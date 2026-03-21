Perú

¿Por qué el PJ accedió al reclamo de Keiko Fujimori y ordenó entregar la lista de electores de 2021? Esto dice la sentencia

En doble instancia judicial se le dio la razón al fujimorismo, pero se le precisa a ONPE que debe aplicar las “medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles” de los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas

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Fujimori alegó un inexistente "fraude
Fujimori alegó un inexistente "fraude en mesa" para no aceptar que perdió por tercera vez consecutiva una segunda vuelta. Foto: EFE/Paolo Aguilar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que procederá a entregar a Fuerza Popular la lista de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, comicios donde Keiko Fujimori perdió por tercera vez consecutiva.

Esto en cumplimiento de la sentencia del juez supernumerario Alexis Anicama, el mismo que anuló la destitución de Luis Arce Córdova y ordenó al Congreso entregar pensión vitalicia al golpista expresidente Pedro Castillo.

Días después de que Keiko Fujimori denunció un inexistente “fraude” en la segunda vuelta, Fuerza Popular solicitó a la ONPE entregar la lista de electores con el objetivo de intentar acreditar la supuesta suplantación de identidades, alteraciones de firmas y otros delirios.

La entidad electoral se negó porque la lista de electores incluye datos sensibles de los ciudadanos que acudieron a las urnas como el grado de instrucción, la firma, la huella digital, entre otra información personal cuya divulgación implicaría una invasión de la intimidad.

Ante ello, el fujimorismo inició una demanda de habeas data contra la ONPE. La sentencia de primera instancia, a la que accedió Infobae, llegó a inicios de 2025.

Según este fallo, la lista de electores “es de acceso público” porque se usó en la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Y por ello, dice, se acredita que ONPE cuenta con dicha información y “al ser información pública corresponde su entrega”.

Sentencia de primera instancia.
Sentencia de primera instancia.

Fuerza Popular no accederá a datos personales

La sentencia de primera instancia no se pronuncia sobre la información sensible que contiene la lista de electores. Fue la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima la que en apelación, aunque confirma el fallo, precisa que se deberá entregar la documentación “aplicando las medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles”.

Los jueces superiores afirman que la lista de electores es “de naturaleza pública” y que “la negativa de entrega no fue debidamente fundamentada ni proporcional”.

“Se ha configurado una afectación directa al derecho constitucional invocado. Por tanto, corresponde confirmar la sentencia que declara fundada la demanda de hábeas data, ordenando a la entidad demandada entregar la información solicitada, aplicando las medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles”, se lee en la sentencia de segunda instancia.

Sentencia de segunda instancia.
Sentencia de segunda instancia.

La Sala Constitucional dice en su fallo que la ONPE no evaluó si era posible entregar la lista de electores “previa disociación, anonimización o supresión de datos sensibles”, sino que “la negativa fue absoluta, sin ponderar el interés público ni ofrecer alternativas razonables”.

“Autores como César Landa Arroyo y Christian Guzmán Napurí han señalado que el hábeas data no solo protege la autodeterminación informativa, sino que constituye una herramienta de control democrático sobre la administración pública. El acceso a información electoral —como las listas de electores— tiene interés público, y su entrega fortalece la transparencia y la fiscalización ciudadana", dicen los magistrados.

Es por ello que la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima decide ratificar el fallo de primera instancia y ordenó a la ONPE entregar la lista de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, previa censura de los datos personales.

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