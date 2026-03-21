Perú

Semana Santa 2026 en Perú: rutas y destinos para turismo religioso que moviliza multitudes y renueva la fe

Miles de peregrinos recorren caminos ancestrales en festividades que fusionan creencias e impulsan el turismo en todo el país

Guardar
La Semana Santa en Huancavelica
La Semana Santa en Huancavelica es una manifestación cultural y religiosa, donde los residentes se visten con trajes tradicionales, y la música local acompaña el paso solemne de las procesiones religiosas. (Andina)

El turismo religioso en Perú se posiciona como uno de los motores de identidad y cohesión social, movilizando a miles de personas a lo largo del año. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este segmento crece y dinamiza la economía local, mientras refuerza el sentido de pertenencia en comunidades de todas las regiones. El país ofrece rutas de peregrinaje que, más allá de la devoción, conectan tradiciones ancestrales con la vida contemporánea.

Caminos de fe

Uno de los mayores encuentros de peregrinaje religioso ocurre durante la festividad del Señor de Qoyllur Riti, al pie del nevado Colquepunku en Cusco.

Cada junio, alrededor de 90.000 personas, entre fieles y turistas, parten del centro poblado de Mahuayani para ascender ocho kilómetros hasta el santuario ubicado en la hondonada del nevado Sinakara.

La ruta, a más de 4,600 metros de altitud, recorre catorce cruces del Vía Crucis y culmina con la llegada de las imágenes de la Virgen Dolorosa y el Señor de Tayancani, mientras los participantes esperan la salida de los primeros rayos del sol. Esta celebración fusiona la religiosidad andina y las creencias católicas en un sincretismo que se expresa en comparsas, danzas y ofrendas.

Los Ukukus o Pablitos eligos
Los Ukukus o Pablitos eligos desempeñan un papel importante en la festividad, ascendiendo a las cumbres del Colque Punko para realizar un ancestral ritual de agradecimiento. Foto: Andina.

Otra ruta central en el turismo religioso en Perú es la peregrinación por el Señor Cautivo de Ayabaca. Durante septiembre y octubre, columnas de fieles vestidos de morado caminan por la Panamericana Norte, algunos portando cruces o instrumentos musicales, en señal de penitencia y fe.

La travesía suele iniciar en la provincia de Paita, donde se venera a la Virgen de las Mercedes, para luego continuar hacia Ayabaca, en la sierra de Piura.

Las hermandades acompañan el trayecto con cantos y oraciones, mientras las autoridades brindan apoyo y seguridad a los peregrinos.

El 13 de octubre, la festividad en honor al Señor Cautivo convierte a Ayabaca en el epicentro espiritual del norte peruano, reuniendo a miles de devotos que agradecen los favores recibidos.

Santuarios y devoción en todo el país

En la región Junín, el distrito de Acobamba es escenario de la Festividad del Señor de Muruhuay, que se celebra cada mayo en honor al Cristo de la roca.

El 3 de mayo, la peregrinación parte desde el templo de Santa Ana y culmina en el santuario de Muruhuay, al pie del cerro Shalacoto. La imagen es recibida por centenares de fieles, quienes participan en misas y actividades religiosas durante toda la jornada.

Desde la Chonguinada hasta la
Desde la Chonguinada hasta la pachamanca, la festividad del Señor de Muruhuay es un escaparate de la rica tradición cultural de Junín. (Andina)

Lambayeque acoge la multitudinaria romería a la Cruz de Motupe, que cada año atrae cerca de 700,000 visitantes. Ya sea en la gruta de Chalpón o en la ciudad de Motupe, devotos y turistas llegan para venerar al sagrado madero, símbolo de fe para la población local y de atracción constante para el turismo.

La peregrinación al santuario de la Virgen de Chapi en Arequipa es otro de los grandes hitos del turismo religioso en Perú. Cada 1 de mayo, miles de personas recorren el desierto de Polobaya para agradecer favores, pedir salud, trabajo o protección. El entorno del santuario se transforma con carpas, trajes coloridos y celebraciones que evidencian la vitalidad de la devoción mariana.

Estas rutas y santuarios convierten al turismo religioso en Perú en un fenómeno que conecta generaciones, historias y esperanzas, abriendo caminos que, con cada paso, refuerzan la riqueza cultural del país.

Temas Relacionados

Semana Santa 2026RutasDestinosTurismoperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima 0-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ se han hecho de un sitio privilegiado en la cumbre al mantener una línea invicta. El escenario propicio para continuar al alza será contra el equipo de Chongoyape, que entre sus filas presenta a Christian Cueva

Alianza Lima 0-0 Juan Pablo

Alerta nacional por 760.000 DNI sin recoger: Reniec advierte riesgo de exclusión electoral

El organismo amplía horarios para la entrega de documentos en todo el país, mientras urge a la ciudadanía a retirar su identificación antes de las Elecciones Generales 2026

Alerta nacional por 760.000 DNI

Productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco se enfrentan: Dueño de ‘La Ro Ro’ le hace dura advertencia por involucrar a Macla Yamada y a su pareja

Abneer Robles y Carlos Orozco protagonizan un fuerte cruce en sus podcasts, luego de que se ventilaran historias que involucran a Macla Yamada y su novio.

Productor de ‘La Manada’ y

¿Cómo prevenir el contagio de piojos y liendres en escolares? Minsa brinda recomendaciones clave para evitar nuevos contagios

Las altas temperaturas al empezar el año escolar favorecen la rápida transmisión de parásitos capilares entre niños, por lo que las autoridades sanitarias han publicado medidas preventivas para evitar su propagación en colegios y hogares

¿Cómo prevenir el contagio de

Sebastián Aranda se unió, a modo de préstamo, al FK Auda con el que empieza su camino en Europa

El defensor peruano, de 22 años, captó la atención del club letón por su correcto desempeño e interesante progresión en la Liga 1. Su último club fue el Sport Boys, que negoció una cesión anual

Sebastián Aranda se unió, a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial: así quedan los

Debate presidencial: así quedan los grupos, “vs.” y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las elecciones 2026

Keiko Fujimori sabrá si votaste o no en las Elecciones 2021: Los detalles de la última resolución del PJ

¿Por qué el PJ accedió al reclamo de Keiko Fujimori y ordenó entregar la lista de electores de 2021? Esto dice la sentencia

TC anula el proceso concursal de Indecopi contra la Universidad Alas Peruanas

¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

ENTRETENIMIENTO

Productor de ‘La Manada’ y

Productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco se enfrentan: Dueño de ‘La Ro Ro’ le hace dura advertencia por involucrar a Macla Yamada y a su pareja

‘La Reina del Flow’ llega al Perú en concierto: actores confirmados, fecha, lugar y todos los detalles

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: ¿Cómo votar para salvar a Shirley Arica, Samahara Lobatón o ‘La Mackyna’ del reality?

Ultra Perú 2026 y su impresionante lineup: cuándo y quiénes se presentarán en el festival de música electrónica

Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina: “Aguanten el hate”

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 Juan Pablo

Alianza Lima 0-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sebastián Aranda se unió, a modo de préstamo, al FK Auda con el que empieza su camino en Europa

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Los Chankas 2-3: goles y resumen de la dura derrota ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Grosero error de Sporting Cristal provocó gol de Los Chankas: Paulo Autuori tuvo furiosa reacción por Liga 1 2026