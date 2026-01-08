Perú

Tiktoker ‘La Mary’ es detenida por la PNP: la acusan de encabezar red de extorsión a pollerías en San Juan de Lurigancho

Durante el operativo, la Policía Nacional incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares con mensajes extorsivos dirigidos a comerciantes

Gioryana Erazo Jesús, una joven de 21 años conocida en redes como 'La Mary', fue capturada por la policía. Detrás de sus populares videos de TikTok, se descubrió que lideraba la banda criminal 'Los Zetas', dedicada a extorsionar pollerías en San Juan de Lurigancho. (Crédito: Latina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a alias “La Mary”, una tiktoker de 21 años identificada como Yoriana Erazo Jesús, quien sería la presunta cabecilla de la banda criminal ‘Los Z’, dedicada a la extorsión de pollerías en el distrito de San Juan de Lurigancho. La intervención se realizó como parte de un operativo contra organizaciones dedicadas al cobro de cupos a comerciantes.

De acuerdo con información policial difundida por Latina Noticias, la banda exigía pagos mensuales a los dueños de pollerías bajo amenazas armadas. “Le amenazaban y le decían que tenían todo el poder bélico para poder atentar contra los clientes y agentes de seguridad de las pollerías”, señaló una fuente policial. En uno de los casos, los delincuentes habrían exigido pagos de 10 mil soles mensuales a cambio de una supuesta protección.

Cae alias "La Mary", tiktoker
Cae alias “La Mary”, tiktoker de 21 años que lideraba banda extorsiva contra pollerías en SJL. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Acusación e investigación policial

Las investigaciones señalan que alias “La Mary” cumplía un rol clave dentro de la organización criminal. Según la PNP, ella se encargaba de captar a las víctimas y coordinar los pagos. “Ella es la que consigue las víctimas y las convence bajo el ofrecimiento de una comisión”, explicó un agente involucrado en el caso. La detenida también tendría vínculos laborales con el rubro de pollerías, lo que habría facilitado el contacto con los comerciantes extorsionados.

Alias "La Mary" es capturada
Alias “La Mary” es capturada por la Policía: exigía cupos de S/10 mil a pollerías en SJL. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Durante el operativo, la Policía incautó armas de fuego, municiones y equipos celulares, los cuales contienen mensajes con amenazas dirigidas a otros comerciantes y empresarios de la zona. “Se hallaron cuatro equipos celulares con múltiples mensajes intimidatorios”, precisó una fuente policial. Asimismo, se informó que los agentes tuvieron que desplazarse por zonas altas del distrito para ubicar a otros integrantes de la banda.

La PNP continúa con las diligencias para identificar a más víctimas y posibles cómplices de Los Z, mientras alias “La Mary” permanece detenida en la Dirincri, a la espera de las investigaciones correspondientes.

Con armas de fuego y
Con armas de fuego y municiones operaba la banda de alias “La Mary” en SJL. (Foto: captura video: Latina)

¿Cuántos casos de extorsión hubo en 2025?

El año 2025 cerró con un panorama alarmante de violencia en el país, marcado por el incremento de delitos como el sicariato, las extorsiones y los homicidios. Hasta el 27 de diciembre se registraron 25.196 casos de extorsión, lo que representa un aumento del 20 % en comparación con el año anterior, mientras que las estadísticas oficiales de la Fiscalía superaron las 27.000 denuncias. En tanto, los homicidios alcanzaron los 2.451 casos, una cifra cercana a un promedio de siete asesinatos diarios, contexto que condicionó el desarrollo de las políticas de seguridad de los gobiernos de Dina Boluarte y de su sucesor, José Jerí.

Las cifras evidencian un deterioro generalizado de la seguridad a nivel nacional, con Lima Metropolitana como la zona más afectada, al concentrar 10.562 denuncias de extorsión. El sicariato mantuvo una presencia sostenida durante el año, con 364 asesinatos registrados en el primer trimestre, principalmente contra personas con antecedentes penales. Uno de los sectores más golpeados fue el transporte público, donde al menos 69 conductores y cinco cobradores perdieron la vida durante sus jornadas laborales, en la mayoría de casos vinculados al cobro de cupos.

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Pese a que las denuncias por robos y hurtos disminuyeron —de 347.911 casos en 2023 a 218.808 en 2025—, la percepción de inseguridad se mantuvo elevada debido al aumento de los crímenes violentos y la mayor sofisticación de las organizaciones criminales. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), durante 2025 se logró la desarticulación de 12.712 bandas y 217 organizaciones criminales, aunque el impacto de la violencia continuó siendo uno de los principales problemas del país.

