Debate Presidencial 2026: Candidatos responderán consultas de la ciudadanía, ¿cómo enviar mi pregunta?

El Jurado Nacional de Elecciones ya habilitó el formulario virtual para que los ciudadanos formulen sus interrogantes a los 36 aspirantes a la presidencia

Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado del JNE, explica el proceso para que la ciudadanía pueda formular sus preguntas a los candidatos en el próximo debate presidencial.

El Debate Presidencial 2026 se desarrollará con el acostumbrado bloque de participación ciudadana, dedicado exclusivamente a las preguntas formuladas por la población. Organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el evento se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, con la presencia obligatoria de los 36 candidatos a ocupar el máximo cargo del país.

La dinámica del debate, definida por sorteo y acuerdos con las organizaciones políticas, contempla cuatro bloques temáticos por jornada. En el segundo bloque, la ciudadanía tendrá la oportunidad de interpelar directamente a los postulantes, quienes responderán a consultas seleccionadas de entre miles de preguntas enviadas desde todo el territorio nacional. Esta iniciativa busca fortalecer el voto informado y la transparencia electoral, así como reflejar las preocupaciones más urgentes de la sociedad peruana.

El bloque de preguntas ciudadanas se convierte así en uno de los segmentos más esperados del debate, permitiendo que la voz de los peruanos y peruanas esté representada en el escenario político más relevante del proceso electoral.

Debate presidencial 2026.
Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

¿Cómo enviar mi pregunta?

La campaña “Pregúntale a tu candidat@” fue lanzada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones como mecanismo para canalizar la participación de la ciudadanía en los debates presidenciales. Según explicó Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado del JNE, el proceso de recepción de preguntas se realiza íntegramente a través de un formulario virtual, disponible en las plataformas digitales del organismo electoral.

Para participar, cualquier ciudadano debe seguir estos pasos:

Acceso al formulario: Ingresar al enlace oficial habilitado por el JNE, donde encontrará el formulario de inscripción para la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.

Datos requeridos: Completar los campos obligatorios con información personal: número de DNI, nombres y apellidos, región de residencia, edad, correo electrónico y teléfono de contacto. Estos datos permitirán la identificación y eventual notificación a los ciudadanos cuyas preguntas sean seleccionadas.

Redacción de la pregunta: Formular una consulta clara, directa y relacionada con alguno de los ejes temáticos definidos por el JNE:

  • Social: salud, vivienda, cultura, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones vulnerables.
  • Institucional: estabilidad fiscal, producción, competitividad y crecimiento del país.
  • Económico: descentralización y reformas del Estado.
  • Territorial y ambiental: protección del medio ambiente, cambio climático, recursos naturales y desarrollo sostenible.
JNE lanza 'pregúntale a tu candidat@'.
JNE lanza 'pregúntale a tu candidat@'. | JNE

Criterios técnicos: Las preguntas no deben contener insultos, agravios ni alusiones personales, ni estar vinculadas a afiliaciones políticas vigentes. Solo serán consideradas aquellas que cumplan con los lineamientos técnicos establecidos por el comité organizador.

¿Hasta cuándo puedo enviar mi pregunta?

El formulario estará habilitado hasta el 9 de marzo de 2026. Una vez cerrado el periodo de recepción, todas las preguntas serán sistematizadas y evaluadas por un comité de selección liderado por el JNE.

Los ciudadanos seleccionados serán contactados directamente por el equipo de Voto Informado para coordinar la grabación de la pregunta, que será emitida durante el debate en el bloque correspondiente. De este modo, los peruanos podrán ver y escuchar sus inquietudes representadas en el principal escenario político del país.

JNE declara de interés institucional
JNE declara de interés institucional prioritario el debate electoral para las Elecciones Generales 2026. Foto: Prensa/JNE

¿Qué más debes saber sobre la participación ciudadana en el Debate Presidencial 2026?

El Debate Presidencial 2026 se llevará a cabo en dos jornadas diferenciadas. La primera fase está programada para los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda se realizará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En ambas fechas, la ciudadanía podrá participar mediante el bloque de preguntas seleccionadas, mecanismo que garantiza la presencia de inquietudes provenientes de distintas regiones y sectores del país.

Durante cada jornada, los 36 candidatos presidenciales se presentarán en bloques de 12 por día y se organizarán en grupos de tres para alternar la exposición de propuestas, la interacción con las consultas ciudadanas y el desarrollo de los ejes temáticos priorizados.

