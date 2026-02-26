Perú

Elecciones 2026: paso a paso para consultar tu local de votación usando solo tu DNI

Los ciudadanos pueden acceder al portal desde cualquier dispositivo con internet, sin necesidad de desplazarse ni consultar físicamente los padrones electorales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó oficialmente —a pocos meses de que se realicen las Elecciones Generales 2026 en el Perú— una plataforma virtual para que los ciudadanos puedan consultar fácilmente su local de votación utilizando únicamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El proceso está diseñado para que tanto electores residentes en el país como en el extranjero accedan a esta información sin necesidad de desplazarse o buscar físicamente en los padrones electorales.

La herramienta ha sido puesta a disposición con el objetivo de facilitar la organización del voto, evitar contratiempos el día de los comicios y garantizar que la ciudadanía pueda planificar con anticipación su asistencia a las urnas el próximo 12 de abril de 2026, cuando más de 26 millones de peruanos estén llamados a votar.

¿Cómo consultar tu local de votación?

Si aún no sabes dónde te toca votar —o deseas confirmar que la información es correcta— sigue estos pasos detallados que la ONPE ha habilitado a través de su portal oficial:

  • Ingresa al sitio oficial de consulta para local de votación de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
  • Una vez en la página, ubica la sección o botón que dice “Conoce tu local de votación”.
  • Introduce tu número de DNI completo (8 dígitos sin espacios) en el campo de consulta.
  • Completa cualquier campo adicional que te solicite el sistema (como un código captcha de verificación) para confirmar que eres una persona real.
  • Haz clic en el botón de “Consultar” y espera unos segundos a que el sistema muestre la información correspondiente.
¿Qué información obtendrás?

Al completar la consulta, la plataforma mostrará los datos clave sobre tu local de votación, incluyendo la dirección exacta donde deberás presentarte el día de la elección. También se indicará el número de mesa que te corresponde dentro del local y tu circunscripción electoral, información esencial para ubicarte correctamente.

Además, la plataforma indicará si has sido designado como miembro de mesa, lo cual implica obligaciones cívicas importantes. Contar con esta información con anticipación permite organizar el tiempo de traslado, evitar confusiones y garantizar una participación eficiente en los comicios del 12 de abril de 2026.

Recomendaciones finales

Se recomienda a los ciudadanos verificar su local de votación varias veces, sobre todo si han cambiado de domicilio recientemente. También es aconsejable guardar o imprimir la información del local y número de mesa para tenerla a mano el día de la elección y evitar contratiempos.

Por último, quienes hayan sido designados como miembros de mesa deben cumplir con esta función cívica, ya que su incumplimiento podría acarrear sanciones. La ONPE busca, a través de estas herramientas digitales, que el proceso electoral sea más accesible e informativo para todos los peruanos.

