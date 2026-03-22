Keiko Fujimori evalúa pagar con presupuesto público el padrón electoral del 2021: “Fuerza Popular no tiene S/ 17 millones en este momento”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamenta que después de cinco años se le exija a su partido el pago de 17 millones de soles para poder acceder a las listas de electores, calificando la situación como 'imposible' y una traba a la transparencia.

Keiko Fujimori, lideresa y candidata presidencial por Fuerza Popular, se pronunció tras el reciente anuncio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la entrega de las listas de electores correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Cuestionó duramente las condiciones impuestas para el acceso a esta información, señalando que, pese a una espera de cinco años, la organización solo podrá recibir datos incompletos y deberá asumir un costo superior a 17 millones de soles.

“Lamentamos tres cosas. Primero, que se haya demorado cinco años para poder supuestamente tener acceso a un documento que debe ser público. Cinco años. En segundo lugar, la información a la que podríamos tener acceso es incompleta. Y en tercer lugar, acá es algo inaudito, que para conocer la verdad y tener información transparente, piden que el partido pague diecisiete millones de soles. Esto para nosotros es imposible”, afirmó.

La lideresa precisó que, en este momento, Fuerza Popular no cuenta con los recursos para cubrir el costo exigido. “Si usted nos pregunta en estos momentos, no. Quizás más adelante, después del proceso electoral, dependiendo del presupuesto público que le asignen a cada partido, se podría evaluar esta posibilidad. Pero la verdad que nosotros lo que creemos que es una información de esta naturaleza no tiene que ser impresa, puede ser accedida en línea de manera virtual, de tal manera que no tenga costo alguno”, añadió.

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre el pago de los S/17 millones por las listas electorales de la segunda vuelta de 2021. | Exitosa

En la víspera, a través de un comunicado, el partido Fuerza Popular expresó su protesta frente a lo que consideran restricciones injustificadas: “Después de cinco años, resulta inaceptable que este acceso siga estando limitado. Se pretende entregar información parcial, excluyendo datos que reducen la posibilidad de un control ciudadano efectivo. A ello se suma la imposición de una barrera económica superior a los 17 millones de soles para acceder a dicha información. La transparencia no puede tener precio”.

La ONPE, por su parte, precisó que la entrega de las listas se realizará cumpliendo la resolución judicial que ordena proporcionar los registros tanto en formato físico como digital, tras aplicar procesos de anonimización para resguardar los datos sensibles, como firma, fotografía y huella dactilar. La institución remarcó que el costo de S/ 17.532.630 corresponde a la certificación de más de 2,5 millones de páginas y que dicho monto deberá ser cubierto íntegramente por Fuerza Popular, conforme lo estipula el fallo judicial.

Subraryó que el listado será entregado conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. La organización electoral subrayó que, a pesar de su disposición a colaborar con los mandatos judiciales, está obligada a salvaguardar la privacidad de los ciudadanos peruanos.

Comunicado de la ONPE.

¿Por qué Fuerza Popular solicitó el padrón electoral?

La solicitud de acceso a las listas de electores por parte de Fuerza Popular se originó tras los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, en la que Keiko Fujimori denunció supuestas irregularidades en el proceso, incluyendo suplantación de identidad y votaciones por personas fallecidas. El partido presentó una demanda de hábeas data contra la ONPE, argumentando que el padrón constituye información pública y es esencial para la verificación independiente de los resultados y la fiscalización ciudadana.

El tribunal constitucional aceptó la demanda, reconociendo que el acceso al padrón fortalece la transparencia y el control democrático sobre la administración electoral. No obstante, estableció que la entrega debe realizarse tras la supresión de datos sensibles para proteger la privacidad de los ciudadanos, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. El fallo abrió la posibilidad para que Fuerza Popular revise técnicamente los registros y fundamente futuras impugnaciones ante las autoridades electorales.