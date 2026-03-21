Perú

Keiko Fujimori explica qué planeaba hacer con la lista de electores del 2021: “Reconocemos los resultados”

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó la demora de cinco años en el acceso a los datos y afirmó que la información entregada sería incompleta

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamenta que después de cinco años se le exija a su partido el pago de 17 millones de soles para poder acceder a las listas de electores, calificando la situación como 'imposible' y una traba a la transparencia.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la solicitud de acceso a la lista de electores de las elecciones generales de 2021, precisando cuál era el objetivo de su agrupación política al requerir dicha información. En entrevista con Canal N, señaló que su intención no era cuestionar los resultados oficiales, sino revisar aspectos específicos que en su momento fueron materia de observación.

“Nosotros ya reconocimos los resultados”, afirmó Fujimori, al tiempo que explicó que el interés del partido se centraba en contrastar datos vinculados a denuncias realizadas tras los comicios. Según indicó, el acceso a esta información hubiera permitido verificar posibles irregularidades en el padrón electoral y en la identificación de votantes.

Fuerza Popular señala que revisión
Fuerza Popular señala que revisión de padrón electoral buscaba validar denuncias previas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tendrá que pagar S/17 millones

La candidata presidencial también cuestionó el tiempo que tomó obtener una respuesta sobre el acceso a esta información. “Lamentamos que se haya demorado cinco años para poder supuestamente tener acceso a un documento que debe ser público”, expresó para el citado medio. En ese sentido, sostuvo que la información entregada sería incompleta, lo que limitaría su utilidad para los fines planteados por su organización política.

Otro punto señalado fue el costo requerido para acceder a los datos. Fujimori indicó que se les solicitó el pago millones de soles, lo que calificó como inviable. “Para conocer la verdad y tener información transparente, piden que el partido pague 17 millones de soles. Esto para nosotros es imposible”, manifestó la lidereza de Fuerza Popular.

Fuerza Popular pagará más de
Fuerza Popular pagará más de 17 millones de soles para acceder a la lista de electores de 2021 y verificar posible fraude electoral, con la imagen de Keiko Fujimori superpuesta a la ONPE. (Infobae Perú)

¿Para qué pidió la lista?

Respecto a lo que buscaban verificar con la lista de electores, Keiko Fujimori detalló que se trataba de contrastar información relacionada con denuncias previas que se dieron tras los comicios de 2021.

“Si es que han habido personas muertas que luego hicieron uso de su voto, si es que habían personas que su huella o firma no correspondía con la que RENIEC registraba”, explicó, al referirse a los aspectos que pretendían analizar.

En ese contexto, reiteró que estos datos hubieran sido útiles para esclarecer cuestionamientos formulados tras el proceso electoral. Sin embargo, reconoció que actualmente no cuentan con acceso a dicha información debido a las condiciones planteadas.

Keiko Fujimori, leader of the
Keiko Fujimori, leader of the Fuerza Popular (Popular Force) political party, announces the party’s list of congressional candidates in Lima, Peru, February 5, 2026. REUTERS/Gerardo Marin

Propuesta de mayor transparencia

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular planteó que este tipo de información debería estar disponible de manera digital y sin costo para la ciudadanía. “Lo que creemos es que una información de esta naturaleza no tiene que ser impresa, puede ser accedida en línea de manera virtual, de tal manera que no tenga costo alguno”, sostuvo para Canal N.

Asimismo, hizo referencia a una norma aprobada por el Congreso que permitirá conservar las cédulas de votación hasta la proclamación de resultados, lo que, según indicó, facilitaría una mayor transparencia. “Cualquier partido político que quiera revisar una mesa lo podrá hacer viendo las cédulas y hacer un nuevo conteo”, concluyó.

La candidata indicó que buscaban
La candidata indicó que buscaban contrastar denuncias sobre posibles irregularidades en firmas, huellas y registros de votantes. (Crédito: Difusión)

Estabilidad monetaria y fiscal

Keiko Fujimori, cuestionó las recientes normas aprobadas por el Congreso de la República al advertir que varias carecen de sustento técnico y presupuesto, lo que podría generar un impacto fiscal de miles de millones de soles. Desde el Rímac, señaló que si bien “hay una expectativa de muchísimos sectores en buscar un aumento de pensiones y beneficios”, estos deben evaluarse en función de la capacidad del Estado para financiarlos.

Fujimori afirmó que cualquier mejora debe aplicarse de forma gradual y con respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, al remarcar que “este tipo de iniciativas tiene que ser aprobado de manera conjunta” para “mantener la estabilidad monetaria y fiscal”. Asimismo, recordó que el Parlamento no tenía iniciativa de gasto, aunque indicó que “el Tribunal Constitucional les ha aperturado esta ventana”, en referencia a recientes cambios en la interpretación de sus facultades.

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