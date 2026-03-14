Perú

César Acuña huye de la prensa luego de mitin en SJL: “Me llega lo que digan de mí los medios de comunicación”

El candidato de APP evitó responder a la prensa sobre las órdenes de servicio que habrían recibido personas de su entorno con el Estado

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El candidato presidencial César Acuña tuvo una caótica salida de un mitin en San Juan de Lurigancho, rodeado por su seguridad para evadir las preguntas de la prensa sobre los contratos de su círculo cercano con el Estado.

El candidato presidencial de César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP), participó en un mitin político en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, donde anunció que, de llegar al gobierno, impulsará la conversión de esta jurisdicción en provincia. Tras culminar su actividad proselitista, el candidato se retiró rodeado por su equipo de seguridad, evitando responder preguntas de los medios de comunicación sobre cuestionamientos en su contra.

Durante el intento de abordarlo, un periodista de Exitosa le preguntó por los cuestionamientos relacionados con contrataciones de personas cercanas a su entorno con el Estado. En particular, se le consultó por órdenes de servicio que superarían los diez mil soles otorgadas a integrantes de su círculo cercano, pese a que el candidato ha señalado en reiteradas ocasiones que no vive de la política ni de recursos públicos, sino de su actividad empresarial. No obstante, Acuña evitó pronunciarse y continuó su salida del lugar.

Además, el líder de Alianza para el Progreso lanzó críticas contra el trabajo de algunos medios de comunicación. Durante el mitin, aseguró que no le preocupa lo que se diga sobre él en la prensa a pocas semanas de las elecciones. “Como provinciano, me llega lo que digan de mí los medios de comunicación”, afirmó el candidato frente a sus simpatizantes.

En su discurso, el candidato centró parte de su mensaje en el crecimiento poblacional y territorial de San Juan de Lurigancho, considerado el distrito más poblado del país. En ese contexto, anunció que, de ser elegido presidente, promoverá su conversión en provincia.

“El distrito más grande del Perú no sea provincia es algo ilógico. Yo no sé qué cosa les ha pasado a los presidentes anteriores. Así que aquí públicamente me comprometo que en los cinco años de gobierno, San Juan de Lurigancho tiene que ser provincia”, expresó ante la multitud.

La medida del aumento del
La medida del aumento del sueldo mínimo que prometió Acuña no está en su plan de gobierno. No hay detalle de qué proceso tomará. - Crédito César Acuña

Personas cercanas a César Acuña trabajando en el Estado

Diversos reportajes periodísticos difundidos en los últimos años han puesto bajo cuestionamiento a personas vinculadas al entorno político o familiar de César Acuña por contrataciones con entidades del Estado o designaciones en instituciones públicas.

Hace unos días, el programa periodístico Cuarto Poder reveló que personas vinculadas al entorno familiar de Brunella Horna —esposa del excongresista Richard Acuña e integrante de la familia del líder de César Acuña— ocuparon cargos en el Congreso de la República y posteriormente en el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).

El reportaje mencionó el caso de Iván Saldaña Estrada, cercano al padre de Brunella Horna y excolaborador del despacho parlamentario de Richard Acuña. Según el informe, llegó a percibir S/19.277 mensuales como jefe del Departamento de Servicios Generales del Congreso. Posteriormente fue incorporado a EsSalud como asesor de la presidencia ejecutiva y actualmente dirige el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) de la institución.

El informe también incluyó a Erick Moncada Horna, quien fue designado jefe de Abastecimiento del Congreso con una remuneración similar y luego pasó a desempeñarse como asesor en EsSalud. Actualmente ocupa el cargo de jefe administrativo de la Red Asistencial La Libertad del Seguro Social.

Meses antes, en diciembre de 2025, la Contraloría General de la República advirtió presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por cerca de S/194 millones para la construcción del hospital de Virú, en la región La Libertad. La obra fue otorgada a una empresa vinculada a la joven empresaria Lucero Coca Condori, cuya compañía también había obtenido otras adjudicaciones durante la gestión regional encabezada por Acuña.

Previamente, en septiembre de 2025, investigaciones periodísticas señalaron que empresas relacionadas con ese mismo entorno empresarial habrían obtenido contratos en proyectos del sector salud que, en conjunto, superaban los S/480 millones en obras públicas, principalmente en proyectos hospitalarios.

Un año antes, en septiembre de 2024, otro reportaje reveló que compañías vinculadas a personas cercanas al entorno político del líder de APP lograron órdenes de servicio y contratos con el Ministerio de Salud por más de S/1 millón, principalmente para servicios médicos y oftalmológicos.

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