Turismo de bienestar gana terreno: ¿qué destinos de Perú priorizan salud, equilibrio y contacto con la naturaleza?

Viajar para sanar: crece la demanda de experiencias turísticas enfocadas en equilibrio físico y mental. (Foto: Agencia Andina)

El turismo de bienestar se consolida como una de las tendencias de viaje con mayor crecimiento a nivel internacional, impulsado por viajeros que buscan experiencias enfocadas en la salud integral y la conexión con entornos naturales. Esta modalidad, también conocida como wellness, prioriza actividades orientadas a mejorar el equilibrio físico, mental y emocional durante los desplazamientos.

En el Perú, la diversidad geográfica y cultural ofrece condiciones favorables para este tipo de turismo, con destinos que combinan paisajes naturales, tradiciones ancestrales y servicios especializados. La propuesta incluye desde retiros espirituales y terapias alternativas hasta programas de actividad física y alimentación saludable en entornos alejados del ruido urbano.

Retiros, paisajes y terapias naturales impulsan nueva tendencia de viajes saludables. (Foto: PromPerú)

¿Qué es el turismo de bienestar y quiénes lo prefieren?

El turismo de bienestar se define como un viaje diseñado para contribuir al cuidado personal en distintos niveles, incluyendo aspectos físicos, emocionales, espirituales e intelectuales. La práctica abarca actividades como yoga, meditación, masajes terapéuticos, caminatas al aire libre y tratamientos de relajación.

Además, esta modalidad promueve hábitos saludables y sostenibles, incentivando a los viajeros a adoptar rutinas que puedan mantener incluso después de regresar a casa. Los programas suelen incluir dietas balanceadas, contacto con la naturaleza y experiencias orientadas al desarrollo personal.

El perfil predominante de este tipo de viajero corresponde a los centennials o Generación Z, nacidos entre 1995 y 2010. De acuerdo con datos citados por Promperú basados en un estudio de Skyscanner, el 73 % de ellos planifica viajes motivados específicamente por beneficios de bienestar, mientras que el 50 % elige alojamientos que ofrezcan servicios relacionados con esta tendencia.

Turismo wellness gana popularidad entre jóvenes que priorizan sostenibilidad y autocuidado. (Foto: Agencia Andina)

Perú: turismo wellness

El territorio peruano presenta ventajas comparativas para el desarrollo de esta industria debido a su biodiversidad, variedad climática y riqueza cultural. Estos elementos permiten diseñar experiencias que integran naturaleza, espiritualidad y prácticas saludables, en línea con las demandas de viajeros que buscan destinos auténticos y poco masificados.

La oferta nacional incluye hospedajes especializados, ecolodges y centros de retiro que promueven el equilibrio personal mediante actividades guiadas y contacto directo con ecosistemas diversos. Esta propuesta también favorece a las comunidades locales, al incentivar modelos turísticos sostenibles y responsables.

Turismo de bienestar posiciona a Perú como destino clave para viajes de salud y conexión natural. (Foto: Agencia Andina)

Entre los destinos más destacados del país para este tipo de experiencias se encuentran:

Áncash : provincias como Huaraz, Carhuaz y Yungay cuentan con centros de descanso que ofrecen programas de relajación y excursiones con vistas a la Cordillera Blanca.

San Martín : ecolodges en entornos naturales brindan voluntariado ambiental, yoga, alimentación saludable y terapias alternativas.

Cusco: el Valle Sagrado de los Incas concentra hospedajes que incluyen ceremonias ancestrales y rituales espirituales.

Destinos naturales y experiencias espirituales impulsan auge del turismo de bienestar. (Foto: Agencia Andina)

Experiencias integrales y contacto con la naturaleza

Otros destinos también destacan por integrar bienestar y paisajes naturales. En Arequipa, por ejemplo, algunos establecimientos organizan sesiones de meditación y respiración en escenarios como el Cañón del Colca, además de ofrecer baños termales y tratamientos basados en plantas medicinales.

Estas experiencias combinan descanso, actividad física moderada y aprendizaje cultural, permitiendo al visitante reconectarse con su entorno y reducir los niveles de estrés. El contacto con la biodiversidad y los paisajes naturales se presenta como uno de los principales atractivos de esta modalidad turística.

Turismo de bienestar se expande en Perú con destinos que combinan naturaleza y salud. (Foto: PromPerú)

En conjunto, el turismo de bienestar busca consolidarse como una alternativa que no solo promueve el descanso, sino también estilos de vida saludables y sostenibles. Su crecimiento responde a una demanda global orientada a viajes con propósito, en los que el cuidado personal y el respeto por el entorno se convierten en ejes centrales de la experiencia turística.