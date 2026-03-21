Estas cocinas presentan riesgo de fuga de gas: algunas fabricadas en 2025 requieren un cambio del quemador de horno

El gas podría liberarse sin activarse de inmediato, lo que eleva el nivel de riesgo durante su utilización. Foto: composición Infobae Perú/Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta de consumo sobre un lote de cocinas a gas de la marca Frigidaire que podrían presentar fallas en el quemador del horno, lo que implicaría riesgos para la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con la entidad, se trata de 16 unidades de los modelos PCFG3080AF y GCRG3060BD, fabricadas en 2025 en Estados Unidos. La advertencia fue comunicada a través del Sistema de Alertas de Consumo tras información proporcionada por el proveedor Electrolux Home Products Internacional.

Falla detectada y riesgos asociados

Según lo informado, los productos reportados podrían experimentar un problema en el quemador del horno que ocasionaría una ignición lenta. Es decir, el gas podría liberarse sin encenderse de manera inmediata, lo que incrementa el riesgo durante su uso.

Esta situación podría generar olor a gas, presencia de una llama no visible o incluso una posible fuga de gas. En consecuencia, existe un potencial riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores que utilicen estos equipos en sus hogares.

La condición podría provocar olor a gas, la existencia de una llama imperceptible o incluso una eventual fuga de gas. Foto: Pypesa

El rango de números de serie de las unidades involucradas va desde VF52200000 hasta VF54399999. Todas corresponden a cocinas a gas incluidas en la categoría de aparatos de uso doméstico.

Medidas adoptadas por el proveedor

Frente a esta situación, el proveedor dispuso como medida preventiva y gratuita el reemplazo inmediato del quemador del horno por otro componente fabricado con un material distinto, conforme a las especificaciones de seguridad vigentes.

La sustitución se realizará incluso en los casos en que el producto no haya presentado fallas en su funcionamiento, como parte de una acción preventiva orientada a reducir cualquier riesgo potencial.

Asimismo, se coordinó con el importador y comercializador Hiraoka S.A.C. para que verifique sus inventarios, detenga la comercialización de las unidades reportadas y gestione el cambio correspondiente de manera inmediata.

Ante este escenario, el proveedor estableció como acción preventiva y sin costo el cambio inmediato del quemador del horno. Foto: Amazon

Información en desarrollo y canales de reporte

Indecopi precisó que, hasta el momento, el proveedor aún no ha proporcionado los datos de contacto para que los consumidores puedan gestionar directamente el reemplazo del componente, por lo que la información continúa en desarrollo.

La entidad recordó que el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta destinada a difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos para la seguridad o salud de los consumidores, así como de sus bienes.

En ese sentido, los usuarios que identifiquen productos potencialmente peligrosos o deseen reportar incidentes pueden hacerlo a través de la plataforma oficial de alertas de consumo del Indecopi.