Grifos acumulan más de S/350 mil en multas ante Indecopi por ventas irregulares y competencia desleal en cinco años

Entre 2021 y 2025, Indecopi aplicó 29 sanciones a 22 proveedores minoristas, sumando 71,8 UIT en multas por infracciones al consumidor.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha impuesto multas por más de S/357.000 en los últimos 5 años a grifos y estaciones de servicio por infracciones relacionadas con la protección al consumidor y prácticas anticompetitivas.

Esta cifra surge en un contexto de alza de combustibles en Lima y Callao debido a la saturación del suministro de gas natural de Camisea y la sobredemanda en otros derivados, factores que han puesto bajo escrutinio la conducta de los agentes comercializadores en el sector.

Sanciones acumuladas y régimen sancionador

Según información a la que accedió Infobae Perú, entre 2021 y 2025, el Indecopi aplicó un total de 29 sanciones a 22 proveedores del comercio minorista de combustibles, equivalentes a 71,8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

El cálculo con los valores anuales de la UIT arroja un monto acumulado de S/357.575 en multas solo en materia de protección al consumidor. El régimen sancionador permite imponer multas de hasta 450 UIT por infracción, además de amonestaciones y medidas correctivas.

El régimen sancionador permite multas de hasta 450 UIT y sanciones superiores a 1.000 UIT o el 12% de los ingresos brutos por conductas muy graves.

“Las sanciones administrativas pueden aplicarse de manera independiente a la responsabilidad civil o penal que corresponda”, precisó la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

En materia de libre competencia, la autoridad puede sancionar con más de 1.000 UIT o el 12% de los ingresos brutos anuales de la empresa, especialmente en casos muy graves, según la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Las sanciones de Indecopi se suman a las que impone el Osinergmin, organismo encargado de la fiscalización del sector hidrocarburos, y ambas entidades pueden actuar de forma coordinada, aunque sus procesos sancionadores son autónomos.

Motivos y detalle de las sanciones

Del total de las 29 sanciones impuestas por Indecopi entre 2021 y 2025, la mayoría correspondió a la venta de combustibles (21 casos), seguida por la comercialización de productos en tienda (4) y servicios de mantenimiento automotor (cuatro).

La infracción más frecuente fue la falta de idoneidad del servicio, que originó 18 sanciones. Otras causas incluyeron la atención deficiente de reclamos (4), operaciones no reconocidas (2) y deficiencias en el Libro de Reclamaciones (2).

Las faltas más frecuentes incluyen falta de idoneidad del servicio, atención deficiente de reclamos y operaciones no reconocidas en grifos de Perú.

En el ámbito de libre competencia, Indecopi ha sancionado varios cárteles empresariales vinculados a la comercialización de combustibles. Entre los casos más relevantes figura la sanción en primera instancia al cártel de Gas Natural Vehicular (GNV) que operó en Lima y Callao en 2019.

También se sancionó el acuerdo de precios del GLP vehicular en Chimbote y Chiclayo, con sentencias confirmadas en 2019, y el cártel de precios de gasoholes de 84, 90 y 95 octanos en Chimbote, confirmado en 2020.

¿Cómo denunciar la concertación de precios en grifos?

Indecopi recordó que los consumidores pueden denunciar prácticas irregulares en grifos mediante la plataforma Reclama Virtual o el correo institucional, y que, si la denuncia excede sus competencias, será derivada al Ministerio Público para su evaluación.

En este contexto, la entidad inició investigaciones para verificar que las estaciones de servicio cumplan con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, informen correctamente sobre precios y disponibilidad de combustibles, y utilicen adecuadamente el Libro de Reclamaciones.

Además, se investiga por estos días la posible existencia de prácticas anticompetitivas, como acuerdos de precios o restricciones de oferta, “reafirmando el compromiso de Indecopi con la transparencia y la protección ciudadana”, según la entidad.