Perú

Ola de calor en Lima persistirá tras el inicio del otoño y Senamhi pide tomar precauciones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que la ola de calor continuará en la capital y otras regiones costeras, con temperaturas que podrían superar los 32 °C, a pesar del inicio de la nueva estación

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(Foto: Senamhi)
(Foto: Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que la ola de calor en Lima y la costa peruana se mantendrá durante los próximos días, incluso después del inicio del otoño.

Según explicó el organismo, entre el martes 17 y el sábado 21 de marzo, se espera un incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y otras ciudades del litoral, con valores que superan los promedios habituales para la época.

De acuerdo con la directora de Meteorología del SenamhiGrinia Ávalos, esta situación responde al predominio de vientos del oeste y del norte que, al reducir la nubosidad, permiten el ingreso de aire más cálido a la costa.

El organismo detalló que esta configuración generará cielos despejados durante el día y escasa nubosidad por la tarde y la noche, lo que facilita la acumulación de calor en el ambiente.

En Lima Oeste los termómetros oscilarán entre 25 °C y 27 °C, mientras en Lima Centro se prevén picos de 30 °C a 31 °C y en Lima Este y Lima Norte se podrían alcanzar los 32 °C.

El reporte también destaca que, en el interior del país, regiones como Tumbes y Piura esperan máximas entre 32 °C y 37 °C. En Lambayeque, los valores se sitúan entre 32 °C y 36 °C, y en La Libertad entre 29 °C y 33 °C. Para Áncash y la región Lima, el rango será de 28 °C a 33 °C.

“Las aguas del mar no se enfrían de manera súbita. Hay todo un proceso de calentamiento y el proceso de enfriamiento también es lento”, explicó Ávalos, al referirse a la persistencia del calor durante el otoño.

El fenómeno, según precisa el organismo, se encuentra en una fase inicial y podría intensificarse hasta alcanzar un nivel moderado antes de julio, según proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Un hombre se seca el
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Pronóstico para los próximos meses

El Senamhi confirmó que el avance del Fenómeno El Niño es el principal responsable del comportamiento atípico de las temperaturas en la capital y otras zonas costeras.

El organismo precisó que, en eventos anteriores como el de 1998, Lima llegó a registrar valores superiores a 35 °C. En la última semana, el distrito de La Molina marcó un máximo de 34,5 °C, cifra que refuerza la tendencia de calor intenso para la temporada.

El pronóstico para los meses de otoño y parte del invierno anticipa un clima más cálido de lo habitual. El organismo meteorológico advierte que las temperaturas promedio en Lima podrían elevarse hasta 26 °C, superando los registros históricos de la estación.

Además, no se descarta la presencia de ráfagas de viento durante la tarde y la noche, fenómeno que puede intensificar la sensación térmica en determinadas zonas.

Grinia Ávalos explicó que la continuidad del calor dependerá de la evolución del Fenómeno El Niño, actualmente catalogado como débil, aunque con potencial para aumentar de intensidad en los próximos meses.

El Senamhi recuerda que el enfriamiento del mar será gradual, lo que mantendrá la tendencia cálida en la franja costera.

Recomendaciones

El Senamhi reiteró su compromiso de continuar con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional.

La entidad recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de su página web oficial y redes sociales, donde se actualizan los pronósticos y alertas en tiempo real.

La entidad aconseja tomar medidas básicas como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, hidratarse con frecuencia y utilizar prendas ligeras y protectoras.

El organismo también sugiere el uso de protectores solares y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud sensibles a las altas temperaturas.

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