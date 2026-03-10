Perú

Calor se intensificará en la costa peruana durante la próxima semana, advierte el Senamhi

El incremento de las temperaturas nocturnas puede provocar malestar, incomodidad para dormir y afectar la salud de personas vulnerables

En Lima Metropolitana, los termómetros
En Lima Metropolitana, los termómetros oscilarán entre 26 °C y 32 °C, mientras que regiones del norte como Piura y Tumbes alcanzarán hasta 37 °C - Créditos: Andina.

Las ciudades de la costa peruana se preparan para una semana marcada por el incremento de las temperaturas tanto durante el día como en la noche, según el último informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El pronóstico, que abarca del martes 10 al martes 17 de marzo, señala que los termómetros mostrarán cifras elevadas para esta época en Lima y otros puntos del litoral.

Durante las horas centrales del día, la presencia de un cielo con escasa nubosidad permitirá que los valores diurnos se eleven significativamente. En Lima Metropolitana, por ejemplo, se prevén valores entre 26 °C y 30 °C en distritos de Lima oeste y Lima centro, mientras que en Lima este y norte los registros podrían alcanzar los 32 °C.

Piura y Tumbes, en el extremo norte, figuran como las regiones más cálidas, con proyecciones entre 32 °C y 37 °C. Lambayeque, por su parte, espera valores entre 31°C y 36 °C; La Libertad entre 29 °C y 33 °C, y las regiones de Lima y Áncash podrían registrar máximas de 34 °C.

Las noches también serán inusualmente cálidas. De acuerdo con el Senamhi, la combinación de nubosidad nocturna y una menor ventilación favorecerá el aumento de las temperaturas mínimas en la franja costera.

Las noches serán más cálidas
Las noches serán más cálidas debido a la combinación de nubosidad y menor ventilación, con mínimas de 21 °C a 23 °C en Lambayeque y sensación de bochorno en la costa norte - Créditos: Andina.

En Lambayeque, por ejemplo, se estiman valores entre 21°C y 23°C, mientras que en la costa norte la sensación de bochorno podría intensificarse, especialmente en distritos alejados del litoral.

El organismo explicó que estos cambios obedecen al incremento de la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte, factores que contribuyen a la disipación de la nubosidad diurna y al ambiente más cálido que se sentirá en los próximos días. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se pronostica el retorno de la nubosidad y no se descartan lluvias intermitentes en zonas distantes del mar, así como ráfagas de viento al atardecer.

Ante este escenario, el Senamhi recomienda a la población estar atenta a sus canales oficiales y adoptar precauciones para mitigar los efectos del calor, en especial en los sectores más vulnerables. El monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará de manera permanente para brindar información oportuna tanto a la ciudadanía como a las autoridades.

La sensación de bochorno será
La sensación de bochorno será especialmente notoria en distritos alejados del litoral donde el calor se acumulará con más intensidad - Créditos: Andina.

Consejos ante las altas temperaturas

  • Mantén una adecuada hidratación: bebe agua frecuentemente, incluso si no tienes sed.
  • Usa ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables para facilitar la evaporación del sudor.
  • Evita exponerte al sol entre las 10 h y las 16 h, cuando la radiación es más intensa.
  • Aplica protector solar de amplio espectro cada dos horas, incluso en días nublados.
  • Busca permanecer en ambientes frescos y ventilados; utiliza ventiladores o aire acondicionado si es posible.
  • Toma duchas con agua tibia o fresca para reducir la temperatura corporal.
  • Limita la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.
  • Incluye frutas y verduras frescas en tu dieta, ya que contribuyen a la hidratación.
  • Presta atención a signos de golpe de calor: dolor de cabeza, mareo o fatiga.
  • Protege a niños, adultos mayores y mascotas, ya que son más vulnerables.

