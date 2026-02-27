Peruanos en el exterior ya pueden consultar local y miembro de mesa para votar el 12 de abril en Elecciones 2026

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

El próximo 12 de abril de 2026, miles de ciudadanos peruanos acudirán a las urnas fuera del territorio nacional. Desde distintas ciudades de África, América, Europa, Asia y Oceanía, ejercerán un derecho que no reconoce distancias. La jornada electoral se desarrollará de manera simultánea en el Perú y en el extranjero, bajo las reglas fijadas para este proceso.

La participación de los peruanos residentes en otros países forma parte del padrón electoral oficial. Para este proceso, las autoridades habilitaron la consulta en línea que permite verificar el local de votación y confirmar si corresponde asumir el cargo de miembro de mesa. La información ya se encuentra disponible para quienes registran domicilio fuera del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su red consular, coordina con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las acciones necesarias para asegurar la instalación de mesas y la atención de los electores en cada jurisdicción. El objetivo es que cada ciudadano pueda votar sin contratiempos en el país consignado en su Documento Nacional de Identidad.

¿Quiénes pueden votar en el exterior?

ONPE habilita portal para conocer tu local de votación en las elecciones 2026. (Foto: Captura web: ONPE)

Pueden sufragar fuera del Perú las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI. Este requisito resulta indispensable para formar parte del padrón correspondiente a cada consulado.

Se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Si el DNI registra una dirección en el Perú, el voto corresponde en el Perú.

Si el DNI registra una dirección en un país distinto al de residencia actual, el voto se realiza en el país que figura en el DNI.

No es posible votar con pasaporte.

Las autoridades recuerdan que el documento válido para sufragar es el DNI. La asignación del local de votación depende exclusivamente del domicilio consignado en ese documento.

Horario de votación en el extranjero

Las mesas de sufragio abrirán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., según la hora local de cada país. Esto significa que el proceso se adapta al huso horario correspondiente a cada sede consular.

Las oficinas consulares brindan orientación para facilitar el ingreso ordenado de los electores y la correcta identificación en cada mesa.

¿Qué autoridades se elegirán?

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

En estas elecciones generales se entregará una cédula con cinco columnas o bloques. Cada elector podrá marcar sus preferencias para el periodo 2026-2031. Las autoridades a elegir son:

Presidente y dos vicepresidentes de la República.

Diputados: dos representantes del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Senadores (Distrito Nacional): treinta senadores elegidos por distrito electoral único.

Un senador por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Parlamento Andino: cinco representantes titulares y diez suplentes ante este órgano deliberante de la Comunidad Andina.

El modelo de cédula para el exterior se encuentra disponible para revisión pública. Las autoridades recomiendan conocer su estructura antes de acudir al local de votación.

Consulta de local y miembro de mesa

La plataforma habilitada permite verificar en un solo espacio dos datos esenciales:

Confirmar si el ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa.

Ubicar el local de votación asignado en el exterior.

La consulta se realiza de manera rápida y segura mediante el portal oficial dispuesto para este proceso. Las autoridades exhortan a revisar la información con anticipación para evitar inconvenientes el día de la elección.

Oficinas consulares y organización del proceso

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que su red de consulados actúa como órgano de apoyo de la ONPE en el extranjero. Según se detalló, estas oficinas se encargan de la organización logística, la instalación de mesas de votación y la difusión de información oficial.

Desde la institución se indicó que “garantiza el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos peruanos residentes fuera del territorio nacional” en las elecciones convocadas para el 12 de abril de 2026. Además, se precisó que los consulados “actúan como órganos de apoyo de la ONPE”, con el fin de asegurar una participación democrática eficiente y accesible.

En la comunicación oficial también se señala: “En nuestros consulados te guiamos paso a paso para que puedas votar en el extranjero sin problemas. Somos tu punto de apoyo para que participes en las Elecciones Generales 2026”.

Cada consulado funciona como sede electoral en su jurisdicción. Allí se instalan las mesas, se recibe a los miembros de mesa designados y se brinda información a los electores.

Información adicional y plataformas oficiales

Sorteo de ubicación de partidos políticos en la cédula de votación para las elecciones 2026 - Foto: / Paula Díaz

Para conocer a los candidatos y sus propuestas, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese espacio se publican los planes de gobierno y las hojas de vida registradas oficialmente.

Asimismo, la ONPE mantiene disponible información detallada sobre el desarrollo del proceso electoral 2026, cronograma, normativa y orientaciones para los electores en el extranjero.

Con la habilitación de la consulta en línea y la coordinación entre instituciones, los peruanos que residen fuera del país cuentan con las herramientas necesarias para ubicar su local de votación y cumplir con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026.