Perú

Turismo de bienestar gana terreno: ¿qué destinos de Perú priorizan salud, equilibrio y contacto con la naturaleza?

Un estudio citado por Promperú indica que el 73 % de jóvenes viajeros planifica escapadas enfocadas en bienestar físico y mental

Viajar para sanar: crece la
Viajar para sanar: crece la demanda de experiencias turísticas enfocadas en equilibrio físico y mental. (Foto: Agencia Andina)

El turismo de bienestar se consolida como una de las tendencias de viaje con mayor crecimiento a nivel internacional, impulsado por viajeros que buscan experiencias enfocadas en la salud integral y la conexión con entornos naturales. Esta modalidad, también conocida como wellness, prioriza actividades orientadas a mejorar el equilibrio físico, mental y emocional durante los desplazamientos.

En el Perú, la diversidad geográfica y cultural ofrece condiciones favorables para este tipo de turismo, con destinos que combinan paisajes naturales, tradiciones ancestrales y servicios especializados. La propuesta incluye desde retiros espirituales y terapias alternativas hasta programas de actividad física y alimentación saludable en entornos alejados del ruido urbano.

Retiros, paisajes y terapias naturales
Retiros, paisajes y terapias naturales impulsan nueva tendencia de viajes saludables. (Foto: PromPerú)

¿Qué es el turismo de bienestar y quiénes lo prefieren?

El turismo de bienestar se define como un viaje diseñado para contribuir al cuidado personal en distintos niveles, incluyendo aspectos físicos, emocionales, espirituales e intelectuales. La práctica abarca actividades como yoga, meditación, masajes terapéuticos, caminatas al aire libre y tratamientos de relajación.

Además, esta modalidad promueve hábitos saludables y sostenibles, incentivando a los viajeros a adoptar rutinas que puedan mantener incluso después de regresar a casa. Los programas suelen incluir dietas balanceadas, contacto con la naturaleza y experiencias orientadas al desarrollo personal.

El perfil predominante de este tipo de viajero corresponde a los centennials o Generación Z, nacidos entre 1995 y 2010. De acuerdo con datos citados por Promperú basados en un estudio de Skyscanner, el 73 % de ellos planifica viajes motivados específicamente por beneficios de bienestar, mientras que el 50 % elige alojamientos que ofrezcan servicios relacionados con esta tendencia.

Turismo wellness gana popularidad entre
Turismo wellness gana popularidad entre jóvenes que priorizan sostenibilidad y autocuidado. (Foto: Agencia Andina)

Perú: turismo wellness

El territorio peruano presenta ventajas comparativas para el desarrollo de esta industria debido a su biodiversidad, variedad climática y riqueza cultural. Estos elementos permiten diseñar experiencias que integran naturaleza, espiritualidad y prácticas saludables, en línea con las demandas de viajeros que buscan destinos auténticos y poco masificados.

La oferta nacional incluye hospedajes especializados, ecolodges y centros de retiro que promueven el equilibrio personal mediante actividades guiadas y contacto directo con ecosistemas diversos. Esta propuesta también favorece a las comunidades locales, al incentivar modelos turísticos sostenibles y responsables.

Turismo de bienestar posiciona a
Turismo de bienestar posiciona a Perú como destino clave para viajes de salud y conexión natural. (Foto: Agencia Andina)

Entre los destinos más destacados del país para este tipo de experiencias se encuentran:

  • Áncash: provincias como Huaraz, Carhuaz y Yungay cuentan con centros de descanso que ofrecen programas de relajación y excursiones con vistas a la Cordillera Blanca.
  • San Martín: ecolodges en entornos naturales brindan voluntariado ambiental, yoga, alimentación saludable y terapias alternativas.
  • Cusco: el Valle Sagrado de los Incas concentra hospedajes que incluyen ceremonias ancestrales y rituales espirituales.
Destinos naturales y experiencias espirituales
Destinos naturales y experiencias espirituales impulsan auge del turismo de bienestar. (Foto: Agencia Andina)

Experiencias integrales y contacto con la naturaleza

Otros destinos también destacan por integrar bienestar y paisajes naturales. En Arequipa, por ejemplo, algunos establecimientos organizan sesiones de meditación y respiración en escenarios como el Cañón del Colca, además de ofrecer baños termales y tratamientos basados en plantas medicinales.

Estas experiencias combinan descanso, actividad física moderada y aprendizaje cultural, permitiendo al visitante reconectarse con su entorno y reducir los niveles de estrés. El contacto con la biodiversidad y los paisajes naturales se presenta como uno de los principales atractivos de esta modalidad turística.

Turismo de bienestar se expande
Turismo de bienestar se expande en Perú con destinos que combinan naturaleza y salud. (Foto: PromPerú)

En conjunto, el turismo de bienestar busca consolidarse como una alternativa que no solo promueve el descanso, sino también estilos de vida saludables y sostenibles. Su crecimiento responde a una demanda global orientada a viajes con propósito, en los que el cuidado personal y el respeto por el entorno se convierten en ejes centrales de la experiencia turística.

