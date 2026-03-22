Perú

Stiven Franco debutó con Armonía 10 tras salir de La Bella Luz: cantó ‘Mi último amor’, tema representativo de Paul Flores

El joven cantante reveló que su sueño siempre fue pertenecer a la agrupación Piura y a sus cortos 17 años pudo lograrlo

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Stiven Franco celebra su debut
Stiven Franco celebra su debut con Armonía 10 en un concierto multitudinario, interpretando el icónico tema ‘Mi último Amor’. (Instagram / Armonía 10)

A los 17 años, Stiven Franco logró concretar una de sus mayores aspiraciones dentro de la música tropical peruana. Tras anunciar su salida de La Bella Luz, agrupación con la que alcanzó notoriedad en el escenario local, el artista fue presentado oficialmente como el nuevo integrante de Armonía 10, uno de los grupos más emblemáticos de Piura. El anuncio se realizó el 18 de marzo a través de las redes sociales de la orquesta, donde se compartió un video emotivo protagonizado por el propio Stiven y su padre, marcando así el inicio de una nueva etapa profesional.

En el mensaje que acompañó la bienvenida, la agrupación expresó: “Lo soñó, trabajó y lo logró. No hay nada más increíble que mirar atrás y saber que ese niño que un día soñaba con ser cantante de nuestra orquesta, estaría orgulloso de que hoy ha cumplido su sueño. ¡Stiven Franco, bienvenido a la familia de Armonía 10 de Piura, tu nueva casa musical!”. La publicación generó una ola de reacciones entre seguidores y colegas, quienes destacaron el esfuerzo y la dedicación del joven intérprete para alcanzar este momento.

A través de las redes sociales, la agrupación de cumbia evidenció su felicidad por tener una de las voces más queridas del momento | Instagram / Armonía 10

Franco, originario de Piura, había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de integrarse a Armonía 10, un objetivo que orientó sus primeros pasos en la música. Según relató a sus seguidores, la salida de La Bella Luz respondió a la búsqueda de nuevos desafíos y oportunidades para crecer tanto en el plano personal como profesional. “He decidido buscar nuevos retos y seguir avanzando en mi vida artística”, compartió el cantante en sus redes sociales.

La noticia de su llegada a la reconocida orquesta marcó un punto de inflexión en la carrera de Stiven, quien ahora asume el reto de consolidar su voz dentro de un grupo con amplia trayectoria en la cumbia peruana. El ingreso del joven fue recibido con entusiasmo tanto por los integrantes de la agrupación como por los fans, quienes esperan ver cómo se adapta a los exigentes escenarios y repertorios del conjunto musical.

El debut de Stiven Franco en Armonía 10

La primera presentación de Stiven Franco como parte de Armonía 10 se realizó el sábado 21 de marzo en una discoteca de Chiclayo. El evento fue anunciado en redes sociales y generó expectativa entre los seguidores, interesados en presenciar el debut del nuevo vocalista. El show inició con la proyección del video en el que Stiven y su padre aparecieron durante el anuncio de su integración, lo que añadió un tono emotivo a la velada.

El joven cantante reveló que su sueño siempre fue pertenecer a la agrupación Piura y a sus cortos 17 años pudo lograrlo | Instagram / Armonía 10

En su debut, Franco interpretó “Quise morir” como tema de apertura, mostrando seguridad y carisma en el escenario. Posteriormente, asumió la interpretación de “Mi último Amor”, una canción emblemática del repertorio de Armonía 10. Esta pieza es recordada por la voz de Paul Flores, conocido como “Russo”, quien fue asesinado en marzo de 2025, hecho que conmocionó a la comunidad musical.

La reacción del público no se hizo esperar. Decenas de asistentes y usuarios en redes sociales felicitaron el desempeño de Stiven en su primera presentación con la agrupación. Entre los mensajes destacados figuran expresiones como: “Ver a Stiven feliz, yo ya soy feliz”, “Él en la voz y en nuestros corazones sonará nuestro Ruso. Valora esas canciones” y “Mucha suerte para el coqueto hermosooo”. Otros seguidores señalaron: “Awww se nota lo emocionado que está de cumplir su sueño” y “Que lindo es ver un sueño cumplido, Stiven lo estás rompiendo, recuerda el cielo es el límite”.

Stiven Franco, exvocalista de La
Stiven Franco, exvocalista de La Bella Luz, realiza su emotivo debut con Armonía 10 interpretando 'Mi último Amor' de Paul Flores ante un público entusiasta. (Instagram / Armonía 10)

La actuación de Stiven Franco con Armonía 10 marca el inicio de una etapa cargada de expectativas, tanto para el propio artista como para la agrupación piurana, que apuesta por nuevas voces para mantener vigente su propuesta musical.

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