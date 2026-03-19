“No estaba intentando acabar con Hannah Montana, solo evolucionaba”, Miley Cyrus y su camino después del fenómeno

Miley Cyrus reivindica el legado de Hannah Montana en el especial “Hannahversary” para Disney, celebrando 20 años de la serie (Disney Plus)

En el vigésimo aniversario de la serie, Miley Cyrus “reclama” el legado de Hannah Montana en un especial para Disney+ que revive emociones y recuerdos de una generación. En el escenario, la artista reconecta con su pasado, celebra el impacto cultural de la serie y aborda su evolución personal y artística, según detalló Variety.

Dos décadas después del estreno original, Cyrus asume el aniversario reflexionando sobre cómo ha integrado su historia con Disney en su vida adulta. Reconoce la complejidad de crecer como estrella infantil y revela que, tras procesos de terapia y reconciliaciones familiares, ha logrado unir sus distintas facetas para encontrar balance y autenticidad.

El rodaje del especial “Hannahversary” convocó a 215 seguidores en los estudios Sunset Gower de Hollywood. El evento, concebido como homenaje, incluyó actuaciones musicales representativas, la recreación de escenarios emblemáticos y un vestuario actualizado, según reportó Variety. La producción de Disney+ será estrenada el 24 de marzo, exactamente 20 años después del debut de la serie.

El especial de Disney+ revive emociones y recuerdos para una generación marcada por Hannah Montana y el fenómeno Miley Cyrus (Créditos: Disney Plus)

La concepción del evento buscó autenticidad y conexión con el público original. Cyrus y la presentadora Alex Cooper priorizaron preservar el espíritu de “Hannah Montana”, evitando la modernización superficial. Como explicó la cantante: “No quise hacer una versión moderna de Hannah, quería mantenerla conservada. Pero ahora Hannah viste de Gucci”, señaló a Variety.

El regreso de Miley Cyrus al universo de “Hannah Montana”

Para Cyrus, volver al personaje representó un ejercicio de reconciliación y mosaico vital. “No estaba intentando acabar con Hannah Montana, solo estaba evolucionando”, afirmó en entrevista con Variety. La artista destacó que diferentes etapas profesionales y personales pueden convivir, sin necesidad de rechazar el pasado.

La cantante explicó que el especial no buscaba convertirse en parodia o viralidad. Más bien, la intención era ofrecer un homenaje sincero y significativo a quienes acompañaron la serie desde el inicio. “Mi vida entera es gracias a esa lealtad”, recalcó Cyrus, aludiendo al vínculo intergeneracional con sus seguidores.

Miley Cyrus destaca que regresar a Hannah Montana fue un acto de reconciliación personal y profesional en una etapa clave de su carrera (Disney Plus)

Durante la grabación, la decisión de evitar la peluca clásica de Hannah y actualizar visualmente el personaje pretendía reflejar el propio crecimiento de la intérprete, sin caer en la nostalgia forzada.

El impacto cultural y la era de Hannah Montana

Hannah Montana fue entre 2006 y 2011 el emblema internacional del canal Disney Channel, alcanzando más de 500 millones de horas de streaming en Disney+ en la última década. El estreno del álbum en el primer lugar del Billboard 200 y la gira agotada en 71 arenas del continente americano evidencian el fenómeno mediático, según reseñó Variety.

El especial pretende despertar esa emoción en la audiencia original y en nuevas generaciones. La doble ovación —“Hannah” y luego “Miley”— durante la grabación fue conmovedora para Cyrus. Según explicó, percibió que los asistentes celebraban tanto la serie como el proceso de crecimiento y transformación vivido a lo largo de estos veinte años.

Cyrus reconoció que la exposición como adolescente supuso momentos incómodos, pero le permitió conectar con quienes la veían desde casa. Ese aprendizaje sigue influyendo en su carrera y visión del éxito.

Contrastes de la vida pública y personal de Miley Cyrus

Las controversias en la carrera de Miley Cyrus marcaron una transición clave desde su imagen Disney a la madurez artística (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de los años, la trayectoria de Miley Cyrus estuvo marcada por debates públicos y controversias. Episodios como la portada de Vanity Fair en 2008 y decisiones artísticas que rompieron con su imagen Disney suscitaron críticas y generaron una transición hacia la madurez artística. “El arrepentimiento es inútil, no cambiaría nada”, sostenía la artista, según Variety.

La reivindicación del propio camino y el alejamiento del arquetipo de estrella infantil se tradujeron en riesgos, cambios drásticos y reelaboración de la identidad pública. Cyrus relató que eligió redefinirse de modo “audaz y sin disculpas”, convencida de que la autenticidad garantizaría una carrera sostenible.

La posibilidad de fracasar al exponer su transformación fue real, pero la artista considera que mantenerse firme en su proceso le otorgó una proyección duradera.

Relaciones familiares, reconciliaciones y salud mental

La familia resultó fundamental en la historia de Miley Cyrus y su capacidad de resiliencia. Tanto su madre, Tish, como su padre, Billy Ray Cyrus, fueron figuras clave: primero como acompañantes en los inicios y luego en la reconciliación tras tiempos de distanciamiento, según narra el medio.

El reencuentro con Billy Ray Cyrus en el especial marcó un momento emotivo. Miley recordó que durante la serie su padre estuvo siempre presente en el set, asegurando su bienestar y evitando la soledad. “Mi papá estaba a mi lado cada día”, evocó la artista.

El reencuentro con Billy Ray Cyrus en el especial televisivo representó uno de los momentos más emotivos en la relación padre e hija (Créditos: REUTERS/Lucy Nicholson)

En la adultez, Cyrus atravesó procesos de terapia y eligió la sobriedad, experiencias que compartió en la entrevista. “Ahora, desde una mirada sobria, puedo tener compasión y comprensión hacia mí misma”, explicó la cantante. Además, señaló el apoyo incondicional de su madre, y mencionó gestos como el tatuaje de la letra de “The Climb” en la espalda de Tish.

En medio de la atención mediática sobre la industria infantil, la artista subrayó el respaldo y la estabilidad brindados por su familia. Aclaró que nunca tuvo que sostener económicamente a sus padres ni fue presionada a asumir responsabilidades que no le correspondían.

El futuro de Miley Cyrus: nuevos retos y legado

De cara al futuro, Miley Cyrus contempla desafíos artísticos y personales, entre ellos la posibilidad de regresar a la actuación o diseñar personajes propios. El atractivo de grandes escenarios como el Super Bowl la intriga, pero también representa una presión que evalúa cuidadosamente.

Miley Cyrus analiza nuevos retos artísticos y personales en su carrera profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, la artista expresó el deseo de ejercer un rol de mentora para nuevas generaciones. “Me gustaría mostrar a los artistas cómo pueden tener una vida equilibrada”, afirmó, proponiéndose transmitir a otros el aprendizaje adquirido en años de exposición y autodescubrimiento.

Actualmente, según relató a Variety, su vida se apoya en la estabilidad emocional, las relaciones próximas y la integración del pasado con el presente. Para Miley Cyrus, la satisfacción reside en haber logrado un equilibrio que le permite reencontrarse con su personaje y disfrutar también de los aspectos cotidianos fuera de foco.

En el cierre del especial y de este ciclo, la artista evidencia que, tras 20 años de carrera y transformación, cada una de sus facetas ha encontrado lugar en una identidad unificada. El especial no solo celebra el éxito de una generación, sino que demuestra que, para Cyrus, es posible conectar la creatividad y la autenticidad en todas sus formas.