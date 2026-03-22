“No han dado información”: Keiko Fujimori admite que desconocía sentencias de 28 candidatos y anuncia procesos disciplinarios

Keiko Fujimori reconoció que Fuerza Popular desconocía las sentencias firmes de 28 candidatos incluidos en sus listas al Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió este domingo que su partido desconocía que lleva en sus listas al Senado y la Cámara de Diputados a 28 postulantes con sentencias firmes, como reveló semanas atrás un reportaje de Cuarto Poder.

La hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que algunos de los aspirantes de su partido omitieron datos en sus hojas de vida. “Sí, ha habido personas que no han dado toda la información a nuestro partido, y se ha iniciado un proceso disciplinario”, afirmó en diálogo con el diario El Comercio y agregó que su agrupación ya tomó acciones internas, pese a que el plazo legal impide retirar candidaturas.

“Nosotros estamos empezando este procedimiento, porque en algunos casos no conocíamos esa información. Y luego del proceso disciplinario, se informará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, indicó.

De acuerdo con el reportaje del dominical, las condenas van desde omisión a la asistencia familiar hasta delitos de corrupción de funcionarios y tentativa de homicidio calificado. Algunos candidatos, según el dominical, tampoco informaron sobre sus antecedentes judiciales en las hojas de vida presentadas ante el JNE.

El partido inició procesos disciplinarios internos, aunque el plazo legal para retirar postulaciones ya venció

Entre los casos destaca el del empresario Américo Orozco, aspirante a diputado por Madre de Dios, quien en mayo de 2013, según documentos judiciales citados en el informe, entró a la vivienda de su expareja y abrió fuego contra un hombre presente en el lugar.

La víctima, que sobrevivió al ataque, recibió cerca de ocho disparos en el rostro, tórax y abdomen. Fue detenido meses después y se acogió a la terminación anticipada, lo que resultó en una condena de seis años de prisión efectiva y el pago de 40 mil soles como reparación civil. Cumplió un breve periodo en un penal de Arequipa y luego continuó en semilibertad, pero omitió este antecedente en su hoja de vida.

“Justamente, ese es uno de los casos en donde el partido no tenía la información. Pero yo creo que, más allá de eso, estamos tomando acciones al respecto”, señaló Fujimori al respecto.

“¿Cuál es el actuar de Fuerza Popular cuando hemos tenido un congresista que sí ha cometido un acto inapropiado o delictivo? Somos el único partido que denunció a la congresista María Cordero en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Votamos a favor [de la sanción] y ella está fuera del Congreso. Ese será nuestro actuar. Firmes contra las personas que actúan mal”, agregó.

Algunos postulantes omitieron registrar sus antecedentes en las hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones

Declaraciones previas

Anteriormente, Fujimori había minimizado el tema y subrayó que todos los candidatos ya cuentan con habilitación. “Todas las personas que han sido inscritas dentro de nuestro partido y que hoy son candidatos están rehabilitados. A tal punto que el Jurado Nacional de Elecciones los ha validado”, afirmó.

“No conozco cada detalle, pero si hubiera algo que falte en una hoja de vida, estoy segura de que el JNE va a tomar las decisiones correspondientes. Tendrá que hacerse las correcciones o retirarlo de carrera”, agregó.

Según la última encuesta de Datum, Fujimori y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) siguen empatados en intención de voto para las elecciones generales del 12 de abril, aunque ninguno supera el 12 %.

La lideresa de Fuerza Popular registra un 11,9 % de apoyo, con mayor respaldo en el oriente del país (21,7 %) y en Lima y Callao (14,4 %), mientras que el exalcalde de Lima obtiene un 11,7 %, con su base principal de votantes en Lima, donde alcanza un 19,1 %.