Perú

Grifos acumulan más de S/350 mil en multas ante Indecopi por ventas irregulares y competencia desleal en cinco años

Indecopi ha iniciado un barrido de grifos tras detectar, en el pasado, cárteles empresariales de GNV en Lima y Callao, así como acuerdos de precios en GLP y gasoholes

Guardar
Entre 2021 y 2025, Indecopi
Entre 2021 y 2025, Indecopi aplicó 29 sanciones a 22 proveedores minoristas, sumando 71,8 UIT en multas por infracciones al consumidor.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha impuesto multas por más de S/357.000 en los últimos 5 años a grifos y estaciones de servicio por infracciones relacionadas con la protección al consumidor y prácticas anticompetitivas.

Esta cifra surge en un contexto de alza de combustibles en Lima y Callao debido a la saturación del suministro de gas natural de Camisea y la sobredemanda en otros derivados, factores que han puesto bajo escrutinio la conducta de los agentes comercializadores en el sector.

Sanciones acumuladas y régimen sancionador

Según información a la que accedió Infobae Perú, entre 2021 y 2025, el Indecopi aplicó un total de 29 sanciones a 22 proveedores del comercio minorista de combustibles, equivalentes a 71,8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

El cálculo con los valores anuales de la UIT arroja un monto acumulado de S/357.575 en multas solo en materia de protección al consumidor. El régimen sancionador permite imponer multas de hasta 450 UIT por infracción, además de amonestaciones y medidas correctivas.

El régimen sancionador permite multas
El régimen sancionador permite multas de hasta 450 UIT y sanciones superiores a 1.000 UIT o el 12% de los ingresos brutos por conductas muy graves.

“Las sanciones administrativas pueden aplicarse de manera independiente a la responsabilidad civil o penal que corresponda”, precisó la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

En materia de libre competencia, la autoridad puede sancionar con más de 1.000 UIT o el 12% de los ingresos brutos anuales de la empresa, especialmente en casos muy graves, según la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Las sanciones de Indecopi se suman a las que impone el Osinergmin, organismo encargado de la fiscalización del sector hidrocarburos, y ambas entidades pueden actuar de forma coordinada, aunque sus procesos sancionadores son autónomos.

Motivos y detalle de las sanciones

Del total de las 29 sanciones impuestas por Indecopi entre 2021 y 2025, la mayoría correspondió a la venta de combustibles (21 casos), seguida por la comercialización de productos en tienda (4) y servicios de mantenimiento automotor (cuatro).

La infracción más frecuente fue la falta de idoneidad del servicio, que originó 18 sanciones. Otras causas incluyeron la atención deficiente de reclamos (4), operaciones no reconocidas (2) y deficiencias en el Libro de Reclamaciones (2).

Las faltas más frecuentes incluyen
Las faltas más frecuentes incluyen falta de idoneidad del servicio, atención deficiente de reclamos y operaciones no reconocidas en grifos de Perú.

En el ámbito de libre competencia, Indecopi ha sancionado varios cárteles empresariales vinculados a la comercialización de combustibles. Entre los casos más relevantes figura la sanción en primera instancia al cártel de Gas Natural Vehicular (GNV) que operó en Lima y Callao en 2019.

También se sancionó el acuerdo de precios del GLP vehicular en Chimbote y Chiclayo, con sentencias confirmadas en 2019, y el cártel de precios de gasoholes de 84, 90 y 95 octanos en Chimbote, confirmado en 2020.

¿Cómo denunciar la concertación de precios en grifos?

Indecopi recordó que los consumidores pueden denunciar prácticas irregulares en grifos mediante la plataforma Reclama Virtual o el correo institucional, y que, si la denuncia excede sus competencias, será derivada al Ministerio Público para su evaluación.

En este contexto, la entidad inició investigaciones para verificar que las estaciones de servicio cumplan con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, informen correctamente sobre precios y disponibilidad de combustibles, y utilicen adecuadamente el Libro de Reclamaciones.

Además, se investiga por estos días la posible existencia de prácticas anticompetitivas, como acuerdos de precios o restricciones de oferta, “reafirmando el compromiso de Indecopi con la transparencia y la protección ciudadana”, según la entidad.

Temas Relacionados

IndecopigrifoscombustiblesGNVGLPgas naturalgasolinagasoholesdieselperu-economia

Más Noticias

Periodo de lluvias en Perú podría extenderse hasta julio o agosto, según investigador del Senamhi

El investigador Nelson Quispe indicó que las precipitaciones, al menos en el norte del Perú, se darán hasta la primera mitad de abril

Periodo de lluvias en Perú

Parque de las Leyendas anunció entradas a mitad de precio en su mes de aniversario: conoce quiénes acceden a este descuento

La promoción está disponible en ambas sedes, San Miguel y Huachipa, y las entradas pueden adquirirse de forma digital o presencial

Parque de las Leyendas anunció

Jorge Cotos lidera su primer operativo en penales tras asumir el INPE en medio de crisis penitenciaria y creación de la SUNIR

Según su hoja de vida, Jorge Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sector. Antes de su designación, se desempeñó como director del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte

Jorge Cotos lidera su primer

¿Qué tan rentable es estudiar una carrera técnica en Perú? Sueldos van desde 2.500 hasta 8.000 soles y un retorno de 3 años

Además de las tradicionales salud, administración y contabilidad, la diversificación de industrias en el país ha impulsado el auge de carreras ligadas a la ciberseguridad y el desarrollo de software

¿Qué tan rentable es estudiar

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario tras polémico gesto de Juan Reynoso en Matute: “Pensé que era por los 2 puntos que hizo con la selección”

El periodista deportivo se refirió al acto que hizo el entrenador de Melgar luego de la derrota ante Alianza Lima, recordándole su etapa en la ‘bicolor’

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Cotos lidera su primer

Jorge Cotos lidera su primer operativo en penales tras asumir el INPE en medio de crisis penitenciaria y creación de la SUNIR

Declaran reo contumaz a candidata de Fuerza Popular y ordenan su ubicación y captura

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo y asegura que se conocen desde 2018: “Los políticos deben decir la verdad”

César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

José María Balcázar recibe a Tomás Aladino Gálvez en medio de crisis presupuestal: Fiscalía necesita S/ 677 millones

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug logró salir de

Melissa Klug logró salir de Maldivas tras guerra en el Medio Oriente: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Magaly Medina muestra las ganancias de su canal de YouTube: “Así vamos en el podcast”

Dónde están velando los restos de Alfredo Bryce Echenique y dónde será enterrado

Alessia Rovegno se pronuncia tras la llegada del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera: “Un hijo es una bendición”

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

DEPORTES

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario tras polémico gesto de Juan Reynoso en Matute: “Pensé que era por los 2 puntos que hizo con la selección”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Cecilia Tait apuntó contra directivas de clubes de Liga Peruana de Vóley por no priorizar a la selección: “Se olvidan que fueron seleccionadas”

Alianza Lima hizo reclamo contra Juan Reynoso: ¿qué sanción podría recibir el DT de Melgar tras polémicos gestos?

Juan Reynoso se pronunció por polémico gesto tras derrota de Melgar ante Alianza Lima: “Matute es mi casa”