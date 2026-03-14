Perú

Stiven Franco renuncia a ‘La Bella Luz’ y se uniría a Armonía 10: “Busco nuevos retos artísticos”

El cantante de 17 años confirmó oficialmente su salida de la orquesta de Oscar custodio para asumir nuevos desafíos en Armonía 10.

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Stiven Franco renuncia a 'La Bella Luz' y se uniría a Armonía 10: “Busco nuevos retos artísticos”. IG

Stiven Franco, una de las voces más queridas y reconocidas del circuito de cumbia peruana, sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de la orquesta 'La Bella Luz’.

El comunicado oficial, publicado en sus redes sociales, marca el fin de una etapa significativa en la trayectoria del cantante, quien ahora apunta a nuevas oportunidades que, según fuentes cercanas, lo acercarían a las filas de Armonía 10.

Stiven Franco confirma su salida: “Busco nuevos retos artísticos”

A través de un extenso mensaje, Stiven Franco expresó su agradecimiento a los líderes de La Bella Luz, Óscar Custodio y Pilar, así como a todos sus compañeros y al público que lo acompañó durante esta etapa.

“He tomado la decisión de cerrar una hermosa etapa en mi carrera artística como vocalista de la orquesta La Bella Luz. Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música”, detalló.

El cantante remarcó que no fue una decisión fácil, ya que en la agrupación vivió “momentos muy especiales, escenarios inolvidables y la bendición de compartir con grandes personas y músicos”. Además, agradeció a su club de fans, amigos y familia por el respaldo constante.

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Stiven Franco agradeció a La Bella Luz y a sus seguidores al anunciar su salida de la agrupación. IG

¿El sueño de Armonía 10 se hace realidad?

Tras el anuncio, la atención se centró en el futuro inmediato de Stiven Franco. Varios portales y comentaristas de espectáculos aseguran que el cantante ha recibido propuestas tentadoras de diferentes orquestas.

Sin embargo, la opción que suena más fuerte es su incorporación a Armonía 10, agrupación que el propio Franco ha señalado como un sueño profesional desde hace tiempo.

Según fuentes allegadas, la propuesta de Armonía 10 sería sumamente atractiva, incluyendo beneficios adicionales como estabilidad económica, vivienda y proyección internacional. La eventual llegada de Stiven Franco a Armonía 10 es vista por sus seguidores como un paso natural en la evolución de su carrera.

Reacciones en redes y mensajes de apoyo

La noticia generó una ola de comentarios en redes sociales, donde fans y colegas felicitaron a Stiven por su profesionalismo y dedicación. “Se lo merece, siempre fue humilde y talentoso”, “Te vamos a extrañar en La Bella Luz, pero sabemos que llegarás lejos”, fueron algunos de los mensajes más recurrentes.

Incluso miembros actuales y exintegrantes de la orquesta aprovecharon para desearle éxitos en esta nueva etapa, resaltando la huella positiva que deja en cada equipo que integra.

La expectativa crece por el
La expectativa crece por el inminente anuncio de su debut en Armonía 10 y los nuevos proyectos musicales que prepara. IG

Un capítulo que se cierra, nuevas canciones en camino

En su mensaje de despedida, Stiven Franco aseguró que no se trata de un adiós, sino de un nuevo comienzo: “Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy importante en mi vida artística. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con todos ustedes nuevos proyectos musicales, nuevas canciones y muchas sorpresas más”, afirmó.

El cantante dejó abierta la expectativa sobre su próximo destino, aunque todo apunta a que el anuncio oficial de su ingreso a Armonía 10 solo es cuestión de días.

El legado en La Bella Luz

Durante su permanencia en 'La Bella Luz’, Stiven Franco se consolidó como una de las voces principales y fue protagonista de giras, grabaciones y presentaciones que expandieron la popularidad de la orquesta. Uno de los temas que lo levó a la fama fue “Coqueta”. Su salida, aunque sorpresiva, es vista como parte de la dinámica natural de la música tropical, donde los artistas buscan siempre crecer y renovar su propuesta.

El agradecimiento fue mutuo: la agrupación le deseó éxitos y reconoció su aporte durante los años compartidos.

Mientras se ultiman detalles sobre su incorporación a Armonía 10, los seguidores de Stiven Franco aguardan con expectativa el anuncio formal y el inicio de una nueva etapa en la carrera del cantante. Los rumores sobre próximas presentaciones y grabaciones ya circulan en el entorno musical, lo que confirma que su presencia seguirá vigente en las principales tarimas del país.

Fuertes rumores vinculan a Stiven
Fuertes rumores vinculan a Stiven Franco con Armonía 10, donde podría cumplir uno de sus mayores sueños profesionales. IG

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