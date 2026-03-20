Perú

Indecopi declara ilegal limitar horarios en mesas de partes virtuales de entidades públicas

La institución advierte que condicionar la recepción de documentos digitales vulnera derechos ciudadanos y constituye una barrera burocrática

Guardar
Indecopi advierte que es ilegal
Indecopi advierte que es ilegal fijar horarios para recibir documentos en mesas de partes virtuales.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por medio de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, determinó que ninguna entidad pública puede establecer horarios para la recepción de documentos en sus mesas de partes virtuales ni modificar la fecha de presentación en función de un horario restringido.

La reciente resolución declaró ilegal la práctica de la Municipalidad Distrital de Ate, que consideraba como presentados al día hábil siguiente los documentos enviados fuera del horario definido para atención virtual, a pesar de haber sido remitidos en la misma fecha.

La Sala explicó que la Ley del Procedimiento Administrativo General no permite restringir el ingreso de documentos digitales ni cambiar la fecha de presentación por criterios de horario.

Limitar los efectos de los canales virtuales a un horario afecta el derecho de los ciudadanos a realizar trámites en cualquier momento.

La subasta se realizará en
La subasta se realizará en la sede principal de Indecopi. Foto: Gobierno del Perú

Decisiones reiteradas

Desde 2021, el Indecopi ha emitido al menos 14 pronunciamientos similares contra distintas entidades públicas, lo que evidencia la persistencia de esta práctica y su impacto potencial sobre un número indeterminado de usuarios. El organismo subrayó que estas decisiones buscan alertar tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas para evitar la imposición de barreras burocráticas en el uso de herramientas digitales, en un contexto donde la accesibilidad y la eficiencia en los trámites son esenciales para la gestión pública.

¿Qué tipo de reclamos se pueden hacer ante Indecopi?

En caso un usuario, sienta que no está satisfecho con el producto o servicio por el que está realizando el pago correspondiente puede acudir a esta entidad.

Los reclamos ante Indecopi se realizan a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). Esta oficina recibe las denuncias administrativas a ser resueltas por los órganos resolutivos de la entidad.

Los usuarios pueden presentar sus reclamos ante el SAC por diferentes canales:

- Vía telefónica 01 224 – 7777

- Vía virtual en la web Reclama virtual

- Vía presencial en las oficinas de Indecopi a nivel nacional

El costo del trámite es totalmente gratuito. Una vez presentado en reclamo, Indecopi se contacta con el proveedor para llegar a una solución pacífica entre proveedor y consumidor sobre el asunto materia de reclamo, indicó la especialista del estudio PPU.

¿Qué documento se presenta para hacer un reclamo?

Para presentar un reclamo ante Indecopi es necesario tener a la mano documentos que sustenten la adquisición del bien o servicio en discusión, como por ejemplo contratos, recibos, boletas de venta, tickets de viaje, estado de cuenta, etc.

¿Cómo puedo demandar a una empresa por mal servicio?

Para presentar una denuncia administrativa en contra de una empresa por un mal servicio, el primer paso es presentar el reclamo para que intervenga Indecopi.

Primero se da inicio a la etapa de mediación mediante la cual el responsable a cargo del caso intentará mediar para la solución del reclamo. En caso alguna de las partes no está de acuerdo, se procede a la etapa de conciliación.

El conciliador acompañará a ambas partes a evaluar alternativas de solución para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. Si en esta instancia no se logra un acuerdo, el consumidor podrá optar por una denuncia administrativa.

La finalidad de este tipo de denuncias es que Indecopi inicie un procedimiento sancionador al proveedor para determinar su responsabilidad en la infracción a las normas de protección al consumidor. Mediante este, el Indecopi emite una resolución sobre el conflicto y puede poner una sanción al proveedor y disponer una medida a favor del consumidor.

El costo de este trámite es de S/36 y se presenta en Mesa de Partes virtual o física del Indecopi.

Asimismo, no es necesario contar con un abogado para la presentación de un reclamo o una denuncia. Sin embargo, sugirió que si se trata de un producto o servicio de alto valor, o un caso de alta complejidad, se cuente con asesoría legal.

Temas Relacionados

IndecopiIlegalMesa de partesVirtualidadperu-noticias

Más Noticias

Samahara Lobatón expone a hijo de Jefferson Farfán y desata polémica por uso de ChatGPT en la universidad: “todo es 18 y 20”

“Te estás engañando”: Renato Rossini Jr. al escuchar critica supuesto uso de ChatGPT por hijo de Farfán

Samahara Lobatón expone a hijo

Derrumbe bloquea la Carretera Central en Junín y deja cientos de pasajeros varados en el sector Naranjal

Pasajeros, escolares y transportistas permanecieron varados por horas mientras maquinaria trabajaba en la limpieza de la carretera

Derrumbe bloquea la Carretera Central

Más de 5 millones de cigarrillos ilegales iban a venderse en Lima: los peligros para la salud y cómo ingresan al Perú

Un tractocamión acondicionado fue intervenido cuando transportaba cientos de cajas de tabaco sin documentación válida, lo que revela el uso de rutas alternas y métodos sofisticados por parte de las mafias tabacaleras

Más de 5 millones de

Policlínico en Los Olivos es atacado a balazos: 13 disparos impactan fachada y vehículo estacionado en el lugar

Las cámaras de seguridad del policlínico registraron el ataque, mientras vecinos aseguraron que los disparos no se escucharon en la zona, lo que sugiere el posible uso de un silenciador

Policlínico en Los Olivos es

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

El joven valor del FC Köln ha pasado de largo el primer llamado de Mano Menezes. Su enfoque central, de momento, es ganar minutos en la Bundesliga y zafar de la franja de descenso

Jean Ferrari zanja cualquier polémica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez contraataca: acusa

José Domingo Pérez contraataca: acusa a la JNJ de usar datos falsos y anuncia denuncia constitucional

“No hubo fraude”: Misión de la UE ratifica victoria de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori en 2021 y pide frenar narrativas sin sustento

Presidente de EsSalud, Luis Rosales, asegura que colaborarán en investigación que vincula a familia de Brunella Horna: “Yo no voy a entorpecer”

Así será la vigilancia internacional en las Elecciones Perú 2026: UE enviará 150 observadores en todo el país

José Domingo Pérez fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratificó como fiscal, ¿por qué?

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica descarta cualquier vínculo

Shirley Arica descarta cualquier vínculo sentimental con Carlos Alcántara y afirma: "No lo veo como otra cosa"

Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

Usuarios critican segunda parte del ampay de Magaly TV y aseguran que ‘Said Palao se salvó’: “¿Falta tercera parte?”

Said Palao pide perdón por ampay con mujeres en Argentina, pero en redes sociales lo tildan de ‘falso’ y respaldan a Alejandra Baigorria

DEPORTES

Jean Ferrari zanja cualquier polémica

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

Juan Pablo Varillas logró su mejor triunfo de la temporada ante Juan Carlos Prado para avanzar a los cuartos de final en Asunción

Rivales de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: los ‘dorados’ quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo en Conmebol

Rivales de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: los ‘celestes’ quedaron en el Grupo F del torneo Conmebol