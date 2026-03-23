¿Qué pasa cuando peruanos votan mientras en Perú aún no empieza la elección?

¿Cuándo se conocen los resultados de los países que votan antes en las elecciones peruanas?

El voto de los peruanos en el extranjero no solo comienza antes en algunos países, sino que también genera resultados anticipados. Debido a la diferencia horaria, lugares como Australia y Nueva Zelanda inician la jornada electoral varias horas antes que el Perú, lo que abre la posibilidad de conocer información preliminar desde el exterior incluso antes de que empiece la votación en territorio nacional.

Según explicó el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, en entrevista con RPP, en estos países la votación arranca entre las 2:00 y 3:00 de la tarde del sábado (hora peruana). Esto significa que, para la madrugada del domingo, ya existen resultados generados fuera del país.

El mismo desfase se replica en otras zonas como Japón y China, donde la diferencia horaria permite que el proceso electoral avance con varias horas de anticipación respecto al Perú.

ONPE habilita registro para peruanos en el extranjero que deseen votar por internet en las Elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Qué resultados se conocen y cuáles se mantienen en reserva

Aunque los países que votan primero generan información temprana, no todo ese contenido se hace público de inmediato. Existe una diferencia clave entre lo que se puede difundir y lo que se mantiene en reserva.

Bravo explicó que las actas electorales, que contienen el detalle oficial del conteo, no se publican. Estos documentos son escaneados y enviados directamente a la ONPE como parte del sistema de conteo rápido.

En cambio, sí hay un nivel de información que se difunde. Se trata del resultado consignado en un documento del kit electoral que resume el conteo de cada mesa. “Ese resultado sí se va a publicar”, señaló.

De esta forma, los ciudadanos pueden conocer resultados preliminares del exterior antes de que el material oficial llegue al Perú, aunque el conteo formal se mantenga bajo control de la autoridad electoral.

La organización electoral en el extranjero supera cifras previas y garantiza cobertura a votantes peruanos

Organización de mesas en el extranjero

El hecho de que algunos países voten antes no altera la organización general del proceso, que se ha diseñado para funcionar de manera simultánea en cada jurisdicción consular.

El despliegue incluye miles de mesas de votación distribuidas en distintas ciudades del mundo. Entre las sedes con mayor número destacan Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán y Paterson, donde se concentra la mayor cantidad de peruanos.

Un récord en la logística electoral permite el acceso al voto de peruanos fuera del país

Cada mesa atiende a cerca de 500 electores, lo que permite cubrir la demanda en los puntos con mayor concentración de votantes. En algunos casos, como en Buenos Aires, las mesas están ubicadas en un mismo local, pero distribuidas en distintos ambientes para facilitar el flujo de ciudadanos.

Este esquema permite que, pese a la diferencia horaria, el proceso se desarrolle de forma ordenada y con capacidad suficiente para atender a los electores.

DNI obligatorio y control del voto en todo el proceso

En todos los países donde se realiza la votación, incluidas las sedes que abren primero, se aplican las mismas reglas para garantizar la transparencia del proceso.

La principal exigencia es el uso del DNI físico. “Siempre con DNI”, enfatizó Bravo, al aclarar que no se permite votar con pasaporte ni con otros documentos.

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Incluso si el ciudadano cuenta con su DNI, pero no lo presenta el día de la elección, no podrá sufragar. Tampoco es válido el uso de la antigua libreta electoral.