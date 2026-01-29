Perú

Cayó ‘El Monstruo’, pero la red de extorsión y secuestros en el Cono Norte sigue activa

El mismo día en que Moreno Hernández regresaba al Perú se registraron dos atentados en Carabayllo: asesinaron a un chofer y balearon un paradero de colectivos informales

Óscar Arriola afirma que el
Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Erick Moreno Hernández pasó su primera noche recluido en una celda de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). Este jueves será trasladado a un centro penitenciario, desde donde deberá responder por los procesos judiciales que tiene pendientes.

Si bien la captura del autodenominado “secuestrador de secuestradores”, quien desde 2023 mantenía influencia en Lima Norte, representa un golpe importante contra el crimen organizado, ello no significa que la violencia se haya detenido por completo.

A menos de 24 horas de que ‘El Monstruo’ partiera desde Paraguay, ya se habían registrado dos atentados en zonas de Lima Norte. En Carabayllo, un chofer de transporte público, identificado como Abraham Jesús Quintanilla Chuquillanqui, fue ejecutado a balazos.

El crimen ocurrió la noche del martes, cuando la víctima se encontraba detenida en un grifo. Según la Policía, los autores del homicidio se grabaron con un teléfono móvil instantes antes de perpetrar el ataque. En las imágenes se observa a los sujetos desplazándose a gran velocidad en una motocicleta para interceptar al trabajador.

Las imágenes difundidas en redes sociales revelan el caos, los gritos y la tensión luego del violento atentado. Infobae Perú / Captura: X.

Ese mismo día, en Comas, un colectivero y sus pasajeros se salvaron de milagro luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera atacado a balazos. El atentado ocurrió en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Miguel Grau, una zona de intensa actividad comercial donde también opera un paradero informal de colectivos. De acuerdo con testigos, los sicarios llegaron en motocicleta, dispararon contra la unidad y huyeron. Pese a la violencia del ataque, no se reportaron personas heridas.

¿Por qué continúan los crímenes en Lima Norte?

Pese a la captura de cabecillas, las organizaciones criminales logran mantenerse activas gracias a una estructura que les permite adaptarse y continuar operando. Así lo explicó el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, al detallar que estas bandas no dependen de una sola figura de liderazgo. “Una de las características que tienen las organizaciones criminales es que se reinventan”, señaló en entrevista con Canal N.

Rodríguez precisó que el eje de su funcionamiento es la generación sistemática de miedo. “Ellos basan su operación en situaciones que son concretas y que generan el terror en la población”, afirmó. En ese esquema, la previsibilidad del castigo cumple un rol central, pues las víctimas saben que las amenazas se cumplirán. A ello se suma la “capilaridad de los que cobran”, es decir, la presión constante y organizada para ejecutar extorsiones.

Otro elemento clave es la reputación criminal. “La reputación de la organización es el sello del temor”, sostuvo el exministro, al advertir que el uso de explosivos y audios intimidatorios funciona como una suerte de “marketing del terror”. Esta estrategia, además, reduce sus costos operativos, ya que evita acciones repetidas. Según Rodríguez, estas estructuras no solo se dedican a la extorsión, sino también a delitos como el secuestro, ampliando así su control y poder criminal.

La importancia de la investigación policial

En entrevista con Infobae Perú, el candidato al Senado por Ahora Nación y ex coronel de la PNP, Walter Lozano, explicó que para desarticular por completo una red criminal es fundamental el trabajo de inteligencia e investigación que realiza la Policía.

Según Lozano, los agentes deben conocer toda la estructura de la organización, incluidos los integrantes de menor rango, ya que ello les permite adelantarse a sus acciones y prever sus siguientes movimientos.

En paralelo, en Lima Norte, los remanentes de Los Injertos y otras organizaciones criminales han vuelto a disputar el control territorial de la zona.

Temas Relacionados

'El Monstruo'Erick Moreno HernándezCono NorteLima Nortecrimen organizadoperu-noticias

