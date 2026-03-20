Senamhi activa máxima alerta en la costa de Perú: un fenómeno peligroso llegará este 22 de marzo

Fuertes vientos en Lima e Ica podrían volverse más frecuentes. (Foto: UNMSM)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido el Aviso N°099 – Nivel de Peligro ROJO, alertando sobre un incremento significativo de la velocidad del viento en la costa peruana. El fenómeno se prevé desde el domingo 22 hasta el martes 24 de marzo de 2026 y podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal, afectando principalmente a las zonas costeras de varios departamentos.

El organismo meteorológico adjunto al Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que este evento considerado un ‘fenómeno peligroso’ podría presentarse acompañado de cobertura nubosa con niebla y neblina, especialmente durante la madrugada, primeras horas de la mañana y al atardecer, aumentando el riesgo de accidentes y dificultando la visibilidad en carreteras y zonas abiertas.

Pronóstico por día y regiones afectadas

El domingo 22 de marzo se esperan vientos de hasta 32 kilómetros por hora en la costa norte, alrededor de 34 kilómetros por hora en la costa centro, 20 kilómetros por hora en la costa sur y valores cercanos a 40 kilómetros por hora en la costa de Ica.

Para el lunes 23 de marzo, se prevé un incremento en la intensidad de los vientos hasta alcanzar el nivel de peligrosidad roja. Las velocidades estimadas serán de 37 kilómetros por hora en la costa norte, 34 kilómetros por hora en la costa centro, 20 kilómetros por hora en la costa sur y hasta 46 kilómetros por hora en la costa de Ica.

Se registrarán vientos fuertes en la sierra norte. (Foto: Andina)

El martes 24 de marzo, se prevé que los vientos se mantengan con 32 kilómetros por hora en la costa norte, 34 kilómetros por hora en la costa centro, 20 kilómetros por hora en la costa sur y 40 kilómetros por hora en la zona de Ica.

Los departamentos bajo alerta son: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. En la región Lima, las provincias más afectadas serán Lima Metropolitana, Barranca, Cañete, Huaral y Huaura.

Recomendaciones y medidas de precaución

El aviso de nivel rojo indica que se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud y peligrosidad. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento, cumplir estrictamente las instrucciones oficiales y evitar transitar por zonas expuestas al viento y al polvo, así como por carreteras abiertas en la costa. Se recomienda prestar especial atención a la visibilidad reducida durante la madrugada y al atardecer.

El Senamhi continuará monitoreando la situación y emitirá actualizaciones en caso de cambios significativos en la intensidad del viento o en las condiciones meteorológicas.

Números de emergencia

En caso de emergencias o accidentes relacionados con los fuertes vientos, la población puede comunicarse con:

Defensa Civil: 105

Bomberos del Perú: 116

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Serenazgo (Lima Metropolitana): 0800-12345

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de cada departamento: consultar municipalidad local