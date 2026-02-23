Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau empatan en tercer lugar detrás de Keiko Fujimori y López Aliaga, según Datum

La última encuesta de Datum, presentada en Cuarto Poder, muestra un empate técnico entre Carlos Álvarez (6%) y Alfonso López Chau (5,7%) por el tercer lugar. América Televisión/ Cuarto Poder.

El escenario electoral comienza a moverse con mayor intensidad. La más reciente encuesta de Datum, difundida la noche del 22 de febrero en el programa dominical Cuarto Poder, emitido por América Televisión, reveló un empate técnico en el tercer lugar entre Carlos Álvarez y Alfonso López Chau, en un contexto marcado por la inestabilidad política y el reciente cambio de gobierno en el país. El sondeo, sin embargo, no recoge los últimos acontecimientos políticos de la semana, una precisión que fue subrayada durante la transmisión.

Desde el inicio del informe televisivo se hizo una aclaración clave sobre el alcance del estudio. “Porque esto es muy importante, dado el contexto de inestabilidad y crisis política que ha vivido el país. La última encuesta, que ustedes van a presentar esta noche, no recoge, quiero ser enfático con esto, no recoge la crisis política, no recoge el cambio de gobierno que ha habido entre Jerí y José María Balcázar, no recoge el enfrentamiento entre determinados partidos políticos que hemos visto esta semana”, señaló el conductor del espacio.

Las cifras presentadas muestran que los dos primeros lugares permanecen relativamente estables. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, obtiene 13,4%, consolidándose en el primer puesto. Le sigue Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 9,7%. Ambos mantienen una tendencia positiva y sin variaciones bruscas en comparación con mediciones anteriores.

Carlos Álvarez y López Chau protagonizan empate técnico en sondeo difundido por América TV. América Televisión/ Cuarto Poder.

El foco de atención, sin embargo, se concentró en el tercer lugar. “Vemos el primer cambio importante es un empate en el tercer lugar. O sea, sigue, el primer y el segundo lugar siguen sólidos, siguen con la misma tendencia positiva, pero en el caso del tercer lugar, esto es un empate estadístico, porque esta diferencia de cero punto tres no es diferencia realmente”, explicó la representante de Datum durante el análisis en vivo.

Según el detalle expuesto en el programa, Carlos Álvarez, del partido País para Todos, alcanza 6%, mientras que Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,7%. La diferencia de 0,3 puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de ±2,5%, por lo que técnicamente ambos comparten la tercera ubicación. “Recordemos que el margen de error de esta encuesta es más menos dos punto cinco. Entonces, definitivamente, esto es un empate estadístico y, en general, toda la diferencia entre todos los candidatos es muy pequeña por el nivel de voto tan fragmentado y dividido entre tantos candidatos”, precisó la vocera.

La fragmentación del voto es uno de los elementos más notorios del estudio. Ningún candidato supera el 15%, y la competencia se distribuye entre múltiples postulantes con porcentajes reducidos. En ese segundo bloque aparecen César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 3%, y Mario Vizcarra, de Perú Primero, con 2,6%.

Carlos Álvarez y López Chau protagonizan empate técnico en sondeo difundido por América TV. América Televisión/ Cuarto Poder.

Más abajo en la tabla figuran Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 2,5%; Johnny Lezcano, de Cooperación Popular, con 2,4%; José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,7%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,5%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 1,4%; y Wolfgang Grosso, de Integridad Democrática, también con 1,4%.

Durante el análisis televisivo se destacó el crecimiento de algunos postulantes en las últimas dos semanas. “Hay dos candidatos que resaltan, y es el crecimiento que ha tenido Roberto Sánchez, es el candidato que más ha crecido en estos últimos quince días que hemos medido. Acá está Roberto Sánchez, con dos punto cinco. Y en el caso de Wolfgang Grosso, sale del grupo Otros para ya tener, digamos, estar por encima del uno por ciento, o sea, uno punto cuatro”, se explicó en el programa.

Carlos Álvarez y López Chau protagonizan empate técnico en sondeo difundido por América TV. América Televisión/ Cuarto Poder.

El informe también puso atención en el peso del voto indeciso y el segmento que podría definir el rumbo de la contienda. En la categoría “Otros” se registra 8,3%; “Ninguno, blanco o viciado” suma 24,1%; y “No sabe” alcanza 16,3%. La suma de estos grupos refleja que una porción considerable del electorado aún no tiene una preferencia clara.

“Esto es muy importante, porque aquí está todavía el bolsón que podría orientarse hacia cualquiera de los candidatos”, comentó el conductor, subrayando que el proceso recién comienza a tomar forma. Desde Datum confirmaron que el número de indecisos ha disminuido levemente. “Se ha disminuido el número de indecisos, pero la disminución es muy pequeña. Estamos ya en cuarenta por ciento, era cuarenta y dos punto cinco hace quince días. Esta reducción es pequeña, pero claro, nos ha dado un movimiento en las posiciones y en las candidaturas, que ya hace que se vea que la campaña ha comenzado y que está poniéndose más interesante”, indicaron.

Carlos Álvarez y López Chau protagonizan empate técnico en sondeo difundido por América TV. América Televisión/ Cuarto Poder.