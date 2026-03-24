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Dónde ver Hannah Montana en Perú en 2026, el especial con Miley Cyrus por los 20 aniversario de la serie

El evento conmemorativo lse puede ver desde este 24 de marzo e incluye el reencuentro con el elenco original, material inédito y actuaciones en vivo para los fans peruanos.

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'Hannah Montana: Especial 20 aniversario'
'Hannah Montana: Especial 20 aniversario' ya está disponible en Disney+ para Perú.

El fenómeno juvenil que marcó a una generación regresa a la pantalla con Hannah Montana: Especial 20 aniversario, un evento producido por Disney que celebra dos décadas del estreno de la icónica serie protagonizada por Miley Cyrus. Este especial ya está disponible en los hogares peruanos desde este martes 24 de marzo a través de Disney+, plataforma que confirmó su estreno mundial en simultáneo. La cita permitirá a los fans disfrutar de este contenido exclusivo desde la madrugada.

El especial conmemorativo es mucho más que un simple reencuentro. Se trata de una producción híbrida, entre documental, entrevista en profundidad y concierto en vivo, donde Miley Cyrus se reencuentra con el personaje que la catapultó a la fama internacional. El evento fue grabado en Los Ángeles ante una audiencia en vivo, en escenarios recreados de la serie original, como la sala de los Stewart y el legendario clóset de Hannah Montana. Este formato busca homenajear no solo a la protagonista, sino también al universo de la serie y a los seguidores que la mantuvieron vigente durante veinte años.

La conducción del especial está a cargo de Alex Cooper, quien guía una conversación íntima con Miley Cyrus. El programa incluye material de archivo inédito, secretos de producción revelados por el propio elenco y segmentos musicales en los que Cyrus interpreta los éxitos que definieron a toda una generación.

Miley Cyrus y Tish Cyrus-Purcell
Miley Cyrus y Tish Cyrus-Purcell en la premiere de "Hannah Montana 20th Anniversary Special" en Los Angeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Elenco y apariciones especiales

El reparto principal del especial reúne a figuras clave de la ficción original. Miley Cyrus encarna tanto a sí misma como a Hannah Montana, mientras que su padre, Billy Ray Cyrus, participa como invitado especial, al igual que Tish Cyrus-Purcell, madre de Miley y productora ejecutiva. Entre las sorpresas del evento destaca la presencia de Selena Gomez, quien dio vida a Mikayla, además de Emily Osment (Lilly), Mitchel Musso (Oliver), Jason Earles (Jackson) y Moisés Arias (Rico). Todos ellos comparten anécdotas inéditas y participan de segmentos que reviven la experiencia de trabajar en uno de los mayores éxitos de Disney Channel.

Miley Cyrus, Cody Linley, Jason
Miley Cyrus, Cody Linley, Jason Earles, Moises Arias, Anna Maria Perez de Tagle y Shanica Knowle en la premiere de "Hannah Montana 20th Anniversary Special". REUTERS/Mario Anzuoni

Ficha técnica y detalles de producción

La dirección del especial está a cargo de Sam Wrench, conocido por su trabajo en “The Eras Tour” de Taylor Swift, y cuenta con Ashley Edens como showrunner. Miley Cyrus y Tish Cyrus-Purcell figuran como productoras ejecutivas junto a Alex Cooper y Matt Kaplan. El evento ha sido desarrollado por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

El idioma original es inglés, pero los usuarios de Disney+ pueden acceder a doblaje y subtítulos en español.

En Estados Unidos, el especial también estará disponible a través de Hulu para los suscriptores que cuenten con el paquete conjunto con Disney+.

¿De qué trata el regreso de Hannah Montana?

Según la sinopsis oficial, “Hannah Montana: Especial 20° Aniversario” explora el impacto cultural de la serie y el proceso de crecimiento de Miley Cyrus. El especial combina entrevistas, imágenes de archivo y actuaciones en vivo para ofrecer una “carta de amor” a la generación que creció con la ficción original.

Los momentos musicales sirven como puente entre el pasado y el presente de la artista, quien reflexiona sobre el significado de ser Hannah tanto en la pantalla como en la vida real.

Miley Cyrus llega al estreno
Miley Cyrus llega al estreno de "Hannah Montana 20th Anniversary Special" el lunes 23 de marzo de 2026 en el Teatro El Capitan de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Cómo ver el especial en Perú

Para acceder al especial en Perú, basta con tener una suscripción activa a Disney+. El contenido está disponible desde las 2:00 a.m. de este martes 24 de marzo. Solo es necesario buscar “Hannah Montana: Especial 20 aniversario” en el catálogo o utilizar el buscador de la plataforma.

El evento será de acceso global, aunque los horarios pueden variar de acuerdo con el país.

“Hannah Montana” se estrenó originalmente el 24 de marzo de 2006 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La historia de Miley Stewart, una adolescente que lleva una doble vida como la estrella pop Hannah Montana, abordó temas de amistad, familia y los desafíos de la fama. A lo largo de cuatro temporadas, la serie exploró el deseo de su protagonista por tener “lo mejor de dos mundos”, conciliando la vida normal con el estrellato.

El aniversario es una oportunidad para reencontrar a los fans con la música y los personajes que marcaron su adolescencia. El especial también recuerda el legado de la serie y su importancia en la cultura pop de los 2000.

“Hannah Montana: Especial 20 aniversario” ya se encuentra disponible en Disney+ en Perú y el resto de Latinoamérica. Para los fanáticos, representa una ocasión única para revivir éxitos, descubrir material inédito y compartir el reencuentro de Miley Cyrus con el personaje que definió su carrera.

"Hannah Montana 20th Anniversary Special"
"Hannah Montana 20th Anniversary Special" puede verse a través de Disney+. REUTERS/Mario Anzuoni

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