu Picchu destacan como los atractivos más visitados del Perú, este zoológico está creciendo ampliamente en interés y es el atractivo que más ha aumentado su asistencia el 2025. Y esto se debe tanto a un mayor interés extranjero como nacional.

El Zoológico Parque Natural de Pucallpa recibió 232 mil 721 visitantes nacionales, 147,7% más que el año anterior

Pero es en los extranjeros donde tuvo mayor crecimiento, habiendo recibido 16 mil 47 de estos, un crecimiento de 401,7%.

En Lima Metropolitana está el atractivo más visitado del país, el cual fue inaugurado solo en 2007, mientras que los otros datan de épocas más antiguas. - Crédito Emilima

Los atractivos más visitados del Perú

Lima y Cusco tienen los atractivos más visitados del país: mientras los turistas nacionales están interesados en el Circuito Mágico del Agua, los extranjeros lo han visitado más Machu Picchu.

“Entre enero y noviembre de 2025, el Circuito Mágico del Agua registró 2 millones 183 mil 354 visitantes, lo que representó una recuperación del 90,2% respecto al mismo periodo de 2019. Del total, el 95,3% fueron visitantes nacionales y el 4,7% a visitantes extranjeros”, apuntó el Mincetur. Este es el que se coronó otra vez como el atractivo más visitado del país, pero principalmente por los propios nacionales.

Y, por otra parte, el Santuario Histórico de Machupicchu recibió 1 448 305 visitantes, lo que significó un incremento interanual de 2,6% (un flujo adicional de 37 mil). Sin embargo, esta cifra aún se encuentra por debajo de lo alcanzado entre enero y noviembre de 2019, representando el 97,4% de dicho valor. Cabe mencionar que el 78,1% del total fueron visitantes extranjeros y 21,9% visitantes nacionales. Este es el atractivo más visitado por los extranjeros, según los datos del Mincetur.