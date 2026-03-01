Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, reiteró que no hablará de su vida privada durante la campaña y pidió respeto por su intimidad

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, reiteró este viernes que no abordará su vida privada durante la campaña con miras a las elecciones de abril próximo y solicitó respeto por esa decisión, aunque admitió que quien aspira a la Presidencia deja de tener intimidad.

“Simplemente, pido respeto por mi privacidad. Yo no me pico, no me molesto. (...) Siempre he tratado con respeto en lo que es vida privada de las personas. Yo quiero que tengan ese respeto también conmigo, porque es legal”, afirmó en el pódcast conducido por la periodista Rosa María Palacios en las plataformas del diario La República.

“¿Qué puedo decir? Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso. (...) Sé feliz como quieras, llevando tu sexualidad como quieras, eso no puede ser para mí un motivo de persecución, de señalamiento. Mientras no haga daño al otro o a la otra, lleva tu sexualidad, porque la vida es muy corta”, añadió.

El cómico evitó pronunciarse de forma directa cuando le preguntaron si promovería una ley de matrimonio homosexual, pese a que Perú figura entre los cinco países de América del Sur que carecen de legislación para reconocer uniones entre personas del mismo sexo.

“Yo estoy totalmente en desacuerdo y lo voy a combatir hasta el final, lo que es discriminación o racismo, eso no va conmigo. Así tengas tu sexualidad diferente, no se puede estar debajo de la ley.(...) El Congreso tiene que hacer una ley para arreglar ese tema. Es un tema puntual, pero en el sentido de que por la sexualidad una persona va a ser menos que otro, no”, sostuvo.

En noviembre de 2024, la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó un dictamen que plantea la figura de la unión civil para parejas del mismo sexo. La iniciativa retomó un proyecto presentado hace 21 años y quedó lista para su inclusión en la agenda del pleno, donde se debe debatir y votar de manera definitiva.

Según una encuesta nacional de Ipsos, solo el 27 % de peruanos estaba de acuerdo con el reconocimiento a la unión entre personas del mismo sexo, a pesar de que la comunidad LGTBI está formada por poco menos de dos millones de ciudadanos en el país.

Álvarez ocupa actualmente el tercer lugar en intención de voto con 6 %, en empate técnico con Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien alcanza 5,7 %, de acuerdo con un sondeo de Datum para América TV.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza las preferencias con 13,4 %, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 9,7 %.

Molestia

El comediante fue consultado a inicios de año sobre su ámbito privado en el programa Punto Final. Aunque expresó incomodidad ante las preguntas de la periodista Mónica Delta, aseguró que no tiene nada que ocultar y remarcó que ese tema pertenece a la esfera íntima.

Añadió que solo se pronunciaría al respecto si así lo exigieran la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones o la Constitución.

“(La vida personal) es el santuario de cada persona. Si hablamos de guerra sucia, de guerra lumpen, de campaña política y cloaca, se lo dejo a ellos. Yo eso lo multiplico por cero y chau. Es un tema personal de cada quien”, sostuvo.