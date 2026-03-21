Perú

ONPE entregará a Fuerza Popular lista de electores de la segunda vuelta de 2021, pero deberá pagar más de S/17 millones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que, por mandato judicial, proporcionará al partido de Keiko Fujimori el padrón electoral, excluyendo datos sensibles como nombres, firmas, huellas y fotografías

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Fuerza Popular pagará más de
Fuerza Popular pagará más de 17 millones de soles para acceder a la lista de electores de 2021 y verificar posible fraude electoral, con la imagen de Keiko Fujimori superpuesta a la ONPE. (Infobae Perú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, en cumplimiento de una resolución judicial, entregará a Fuerza Popular las listas de electores utilizadas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. La organización política liderada por Keiko Fujimori deberá asumir un costo superior a 17 millones de soles por la emisión de las copias, según lo estipulado en el fallo.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima notificó a la ONPE que se ha declarado fundada la demanda de hábeas data presentada por Fuerza Popular. Como resultado, el organismo deberá proporcionar las listas de electores, suprimiendo datos sensibles como fotografía, firma manuscrita y huella dactilar, en concordancia con las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.

La ONPE explicó que las listas de electores constituyen el documento que, el día de la votación, se encuentra en cada mesa de sufragio a cargo de los miembros designados. Dicho registro contiene nombres y apellidos completos, número de DNI y, originalmente, la fotografía de cada votante, junto con los espacios para firma y huella digital, elementos que serán omitidos para proteger la privacidad de los ciudadanos.

Entre las entidades que podrán
Entre las entidades que podrán continuar brindando atención presencial figuran los organismos del sistema electoral. Foto: ONPE

2.5 millones de páginas a imprimir

Según el comunicado institucional, la solicitud de Fuerza Popular abarca listas correspondientes a mesas de sufragio en las que participaron 18.856.802 electores. La entrega de la información se realizará tanto en formato digital como en físico. Para la documentación impresa, se prevé que el volumen total supere los 2,5 millones de páginas, cada una de las cuales deberá ser certificada conforme a lo solicitado por el partido político.

El organismo electoral detalló que el costo de la emisión de las copias certificadas asciende a 17.532.630 soles, monto que, de acuerdo con la resolución judicial, será cubierto íntegramente por Fuerza Popular. La ONPE reiteró que, si bien siempre ha manifestado su disposición a colaborar con los requerimientos judiciales, tiene la obligación de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos, conforme a la normativa vigente.

Personal de la ONPE deberá
Personal de la ONPE deberá trasladar las listas de electores en cumplimiento de la orden judicial que favorece a Fuerza Popular.

Poder Judicial ordena la entrega de listas electorales

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el fallo que obliga a la ONPE a entregar a Fuerza Popular las listas de electores utilizadas en la segunda vuelta de 2021. Esta decisión ratifica lo resuelto por el Cuarto Juzgado Constitucional Transitorio y se inscribe en el marco de una demanda de hábeas data promovida por el partido fujimorista.

El mandato judicial sostiene que la documentación solicitada constituye información pública y que la negativa de acceso por parte de la ONPE se extendió durante varios años. El tribunal también desestimó los argumentos presentados por el organismo electoral para restringir la entrega de los registros, al considerar que no se acreditaron causas suficientes para limitar el ejercicio del derecho de acceso, reconocido en el artículo 2, inciso 5, de la Constitución Política.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, demandó a la ONPE para tener acceso a las listas de electores de la segunda vuelta.

La sentencia judicial abre la puerta a que Fuerza Popular pueda cotejar los documentos electorales con el objetivo de verificar eventuales irregularidades en las mesas de sufragio. El partido argumenta que el acceso a las listas permitirá contrastar firmas y datos para fundamentar impugnaciones sobre presuntas falsificaciones, suplantación de identidad o adulteraciones en los votos emitidos en el balotaje entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Durante el proceso judicial, tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones rechazaron el pedido de Fuerza Popular, lo que generó cuestionamientos en torno a la transparencia de las autoridades electorales. La resolución del tribunal señala que la negativa de las entidades responsables no se corresponde con la naturaleza pública de los documentos ni con la finalidad de control y fiscalización que invocó la parte demandante.

Listas de electores de la
Listas de electores de la segunda vuelta de 2021, cuyo acceso fue autorizado por la justicia peruana bajo estrictos protocolos de protección de datos personales. Partido de Keiko no podrá saber nombre, firma ni huella del elector

Implicancias y antecedentes del caso

La entrega de listas de electores en formato tanto físico como digital marca un precedente relevante sobre el acceso a información electoral en el Perú. Según la normativa vigente, la ONPE debe custodiar y proteger los registros electorales, ya que contienen datos personales sensibles. Por este motivo, la entrega deberá ejecutarse mediante procedimientos de anonimización o supresión de información, tal como exige la Ley de Protección de Datos Personales.

La organización política solicitó copias certificadas y soporte digital de los padrones para utilizarlos como prueba ante los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de sustentar reclamos y eventuales impugnaciones. El tribunal constitucional consideró que no existían razones legales suficientes para denegar el acceso a la documentación, por lo que dispuso su entrega en los términos indicados.

Fuerza Popular accederá a las
Fuerza Popular accederá a las listas de electores de la segunda vuelta tras fallo judicial, pero deberá pagar más de 17 millones de soles

La ONPE confirmó que la entrega de la información física implicará la producción y certificación de más de 2,5 millones de páginas, y que el costo total, superior a 17,5 millones de soles, será asumido por Fuerza Popular, en cumplimiento de la resolución emitida por la Segunda Sala Constitucional.

La ONPE enfatizó en su comunicado que continuará cumpliendo los fallos judiciales y garantizando la protección de los datos personales de los ciudadanos peruanos, política institucional que, según remarcó, siempre ha respetado. El organismo subrayó que la protección de la información sensible será prioritaria durante la ejecución del mandato judicial.

Con la entrega de las listas de electores a Fuerza Popular, se habilitará una revisión técnica y documental de los registros utilizados en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, proceso que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia del Perú.

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