Los looks más icónicos de Miley Cyrus en el regreso de Hannah Montana: moda, nostalgia y evolución

Miley Cyrus retoma la imagen de Hannah Montana en un especial que explora la evolución de su identidad a través de la moda

La silueta de Hannah Montana vuelve a tomar forma bajo los focos de Los Ángeles recordando que su historia sigue vigente. El regreso de Miley Cyrus al personaje que la lanzó al estrellato no es solo un ejercicio de nostalgia: es una declaración de estilo y una integración deliberada de todas sus etapas.

La artista celebró los 20 años de la serie de Disney Channel con un especial en el que la moda jugó un papel central para resignificar su identidad. El esperado especial, titulado “Hannahversary”, se estrenará este martes 24 de marzo en la plataforma, marcando el regreso de una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop.

El especial “Hannahversary” celebra los 20 años de la serie y marca el regreso del personaje a la cultura pop (Disney Plus)

El especial arranca con Cyrus sobre el escenario, envuelta en una prenda superior creada a partir de una red de broches, cristales y gemas. “No quería hacer una versión moderna de Hannah”, explicó la cantante en diálogo con Variety. “Quería mantenerla preservada. Pero ahora Hannah usa Gucci. Está elevada”.

La combinación de esta pieza con pantalones oscuros y una falda de encaje evidenció el giro hacia un glamour gótico-rock. El cabello, teñido de rubio miel y con flequillo largo, evocó el estilo de Miley Stewart, pero con una sofisticación que marca distancia de la imagen adolescente. “Ella es una especie de ‘patchwork blanket’. Prefiero tomar cada pedazo de lo que he sido y crear un mosaico de lo que soy ahora, sin desechar nada”, sostuvo Cyrus en la entrevista.

La decisión de teñirse el cabello en lugar de recurrir a la peluca original también tiene un trasfondo simbólico. “No quería replicar la peluca de Hannah, así que me teñí el cabello y lo llevé con flequillo”, relató. En ese gesto se resume el mensaje principal: “Este especial es mi reclamación de unir a Hannah y Miley”.

Nostalgia pop y alta costura: la armadura de gemas

Para Variety, la artista posó con una “armadura” de gemas, señalando el paso de la estética juvenil a una imagen más madura (Greg Swales - Variety)

Una de las imágenes elegidas por Miley Cyrus para la portada de Variety la muestra con una prenda superior construida a partir de una red de broches, cristales y gemas de colores, que funciona como una “armadura” brillante y sofisticada. Esta pieza, combinada con pantalones oscuros y una falda de encaje con pedrería, marca el paso del vestuario juvenil y colorido de Hannah Montana a un glamour gótico y adulto.

El cabello rubio miel con flequillo largo remite al look original de la serie, pero con un acabado más pulido y moderno. Los tatuajes expuestos refuerzan la autonomía y la integración de su pasado Disney con su identidad actual.

Glamour disco y energía de superestrella

Un conjunto de pantalones de lentejuelas plateadas y top azul evoca el glamour disco y realza la energía de superestrella(Greg Swales - Variety)

Otro de los looks elegidos fue el conjunto de pantalones de lentejuelas plateadas extragrandes y top azul adornado. Este look es como una reinterpretación moderna del glamour de la era disco. Los pendientes largos de strass y los anillos multiplican la intensidad visual, mientras que el peinado voluminoso y el maquillaje refuerzan la estética de estrella de rock.

Sobre la selección de repertorio musical, la artista confesó: “No había cantado ‘Best of Both Worlds’ desde 2008, pero solo necesité tres ensayos para volver a sentirlo”. Para ella, el objetivo era claro: “Quiero que los fans se sientan vistos. Toda mi vida se la debo a esa lealtad”.

Bohemia sofisticada y autoridad en escena

Una capa de terciopelo negro con bordados metálicos y gorra capitán aporta un aire boho-rock y desafía las convenciones de género (Greg Swales - Variety)

Otro atuendo clave fue la capa de terciopelo negro con bordados metálicos y pedrería, combinada con una gorra de estilo capitán. “Me gusta la dualidad entre lo femenino y lo masculino”, señaló Cyrus. El look, que remite al boho-rock setentero y a referentes como Debbie Harry, potencia la imagen de una artista que desafía etiquetas y domina el escenario.

Texturas, monocromía y lujo táctil

El look en tonos bronce y dorado, con top de punto metálico y pantalones acampanados, subraya la fuerza y el lujo táctil de la propuesta (Greg Swales - Variety)

El cuarto look se construyó sobre una base monocromática en bronce y dorado. Un top artesanal de punto metálico y flecos, junto a pantalones acampanados del mismo tono, crearon una figura poderosa. “Mi vida es tan hermosa. Ya no siento que nado contra la corriente”, compartió la cantante. El fondo de cortinas de terciopelo y la manicura negra completaron una escena en la que Miley es el foco absoluto, mostrando un lujo que se percibe tanto en la vista como al tacto.

Lejos de renegar de su pasado, la cantante asume el legado de Hannah Montana como un mosaico de experiencias. “No es solo un programa de televisión. Veo a diario cuán importante es Hannah para la gente”, dijo. El especial no solo revisita canciones y escenarios, sino que utiliza la moda como puente entre dos mundos. “He logrado integrar lo que amo de todas mis versiones en un solo ser”, concluyó. Así, el estilo de Miley es hoy la mejor prueba de que la memoria y la individualidad pueden convivir en armonía.