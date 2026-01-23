Perú

Elefantes llegarán al Perú: aprueban normas sanitarias para traerlos desde México y este zoológico sería su nuevo hogar

Tras años de ausencia, la posibilidad de que elefantes regresen al Perú cobra fuerza luego de que el Senasa aprobara los requisitos sanitarios para su importación

Tener elefantes en zoológicos peruanos vuelve a ser una posibilidad después de casi tres décadas. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) aprobó los requisitos sanitarios para la importación de elefantes destinados a parques zoológicos peruanos, procedentes de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la Resolución Directoral N.° D000002-2026-MIDAGRI-SENASA-DSA, publicada el viernes 23 de enero en el Diario Oficial El Peruano.

La norma, emitida por la Dirección de Sanidad Animal del Senasa, establece el marco sanitario obligatorio que deberán cumplir estos animales con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de enfermedades que representen riesgos para la salud animal, la salud pública y la sanidad agraria del país. La medida se sustenta en la Ley General de Sanidad Agraria y en las disposiciones de la Comunidad Andina sobre sanidad agropecuaria.

Condiciones para la importación de elefantes a Perú

Según la resolución, los elefantes deberán contar con un certificado sanitario de exportación emitido por la autoridad competente de México, en el que se acredite, entre otros aspectos, que el país de origen es libre de fiebre aftosa sin vacunación y que no se han registrado casos de fiebre del Valle del Rift en los 12 meses previos al embarque. Asimismo, se exige que los animales hayan permanecido en cautiverio, en zoológicos o establecimientos regulados, desde su nacimiento o al menos durante los seis meses anteriores a su exportación.

Entre los principales requisitos sanitarios figura también la identificación individual de cada elefante para garantizar su trazabilidad, la ausencia de enfermedades como rabia, viruela, ántrax o herpesvirus endoteliotrópico del elefante (EEHV) en el establecimiento de origen, así como un periodo de aislamiento mínimo de 45 días antes de la exportación. Durante este aislamiento, los animales deberán someterse a pruebas para descartar salmonelosis y recibir tratamientos antiparasitarios internos y externos.

La resolución autoriza además al SENASA a emitir los permisos sanitarios de importación y a aplicar medidas sanitarias adicionales que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto.

Normas sanitarias que deberán cumplirse tras su llegada al Perú

Al llegar al Perú, los elefantes serán sometidos a una cuarentena obligatoria de 30 días, periodo durante el cual podrán realizarse nuevas pruebas diagnósticas y tratamientos.

Al tratarse de especies amenazadas, será obligatorio contar con los permisos y certificados correspondientes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

¿Dónde vivirán los elefantes provenientes de México?

Esta fue la publicación que
Esta fue la publicación que lanzó la Municipalida de Lima a través de su cuenta de Facebook.

Todo indica que su nuevo hogar estaría en el Parque de las Leyendas. No es una idea al aire: desde hace meses el propio zoológico viene dejando pistas y alimentando la curiosidad del público. La imagen de una pata de elefante publicada por la Municipalidad de Lima y las declaraciones de sus voceros no hicieron más que reforzar la sensación de que el regreso de esta especie al parque es solo cuestión de tiempo.

Por ahora no hay un anuncio formal que lo confirme, pero las piezas empiezan a encajar. Con las normas sanitarias del Senasa ya aprobadas, el camino queda despejado para que el proyecto avance. Y si algo ha demostrado el Parque de las Leyendas en los últimos años, es que cuando genera expectativa, suele cumplirla.

El último elefante que tuvo Perú

El último elefante que vivió en el Perú fue “Dumbo”, un elefante asiático que durante años fue uno de los principales atractivos del Parque de las Leyendas, en Lima. Su presencia marcó a varias generaciones de visitantes que crecieron viéndolo como uno de los símbolos del zoológico. Dumbo falleció en 1998, y con su partida el país dejó de contar con ejemplares de esta especie en cautiverio, cerrando una etapa muy recordada por el público.

Sobre los elefantes que viven en México

La fragmentación del paisaje en
La fragmentación del paisaje en cultivos, asentamientos y plantaciones de té obliga a los paquidermos a cambiar sus rutas, aumentando daños a cultivos y riesgos para las comunidades cercanas Crédito:X/ Wildlife Trust of India

En México, actualmente existen elefantes en diversos zoológicos y centros de conservación. Por ejemplo, el Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México alberga a tres elefantas africanas: Ely, Gipsy y Annie. Ely ha residido en este zoológico desde 2012; Gipsy fue trasladada en junio de 2023 desde el Centro de Conservación Zoofari en Morelos para acompañar a Ely; y Annie llegó en marzo de 2024, tras ser rescatada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de un predio en Jalisco. Estas tres elefantas comparten un recinto exterior de más de 6,900 metros cuadrados, superando los estándares internacionales para su cuidado en cautiverio.

Otro ejemplo es Africam Safari en Puebla, que se ha convertido en la reserva de elefantes africanos más grande de Latinoamérica, albergando a 17 ejemplares. Durante la pandemia, nacieron cuatro crías en este parque.

