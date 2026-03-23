Perú

Elecciones en el extranjero: qué pasa si no van los miembros de mesa y cómo se instalarán

El trabajo coordinado de titulares, suplentes y voluntarios permite que los peruanos en el extranjero ejerzan su derecho al voto y garantiza que el proceso electoral se desarrolle de forma transparente y ordenada fuera del territorio nacional

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La organización electoral en el
La organización electoral en el extranjero supera cifras previas y garantiza cobertura a votantes peruanos

La organización de las elecciones para peruanos en el exterior avanza con cifras importantes, pero también con desafíos pendientes, especialmente en la capacitación de los miembros de mesa. Así lo explicó el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, en una entrevista con RPP.

El proceso electoral abarcará a aproximadamente 1.19 millones de peruanos fuera del país, distribuidos en 114 oficinas consulares, que a su vez comprenden 199 ciudades y 207 locales de votación. En total, se han habilitado 2.497 mesas de sufragio, en lo que el funcionario calificó como un “esfuerzo extraordinario” para facilitar el voto.

En cuanto a los miembros de mesa, la situación es relativamente más favorable que en el Perú. Bravo señaló que el nivel de capacitación es “un poco mayor”, debido a que las oficinas consulares iniciaron este proceso con anticipación. Sin embargo, reconoció que aún existe una brecha importante.

El objetivo es que al menos entre el 60% y 70% de los miembros de mesa estén capacitados antes de la jornada electoral. A pesar del avance, las autoridades consulares continúan reforzando las acciones para garantizar que las mesas funcionen con normalidad.

Un récord en la logística
Un récord en la logística electoral permite el acceso al voto de peruanos fuera del país

Plan de contingencia: suplentes y voluntarios para asegurar la votación

Ante la posibilidad de ausencias el día de la elección, las autoridades han diseñado un sistema escalonado para asegurar la instalación de las mesas de sufragio.

En primer lugar, se cuenta con los miembros de mesa titulares, quienes tienen la responsabilidad principal de instalar y conducir la votación. Si alguno de ellos no se presenta, entran en función los suplentes.

Para este proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha previsto hasta nueve suplentes por mesa, lo que, en palabras de Bravo, constituye “una buena banca” para cubrir eventuales inasistencias.

Capacitación de miembros de mesa
Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Sin embargo, el plan no se detiene ahí. En caso de que tampoco asistan los suplentes, los consulados han activado una tercera alternativa: recurrir a ciudadanos peruanos previamente contactados.

Se trata de miembros de la comunidad que han sido identificados por los consulados, como integrantes de asociaciones culturales, religiosas o gastronómicas, y que podrían asumir la conducción de la mesa de manera voluntaria. Estas coordinaciones se realizan con anticipación para evitar improvisaciones.

Este esquema busca asegurar que ninguna mesa quede sin instalar, incluso en contextos donde la participación de los miembros designados sea menor a la esperada.

Más de un millón de peruanos votarán en el exterior: DNI será obligatorio

El proceso electoral en el extranjero movilizará a una de las mayores poblaciones de votantes peruanos fuera del país. Según detalló Bravo, la red consular ha desplegado miles de mesas para atender la demanda en distintas ciudades del mundo.

Algunas de las sedes con mayor concentración de votantes son Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán y Paterson. En estos puntos se concentra un número significativo de mesas, cada una con aproximadamente 500 electores asignados.

Jóvenes que cumplen 18 años
Jóvenes que cumplen 18 años deben renovar el DNI amarillo por el electrónico para las elecciones| Andina

Este despliegue permite dimensionar la magnitud del proceso y el volumen de ciudadanos que participarán en la jornada electoral.

En cuanto a los requisitos para votar, la norma es clara: solo se puede sufragar con el DNI físico. “Siempre con DNI”, remarcó Bravo, al precisar que no se aceptan otros documentos como el pasaporte.

Incluso si el ciudadano cuenta con DNI, pero no lo lleva consigo el día de la votación, no podrá emitir su voto. Tampoco es válido el uso de la antigua libreta electoral, ya en desuso.

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