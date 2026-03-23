Perú

Debate presidencial 2026 del JNE: Carlos Álvarez de País Para Todos participa en la primera jornada de hoy, lunes 23 de marzo

El aspirante presidencial llega al primer debate con 5% de respaldo, para discutir sobre seguridad ciudadana con Alfonso López Chau y Yonhy Lescano, y sobre corrupción con José Luna y César Acuña

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Carlos Álvarez, candidato presidencial de
Carlos Álvarez, candidato presidencial de País Para Todos y ex cómico, participa en el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones

El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, participa este lunes en la primera ronda de debates organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer los planes de los 35 aspirantes a tres semanas de las elecciones generales.

El encuentro da inicio al ciclo de foros más extenso en la historia electoral peruana, en un escenario donde ningún postulante alcanza el 10% de intención de voto, según los últimos sondeos.

La sesión, realizada en el Centro de Convenciones de Lima, agrupa a los principales contendientes en bloques temáticos enfocados en seguridad ciudadana, criminalidad y corrupción.

Álvarez, conocido por haber trabajado como cómico televisivo, llega a este intercambio de propuestas con un 5% de respaldo y en el cuarto puesto de las preferencias electorales, de acuerdo con Datum Internacional.

Álvarez propone denunciar el Pacto
Álvarez propone denunciar el Pacto de San José para habilitar la pena de muerte en casos de delitos graves, declarar en emergencia la gestión pública contra la corrupción y respaldar el uso de armas por parte de policías y militares en defensa ciudadana

El elevado número de aspirantes presidenciales sitúa a Perú entre los procesos electorales más concurridos de América Latina, solo superado por Haití en 2015, cuando participaron 54 candidatos.

El esquema de debates contempla seis jornadas distribuidas en dos fases. Las tres iniciales se reparten entre lunes y miércoles, con la presencia de 11 postulantes en la primera sesión, 12 en la segunda y 12 en la tercera, según lo dispuesto por el JNE.

En la fecha inaugural, Álvarez comparte bloque con Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular) en el segmento de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Para la discusión sobre integridad pública y combate a la corrupción, el panel lo integran también José Luna (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza para el Progreso).

El humorista incluye entre sus propuestas denunciar el Pacto de San José para habilitar la pena de muerte contra sicarios, extorsionadores, violadores de niños y feminicidas; declarar en emergencia la gestión pública con el fin de erradicar la corrupción administrativa y respaldar a policías y militares que utilicen sus armas en defensa de la ciudadanía.

El ciclo de debates, el
El ciclo de debates, el más extenso en la historia electoral peruana, se desarrolla en seis jornadas temáticas centradas en seguridad ciudadana, criminalidad y corrupción, con bloques de 11, 12 y 12 candidatos por sesión

Asimismo, ha advertido que, si encuentra obstrucción legislativa a reformas en seguridad, educación o salud, optará por el cierre del Congreso; y aseguró que, en caso de no ganar las elecciones, retomará su carrera artística.

“No tengo ningún armario donde salir. Si hay otros que tienen sus armarios, es tema de ellos, pero creo que la vida privada, la vida personal, la vida familiar incluso, es de uno; ese es mi tesoro”, dijo recientemente a la periodista Milagros Leiva al ser consultado sobre su vida personal.

Absuelto

Álvarez explicó meses atrás que fue absuelto “de todos los cargos” relacionados con una sentencia judicial de 2002 que lo condenó a cuatro años de prisión como cómplice de delito contra la administración pública, como reveló el programa Beto a Saber, fallo que posteriormente fue reformado a tres años de prisión suspendida.

Señaló que la ley electoral solo exige declarar sentencias condenatorias firmes y vigentes, condición que no se cumple en su caso. “Me sabía inocente y di la cara, me enfrenté a la justicia. No me escondí, no me fugué ni me asilé en ningún país. Tampoco pedí anular mi juicio ni me mantuve prófugo de la justicia”, subrayó.

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