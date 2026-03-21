¿Cómo votar para presidente en las Elecciones 2026? Paso a paso de la ONPE para que tu voto sea válido

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Más de 27 millones de electores están convocados para participar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 en Perú, una jornada que definirá la composición del Poder Ejecutivo y marcará el regreso del Congreso bicameral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), autoridad máxima en la organización de comicios, despliega un sistema integral de información y capacitación para garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto de manera informada y segura.

En este proceso electoral, los peruanos elegirán presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Para votar, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, aunque para esta elección se admitirá el DNI vencido, según disposición de la ONPE ante la alta demanda de renovación. El horario de sufragio será de 7:00 a 17:00, y las mesas de votación estarán distribuidas en 1.891 distritos y 208 ciudades en el extranjero.

La ONPE destaca que toda la información oficial, el padrón, la ubicación de locales y el cronograma electoral están disponibles en su portal institucional (onpe.gob.pe). El organismo también ha habilitado plataformas de capacitación presenciales y virtuales, y pone a disposición canales de consulta telefónica, correo y WhatsApp para resolver dudas en tiempo real.

¿Cómo votar para presidente en las Elecciones 2026? Guía paso a paso de la ONPE

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

La ONPE ha desarrollado una guía detallada para evitar que los votos sean anulados o declarados nulos, especialmente ante la introducción de una cédula de votación de gran tamaño —44 cm de ancho por 42 cm de alto— que por primera vez integra cinco elecciones en un mismo documento. Cada elector deberá marcar su preferencia presidencial, así como la de senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino, en columnas independientes.

El primer paso es verificar el local de votación asignado a través de la plataforma virtual de la ONPE, disponible semanas antes de la elección. Al llegar al local el día de los comicios, el ciudadano debe presentar su DNI ante el miembro de mesa, quien le entregará la cédula firmada y doblada. Es fundamental no entregar el documento de identidad en mano; basta con mostrarlo y decir el número de orden y apellidos.

En la cabina de votación, el elector encontrará la cédula con cinco columnas. En la primera columna, destinada a elegir presidente y vicepresidentes, debe marcar una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro del símbolo, foto o nombre del candidato de su preferencia. Solo se permite una marca por columna; si marca más de una organización política en una columna, su voto para esa elección será anulado, aunque no afecta las demás.

Para los votos preferenciales de senadores, diputados y Parlamento Andino, el elector puede escribir uno o dos números de candidatos, siempre que correspondan a la misma organización política seleccionada. Si mezcla números de distintas agrupaciones o deja marcas fuera del recuadro, el voto será declarado nulo en la columna afectada.

La ONPE recomienda familiarizarse previamente con la ubicación de los partidos y candidatos, ya que cada organización política tendrá un espacio asignado en la cédula. La mecánica de votación es individual y secreta; el tiempo sugerido para votar es de un minuto por persona.

En caso de error al marcar, el votante puede solicitar una nueva cédula, pero no hay reemplazos ilimitados. Los miembros de mesa evaluarán cada caso y verificarán que la cédula sea válida antes de depositarla en la urna. Una vez emitido el voto, el elector deberá firmar el padrón y recoger su DNI.

Recomendaciones y datos clave para una votación válida

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

La participación en estas elecciones es obligatoria para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años inscritos en el padrón, y voluntaria para quienes superen los 70 años. La multa por omisión de voto varía según el nivel socioeconómico, de 0,5 % a 2 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y puede pagarse posteriormente a través de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones.

La ONPE ha implementado un sistema de capacitación en línea a través de la plataforma capacitate.onpe.gob.pe y jornadas presenciales en todo el país, incluyendo fechas especiales el 29 de marzo y el 5 de abril. Además, cada local de votación contará con personal de apoyo y presencia de fiscales electorales para orientar a los votantes y atender cualquier irregularidad.

Es indispensable acudir al local asignado en el distrito que figura en el DNI, portar el documento y revisar previamente si se está incluido en el padrón. La ONPE recomienda evitar los errores más frecuentes: marcar fuera del recuadro, usar símbolos distintos de la cruz o aspa, o seleccionar más de una organización política por columna.

Para garantizar la transparencia, la ONPE dispone de un Observatorio para el Combate a la Desinformación Electoral, y promueve campañas informativas continuas mediante el portal institucional y sus redes sociales.