Perú

Otoño caliente en costa peruana: Temperaturas de hasta 29 grados en Lima y otras regiones, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anticipa una estación con valores térmicos superiores a lo habitual, influenciados por el fenómeno de El Niño costero

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Lima afronta ola de calor
Lima afronta ola de calor por los próximos meses.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que el otoño 2026 comenzó oficialmente este viernes 20 de marzo a las 9:46 a.m., con un pronóstico que rompe con lo esperado para la estación.

De acuerdo con el especialista Yuri Escajadillo, la franja costera del país experimentará temperaturas más cálidas de lo habitual, destacando a Lima Metropolitana como uno de los puntos donde los termómetros podrían alcanzar hasta 29 grados Celsius en las primeras semanas de la temporada.

Este comportamiento inusual obedece al desarrollo del fenómeno de El Niño costero, que genera un incremento en la temperatura del mar frente al litoral peruano. El fenómeno, que se mantendría hasta diciembre, influye directamente en el clima de regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima, donde se esperan valores superiores al promedio histórico.

El Senamhi detalló que en los distritos más cercanos al litoral, como Callao, Chorrillos o Ventanilla, la temperatura oscilará entre los 17 y 25 grados. En localidades más alejadas del mar, como Santa Anita y La Molina, los registros podrían variar entre 16 y 27 grados.

El organismo explicó que estos picos responden a una transición gradual entre el verano y el otoño y que la presencia de neblina en las primeras horas del día será frecuente en zonas próximas al mar.

Los especialistas recomiendan el uso de abrigos ligeros para las mañanas y no descartan la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas hacia finales de marzo.

Un hombre se seca el
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Radiación solar

El Senamhi advirtió que la radiación solar mantendrá niveles elevados durante el otoño, especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. En la costa peruana, los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre 3 y 12, mientras que en la región andina y la selva estos valores pueden ser aún más altos, alcanzando hasta 15 en la sierra y 10 en la Amazonía.

Ante este escenario, la institución recomendó el uso de bloqueador solar, gorros y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente para niños y adultos mayores. El mensaje es claro: la protección será tan importante como en el verano.

El pronóstico también señala que las lluvias disminuirán progresivamente en la costa, aunque se mantendrán probabilidades de precipitaciones normales o superiores en la zona norte y la selva.

Para la región andina, se esperan temperaturas diurnas entre normales y superiores a lo habitual, pero durante las noches la sierra sur occidental podría registrar valores mínimos inferiores, favoreciendo la ocurrencia de heladas meteorológicas en localidades ubicadas por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar.

En la Amazonía peruana, el Senamhi prevé temperaturas entre normales y superiores a lo esperado, aunque no descarta la posibilidad de friajes, descensos temporales de temperatura característicos de esta estación.

Consejos ante las altas temperaturas

  • Mantén una adecuada hidratación: bebe agua frecuentemente, incluso si no tienes sed.
  • Usa ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables para facilitar la evaporación del sudor.
  • Evita exponerte al sol entre las 10 h y las 16 h, cuando la radiación es más intensa.
  • Aplica protector solar de amplio espectro cada dos horas, incluso en días nublados.
  • Busca permanecer en ambientes frescos y ventilados; utiliza ventiladores o aire acondicionado si es posible.
  • Toma duchas con agua tibia o fresca para reducir la temperatura corporal.
  • Limita la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.
  • Incluye frutas y verduras frescas en tu dieta, ya que contribuyen a la hidratación.
  • Presta atención a signos de golpe de calor: dolor de cabeza, mareo o fatiga.
  • Protege a niños, adultos mayores y mascotas, ya que son más vulnerables.

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