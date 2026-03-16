Perú

Por primera vez las cédulas de votación del extranjero deberán volver al Perú: ¿Cuánto se gastará?

La Cancillería deberá coordinar el retorno de más de 8,6 toneladas de material electoral desde 65 países, en un operativo que expone a los funcionarios consulares a nuevas responsabilidades y tensiones internas

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Cédulas electorales deberán retornar al
Cédulas electorales deberán retornar al país tras modificaciones en el Congreso. Composición: Infobae Perú

Por primera vez en la historia electoral del Perú, las cédulas de votación utilizadas por los peruanos residentes en el extranjero deberán regresar físicamente al país tras las elecciones generales de 2026. Esta nueva disposición, impulsada por una reciente modificación a la Ley Orgánica de Elecciones y aprobada por el Congreso, representa un desafío logístico y financiero sin precedentes para el Estado peruano.

Según datos oficiales obtenidos por el portal de investigación OjoPúblico, el material electoral que distribuirán los consulados en el exterior sumará 8,6 toneladas, y su retorno demandará una suma millonaria. Aunque el monto final dependerá del número de electores que voten y de la capacidad de transporte que ofrezcan las aerolíneas, como mínimo se estima S/1 millón solo en pasajes de regreso, cifra que podría incrementarse dependiendo de la cantidad final de votos emitidos y el peso real del cargamento.

Por ejemplo, solo en el consulado de Madrid existen más de 105.493 peruanos habilitados para sufragar; si la mitad ejerce su derecho al voto, los funcionarios deberán transportar unas 50.000 cédulas, equivalentes a 18 maletas de 23 kilos cada una.

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha definido qué funcionarios serán responsables de llevar las cédulas ni ha concretado la compra de pasajes. El traslado se realizará como equipaje acompañado, pero usando la figura de “valija diplomática”, lo que otorga inviolabilidad y protección bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este procedimiento difiere del envío desde Lima a los consulados, que se gestiona mediante la empresa DHL y cuenta con un presupuesto específico de S/3 millones.

Ciudadanos designados como miembros de
Ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse obligatoriamente en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué riesgos y retos implica esta medida?

La nueva normativa incrementa la carga operativa de los consulados y expone a los funcionarios a mayores responsabilidades y posibles cuestionamientos. Fuentes dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores expresaron su preocupación: “Nos están obligando a transportar votos desde todo el mundo, una tarea que supera nuestras funciones habituales”, señalaron al medio.

Además, la ONPE advirtió que la obligatoriedad del retorno de todas las cédulas puede retrasar la proclamación de resultados, especialmente si partidos políticos solicitan la revisión del material traído del extranjero.

El presupuesto total para la organización de las elecciones de peruanos en el exterior asciende a USD 6,1 millones (alrededor de S/21 millones), un 41% menos que el asignado en 2021, lo que genera dudas sobre la suficiencia de los recursos ante el nuevo requerimiento legal.

¿Por qué deben regresar las cédulas de votación del extranjero?

El cambio en el procedimiento electoral responde a una reforma aprobada por el Congreso el 12 de diciembre de 2024. Desde ahora, todas las cédulas no impugnadas utilizadas fuera del país deberán ser remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su custodia durante 90 días. Hasta 2021, solo las actas y cédulas observadas retornaban al Perú, mientras que el resto del material era destruido en las sedes consulares.

Aunque una de las propuestas era la implementación del voto digital, lo que hubiese eliminado la necesidad de replegar físicamente las cédulas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no aplicarlo en el proceso 2026, argumentando que el sistema aún no cumple los estándares de seguridad requeridos.

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