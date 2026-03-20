El engaño mejor guardado de Hannah Montana: por qué Jason Earles mintió para conservar su lugar en la serie

Jason Earles confesó que mintió sobre su edad para obtener el papel de Jackson Stewart en Hannah Montana

La reciente revelación de haber mentido sobre su edad para participar en Hannah Montana volvió a centrar la atención en Jason Earles.

El actor, reconocido por su papel como Jackson Stewart, confesó que ocultó su fecha de nacimiento y fingió tener 18 años durante el proceso de selección de la serie, según informó E! Online. Esta admisión se produce en el marco del especial por el 20 aniversario de la producción de Disney Channel, programado para el 24 de marzo.

Jason Earles mintió sobre su edad porque temía perder la oportunidad de interpretar a Jackson Stewart en Hannah Montana, ya que tenía 28 años cuando audicionó para un papel adolescente.

Su engaño fue descubierto por uno de los ejecutivos de la serie durante la primera temporada, quien lo confrontó directamente sobre su verdadera edad. El actor también indicó que mantuvo en secreto parte de su vida personal, como su estado civil, para conservar su trabajo. Así lo recogió el medio citado.

La revelación de Jason Earles sorprendió a los seguidores y generó nuevas anécdotas sobre la producción

Earles relató que el temor a perder el papel marcó sus primeros años en la serie. “Tenía muchísimo miedo de que me despidieran y reemplazaran porque tenía un gran secreto”, explicó en el pódcast Best of Both Our Worlds, citado por E! Online.

Durante la audición aseguró que tenía 18 años, cuando en realidad tenía 10 años más. El engaño duró hasta que un alto ejecutivo de Disney Channel lo confrontó en el estudio. “Recuerdo que uno de los ejecutivos me dijo: ‘Oye, entonces tienes 28’. Y yo respondí: ‘Sí, los tengo’”, contó Earles.

El actor también reconoció que reveló a los ejecutivos que la joven con la que acudía al set no era solo una amiga. “Sí, esa chica con la que me ven besándome. Es mi esposa”, detalló. Tras el descubrimiento de ambos secretos, los ejecutivos bromeaban preguntando si tenía hijos, a lo que Earles respondió que no.

Según el medio, la charla finalizó con una sugerencia de dejar la paternidad para más adelante.

Elenco de Hannah Montana a 20 años del estreno

El legado de Hannah Montana sigue vigente a dos décadas de su estreno en la pantalla chica

A dos décadas del debut, el reparto de Hannah Montana mantiene presencia en la industria del entretenimiento. Miley Cyrus destacó al lanzar varios álbumes como “Bangerz” (2013), “Younger Now” (2017) y “Endless Summer Vacation” (2023). En 2023, obtuvo su primer premio Grammy por el sencillo “Flowers”. Actualmente, la artista está comprometida con Maxx Morando.

Jason Earles protagonizó series como “Kickin’ It” y “Hotel Du Loone”, y contrajo matrimonio nuevamente en 2017 con Katie Drysen. Por su parte, Emily Osment continuó trabajando en televisión, en títulos como “Mom”, “The Kominsky Method” y la reciente “Georgie & Mandy’s First Marriage”.

Mitchel Musso enfrentó un arresto en 2011, pero permanece activo en proyectos para jóvenes y series animadas. El resto del elenco siguió vinculado al cine, la música y la televisión, consolidando el legado del programa.

Especial 20 aniversario de Hannah Montana: fecha, protagonistas y expectativas

Elenco original de Hannah Montana celebra el 20 aniversario de la serie de Disney Channel

El especial por los 20 años de Hannah Montana será estrenado el 24 de marzo en Disney+, la plataforma de transmisión de la compañía.

Miley Cyrus liderará esta producción, en la que reflexionará sobre su trayectoria y el impacto del personaje en su carrera. Según el medio, el episodio incluirá presentaciones musicales y recuerdos exclusivos compartidos por el elenco original.

E! Online destaca que los seguidores esperan nuevas confesiones y anécdotas sobre la creación de la serie y la relación entre los actores, lo que anticipa un reencuentro significativo para distintas generaciones. El interés por la historia y el legado de la serie mantiene su popularidad con motivo del aniversario.

Para Miley Cyrus, regresar a su antiguo papel representa tanto una mirada nostálgica a su transformación como un entusiasmo renovado por el presente, sintonizado con el mensaje positivo que anuncia el avance del especial.