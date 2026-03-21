Siete destinos turísticos en Perú ideales para turistas mayores de 50 años que buscan descanso, cultura y naturaleza

Viajar por Perú se convierte en una experiencia ideal para el turismo senior, con destinos que combinan tranquilidad, cultura y paisajes únicos pensados para disfrutar sin prisa. (Composición: Infobae Perú)

La selecta variedad de destinos que ofrece Perú responde cada vez más a las nuevas tendencias del turismo senior, con opciones que combinan tranquilidad, riqueza cultural y paisajes de notable belleza. Los visitantes mayores de 50 años encuentran en estos entornos la oportunidad de disfrutar con sosiego escenarios naturales excepcionales, actividades culturales y una gastronomía auténtica, en viajes que privilegian el descanso y vivencias a su medida.

Un aspecto determinante, según la tendencia observada en los viajeros de este grupo etario, es la búsqueda de lugares donde se pueda disfrutar la calma, estimular el aprendizaje y reconectar con los recursos naturales y tradiciones del lugar. La variedad de actividades —de paseos suaves a exploraciones culturales y gastronómicas— responde tanto a sus intereses como a la necesidad de bienestar, donde la comodidad y la seguridad adquieren especial relevancia.

Como informó la Agencia Andina, tras una selección exhaustiva, se identificaron siete lugares en distintas regiones peruanas que se perfilan como ideales para turistas que cumplen más de 50 años. Esta lista contempla tanto el acceso a servicios adecuados como la singularidad de cada entorno, consolidando a Perú como un referente regional en oferta turística para adultos mayores.

Huancaya: naturaleza, cultura y actividades para viajeros senior

Huancaya, ubicada en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, se ha consolidado recientemente como uno de los principales destinos para el turismo senior. Su reconocimiento como Pueblo con Encanto por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en diciembre de 2024 subraya el valor de su entorno andino: cascadas cristalinas, lagunas turquesa y vestigios prehispánicos.

Descubre la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.

La comunidad local mantiene vivas tradiciones ancestrales que se exhiben tanto en festividades como en actividades cotidianas abiertas al visitante. Las opciones de ecoturismo, paseos en bote y kayak, pesca deportiva y tirolesa se ajustan a quienes buscan conectar directamente con la naturaleza a un ritmo pausado. Entre los principales atractivos destacan la Laguna Huallhua y el mirador de Cabracancha.

La experiencia culinaria local, orientada al disfrute sin apuro, refuerza el atractivo de Huancaya para quienes desean reconectarse con su entorno.

Puerto Malabrigo: tranquilidad y gastronomía en la costa norte

En la costa norte, Puerto Malabrigo —también conocido como Puerto Chicama— ofrece a los viajeros mayores de cincuenta años un entorno marítimo que privilegia el descanso. Este balneario de la provincia de Trujillo es conocido por sus extensas olas que recorren cerca de dos kilómetros paralelos a la costa y por su malecón.

(Susu Nasser)

El museo de sitio y los restaurantes junto al mar permiten disfrutar la culinaria basada en productos frescos del océano Pacífico. La identidad local y el ambiente sereno convierten a este destino en una opción ideal para estancias prolongadas, donde se puede disfrutar plenamente de cada jornada.

Oxapampa: diversidad cultural y natural en la selva alta

Oxapampa, en la región Pasco, destaca por su entorno de selva alta y una fusión de tradiciones. Allí convergen costumbres amazónicas de las etnias asháninka, yánesha y shipibo con las de los colonos austroalemanes. Esta diversidad cultural y natural define una experiencia turística singular.

Entre sus principales atractivos figuran la catarata del río Tigre y el Manantial de la Virgen, espacios perfectos para la contemplación y los paseos suaves. Oxapampa integra el circuito Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, reserva propicia para el ecoturismo con recorridos pausados.

El Mincetur distinguió a esta provincia como Pueblo con Encanto el 8 de agosto de 2024, fortaleciendo su posición como un destino genuino, donde naturaleza y multiculturalidad conforman un escenario valioso para quienes buscan experiencias enriquecedoras sin sacrificar bienestar.

Yanque: bienestar y cultura en el Valle del Colca

Yanque, en la provincia de Caylloma (Arequipa), a 3.420 metros sobre el nivel del mar, atrae a los viajeros senior con una propuesta integral de actividades para el descanso y la cultura. Sus aguas termales —Chacapi y Puye— junto con los andenes de Llactacucho crean un ambiente ideal para la relajación y la renovación física.

Valle del Colca. | Foto: Agencia Andina

El circuito local se complementa con sitios históricos y culturales relevantes, como el anfiteatro de Occolle, el centro artesanal El arte de bordar en El Colca-Yanque, el complejo arqueológico de Uyo Uyo y el templo de la Inmaculada Concepción. También sobresalen el museo, el puente Cervantes y las tumbas de Shininea.

Quienes viajan a Yanque disfrutan la posibilidad de combinar momentos de descanso con experiencias de aprendizaje y convivencia cultural.

Chacas: arquitectura, artesanía y legado histórico en áncash

En la región Áncash, el distrito de Chacas se distingue por su arquitectura de influencia andaluza, su paisaje montañoso y su legado artesanal. Fundada el 13 de abril de 1572, esta localidad preserva su herencia en edificaciones y en piezas trabajadas por sus artesanos.

Chacas, en Áncash, fue incluido por National Geographic Traveler (edición española) entre los pueblos más encantadores de América del Sur y reconocido por la ONU Turismo como uno de los ‘Mejores Pueblos Turísticos del Mundo’. (Andina)

Chacas recibió en 2023 la distinción de la Organización Mundial del Turismo como uno de los Mejores Pueblos Turísticos, y fue reconocido además como Pueblo con Encanto por el Mincetur en 2024. Entre sus principales sitios sobresalen el Santuario de Mama Ashu, la Cooperativa Don Bosco y Talleres Artesanales, el Museo Arqueológico y la Laguna de Patarcocha.

Estas características convierten a Chacas en un referente para quienes, con más de cincuenta años, encuentran en la historia del Perú, la naturaleza y la actividad artesanal una manifestación viva de la identidad local.

Valle Sagrado de los Incas: espiritualidad, tradición y experiencias únicas

El Valle Sagrado de los Incas, en Cusco, representa espiritualidad y conexión con las raíces ancestrales peruanas. Sus paisajes naturales y sus comunidades mantienen costumbres agrícolas tradicionales y celebraciones místicas, incluyendo ceremonias milenarias de agradecimiento a la Pachamama que fomentan el equilibrio y la renovación interior.

(Shutterstock)

Los visitantes senior pueden elegir propuestas de campos orgánicos y la experiencia Earth to table, donde participan de la siembra y cosecha antes de degustar los productos en la mesa. Además, algunos hospedajes disponen de servicios de espá, y las actividades como caminatas y paseos en bicicleta permiten disfrutar el entorno a ritmo relajado.

Así, el Valle Sagrado confirma su condición de destino apropiado para quienes buscan experiencias de autoconocimiento y enriquecimiento personal.

Azpitia: relax, naturaleza y actividades al aire libre cerca de Lima

Para quienes residen en Lima o prefieren desplazamientos cortos, San Vicente de Azpitia, en la provincia de Cañete, resalta por su acceso rápido y su vista hacia el valle del río Mala. Sus campiñas rodeadas de frutales y el ambiente tranquilo invitan a un turismo de relajación, ya sea en familia o con amigos de mediana edad.

Senderistas disfrutan de una caminata entre imponentes formaciones rocosas y un arroyo cristalino, explorando la riqueza natural de la provincia de Cañete, Perú. (Foto: Tierras Vivas)

Las actividades al aire libre, incluidos paseos a pie, ciclismo en montaña y cabalgatas, se suman a la exploración del entorno rural y a la degustación de productos locales. La ruta desde la Panamericana Sur hasta San Vicente de Azpitia invita a la desconexión natural a poca distancia de la capital.

Cada uno de estos destinos seleccionados representa una propuesta adaptada a los intereses y preferencias del público mayor de cincuenta años, consolidando la oferta nacional como referente en experiencias de viaje auténticas.