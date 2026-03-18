¿Cuándo es Semana Santa 2026 en Perú?: Conoce cuándo inicia, termina y qué días son feriados

Una cruz de iglesia y un calendario vacío de abril 2026 ilustran la coincidencia de feriados religiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que marzo avanza, en Perú se empieza a respirar un aire distinto: los mercados se llenan de flores, las calles lucen decoradas para la ocasión y las familias diseñan cómo aprovechar la Semana Santa 2026. No es un feriado común; se convierte en un tiempo para compartir y reflexionar. Hay quienes viajan a destinos donde la tradición aparece en cada esquina y otros que renuevan su conexión con la fe en templos, procesiones y ceremonias transmitidas por generaciones.

Esta fecha reúne descanso, cultura y prácticas religiosas. Muchas personas usan estos días libres para visitar familiares, probar platos característicos de la época —preparaciones a base de pescado y dulces tradicionales— y sumarse a actividades comunitarias. En ciudades como Ayacucho y Cusco, la Semana Santa se vive a través de procesiones, alfombras de flores y música sacra, reuniendo tanto a peruanos como a visitantes. Mientras, en Lima, la festividad reúne a las familias en misas y recorridos por iglesias que resguardan la memoria colectiva.

Al margen del descanso o los viajes, la Semana Santa invita a pensar en los últimos días de la vida de Jesucristo y a reflexionar sobre su mensaje. Para millones, cada instante de la semana —desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección— lleva a meditar en valores como el perdón y la esperanza.

Diversas expresiones culturales que se practican en Semana Santa son declaradas Patrimonio Cultural (Gob.pe)

¿Qué días son feriados durante la Semana Santa 2026?

En 2026, la Semana Santa abarcará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los feriados nacionales caen el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), jornadas en las que trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a descanso con goce de haber de acuerdo al Decreto Legislativo N.º 713.

Semana Santa: Así inició el primer día de la festividad en Ayacucho y distintas regiones del Perú. (Andina)

Si se debe trabajar durante estos feriados sin compensación, la legislación dispone que la persona reciba triple remuneración: el pago habitual del día, el salario correspondiente al trabajo y un recargo del 100 %. Por ejemplo, quien gana S/ 50 diarios percibirá S/ 150 por laborar en cualquiera de estas fechas.

El sábado 4 de abril (Sábado de Gloria) y el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección) no figuran como feriados oficiales, pero, al coincidir con el fin de semana, muchos disfrutan de un descanso extendido e integran celebraciones religiosas o actividades recreativas.

Destinos y tradiciones de Semana Santa en Perú

Última misa en la basílica catedral por Sábado Santo. ( Foto Ricardo Mc Cubbin/ Infobae Peru)

La Semana Santa impulsa el movimiento turístico interno. En Ayacucho, miles participan en procesiones que recorren las calles, alfombras de aserrín y flores, y en actividades acompañadas de música sacra. Por su parte, Cusco combina la herencia incaica con el rito cristiano, con actos litúrgicos donde se percibe el sincretismo cultural.

En Lima, los vecinos recorren templos coloniales, se reúnen en misas especiales y preparan gastronomía típica. De esta forma, cada persona atraviesa la Semana Santa según su vínculo con la fe, el descanso o la cultura popular.

Qué representa cada día de la Semana Santa para los creyentes

Cada día de Semana Santa tiene su propio simbolismo. El Domingo de Ramos celebra la entrada de Jesús a Jerusalén; el Jueves Santo rememora la Última Cena; el Viernes Santo recuerda la crucifixión; y el Domingo de Resurrección festeja la victoria sobre la muerte.

Si bien la tradición católica domina la celebración, otras denominaciones cristianas también participan con vigilias, lecturas bíblicas y reuniones de reflexión. El mensaje central es común: un tiempo para recordar el sacrificio de Jesús, fortalecer la fe y reflexionar sobre valores universales como el amor, el perdón y la esperanza.

Semana Santa en Perú: Así se llevó a cabo el Domingo de Ramos. (Andina)

En resumen, la Semana Santa en Perú no es solo un feriado largo: es una experiencia que une a las familias, impulsa el turismo interno y mantiene vivas tradiciones que han trascendido generaciones. Entre procesiones, reuniones y descanso, cada peruano encuentra la manera de vivir esta celebración a su manera, combinando lo espiritual, lo cultural y lo familiar en ocho días que quedan en la memoria de todos.